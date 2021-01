Tänään on tosi kyseessä! Nuoret Leijonat hyökkää luottavaisena Ruotsin kimppuun – ”Olemme entistä vahvempia”

Kanada-tappio herätteli Suomea. Nuorten Leijonien leirissä ollaan luottavaisia ennen puolivälieräottelua Ruotsia vastaan.

Tässä sitä taas ollaan. Suomi vastaan Ruotsi.

Rakkaat viholliset kohtaavat toisena vuotena peräkkäin nuorten MM-jäillä pudotuspelivaiheessa, tällä kertaa puolivälierässä Edmontonin kuplaolosuhteissa. Vuosi sitten Ostravassa Ruotsi kaatoi Suomen MM-pronssiottelussa. Nyt panoksena on pääsy mitalipeleihin.

Nuorten Leijonien joukkueessa on mukana viisi pelaajaa, jotka olivat vuosi sitten häviämässä pronssiottelua. Ruotsin ryhmässä vastaava luku voittajia on kuusi.

Kumpikin joukkue lähtee turnauksen vedenjakajaotteluun tappio niskassaan.

Suomi sai alkulohkon päätösottelussa tylyn oppitunnin Kanadalta. Riivatun lailla porteista ulos tullut isäntämaa kaatoi Suomen 4–1.

– Kaikki joukkueet tarvitsevat tämmöisen kokemuksen. Hyvä, että se tuli tässä kohtaa turnausta. Varmasti otamme tästä opiksi ja olemme entistä vahvempia, kommentoi Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen.

Kanada antoi Suomelle oppitunnin alkulohkon päätösottelussa.­

Ruotsi on erikoisessa tilanteessa, sillä se lähtee pudotuspeleihin kahden peräkkäisen tappion rasittamana. Ruotsin käsittämätön 14 vuotta kestänyt voittoputki alkulohkossa päättyi trillerissä Venäjää vastaan.

Ruotsi voitti tätä ennen 54 alkulohkon ottelua putkeen.

Nuorten Leijonien peli on kehittynyt pala palalta turnauksen aikana, ja joukkueen kokoonpano on alkanut löytää muotoaan. Kapteeni Anton Lundellin johtama ykkösketju ja Samuel Heleniuksen nelosketju ovat pysyneet muuttumattomina viime otteluissa. Muuten ketjut ovat eläneet.

– Meidän pelissämme on kuitenkin ihan hyviä asioita. Parhaimmillaan peli toimii. Esimerkiksi Juuso Pärssisen uusittu kakkosketju, laidoilla Mikael Pyyhtiä ja Aku Räty, näytti oikein hyvältä Kanadaa vastaan, Pennanen näki.

Kanada-tappiosta huolimatta Nuorten Leijonien leirissä ollaan erittäin luottavaisia puolivälieräottelun alla.

– Kanada-peli oli erinomainen kokemus pelaajille. En usko, että he ovat koskaan saaneet pelata noin kovatempoista peliä. Vaade SM-liigassa on niin erilainen kuin täällä. Hienoa, että he saivat tuon kokemuksen, Pennanen sanoi.

Suomen vahvuuksiin on kuulunut erikoistilannepelaaminen. Nuoret Leijonat on Yhdysvaltojen jälkeen kisojen toistaiseksi paras erikoistilannejoukkue.

Suomi on tehnyt turnauksen toiseksi kovinta jälkeä ylivoimalla (38,46%). Alivoimalla Suomi on tappanut jäähyjä kolmanneksi parhaalla prosentilla 86,67.

Vaikka alivoima on toiminut, petrattavaa riittää jäähykurissa. Suomi on ottanut puolivälieräjoukkueista neljänneksi eniten pikkukakkosia. Neljän ottelun keskiarvo on neljä kaksiminuuttista.

– Meillä on hyvät Sveitsi- ja Slovakia-pelit alla. Kanada-peli oli niin erityyppinen, sillä tempo oli kova. Pelinopeus puolivälierään pitää saada nopeammaksi ja olla valmiimpi kamppailemaan. Henkinen tila pitää saada sellaiseksi, että pelaaja auttaa kentällä muita eikä valkkaile tilanteita, joita pelaa, painotti Pennanen.

Jo viime vuoden kisoissa kakkosvahtina mukana ollut Kari Piiroinen on torjunut kaksi viime ottelua vakuuttavasti, ja on samalla sementoinut asemaansa Suomen ykkösvahtina.

Piiroinen, 19, torjui helpon nollapelin Sveitsiä vastaan, ja piti lukemat maltillisina Kanadan vyörytyksessä. Piiroisen torjuntaprosentti kolmessa ottelussa on 91,78 ja päästettyjen maalien keskiarvo 2,01.

Juniorkronornan leirissä muhii puolestaan veskari­kriisi. Ykkövahdin viittaa soviteltiin Hugo Alnefeltille, mutta hänet pommitettiin vaihtoon lohkovaiheen päätösottelussa USA:ta vastaan.

Hugo Alnefeltilla oli vaikeaa USA-ottelussa.­

Alnefeltin, 19, korvannut Jesper Wallstedt, 18, on vahva vaihtoehto aloittavaksi maalivahdiksi Suomea vastaan.

Ruotsin päävalmentaja Joel Rönnmark tunnusti ruotsalaismedialle, että epävarma veskaritilanne aiheuttaa painetta ja päänvaivaa.

– Täytyy miettiä asiaa yön yli. Keskustelen tilanteesta maalivahtien ja muun valmennusjohdon kanssa. Katsotaan sitten.