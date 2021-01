Nuorille Leijonille helpottava uutinen – loukkaantunut tähtipuolustaja mukana aamujäillä

Ruotsin kohtaava kokoonpano päätetään vasta lauantaiaamuna.

Suomi sai uudenvuodenyönä Suomen aikaa melkoisen jääkiekko-oppitunnin lajin emämaalta Kanadalta nuorten MM-kilpailuissa. 1–4-tappiotakin huolestuttavampaa oli, miten pahasti Suomi oli pelillisesti Kanadaa jäljessä.

Pelillisten seikkojen lisäksi Suomen joukkueenjohtoa ja kannattajia huolestutti tieto siitä, että joukkueen kärkipuolustaja Ville Heinola joutui jättämään pelin kesken saatuaan Kanadan Connor McMichaelin lujan laukauksen käteensä.

Aamun valjettua Kanadassa Suomen joukkueesta viestitettiin huojentavia tietoja: Heinola on mukana joukkueen jääharjoituksissa.

Suomen joukkueenjohtaja Pasi Järvinen vahvisti Ilta-Sanomille Edmontonista, että koko joukkue on jäällä. Järvisen mukaan puolivälierässä Ruotsia vastaan pelaava Nuorten Leijonien kokoonpano puolestaan päätetään vasta huomenna aamulla.

Heinolan pelikunto on Nuorille Leijonille tärkeää, sillä Rauman Lukkoa lainapestillä edustava Winnipeg Jetsin sopimuspelaaja on ollut kisoissa Suomen johtava kiekollinen puolustaja. Heinola on pelannut Nuorista Leijonista eniten, 21.55 minuuttia per ottelu.

Suomi ja Ruotsi kohtaavat lauantai-iltana kello 22.30 Suomen aikaa. Ottelun panoksena on pääsy MM-kilpailujen mitalipeleihin.