Nuorten Leijonien tähtipuolustaja loukkaantui – päävalmentajalla jo korvaaja mielessä

Ville Heinola jätti Kanada-ottelun kesken.

Nuoret Leijonat sai jobinpostia alkulohkon päätösottelussa Kanadaa vastaan varhain perjantaiaamuna.

Suomen ykköspuolustaja Ville Heinola joutui jättämään Kanadan 4–1-voittoon päättyneen ottelun kesken. Heinola blokkasi kolmannessa erässä laukauksen kädellään, minkä seurauksena hän joutui poistumaan pukukoppiin.

Ottelun jälkeen Heinolan, 19, vamman vakavuudesta ei ollut vielä tarkkaa tietoa.

– Peli jäi kesken, mutta en osaa vielä sanoa vastausta siitä, että pelaako hän puolivälierässä. Väitän, että aika pahasti saa olla rikki, jos Heinola ei pelaa. Hän tulee ihan varmasti kaikin voimin kokoonpanoon, jos vain pystyy, päävalmentaja Antti Pennanen kommentoi.

Heinola on ollut Suomen selkeä peliaikakuningas toistaiseksi. Lukon huippulupaus on pelannut lähes 22 minuutin peliaikakeskiarvolla turnauksessa.

Jos Heinola ei pysty pelaamaan lauantain puolivälierässä, Pennasen mukaan korvaaja on jo mielessä.

– Sitten laitetaan joku muu siihen. Ei siinä mitään. Hän on hyvä pelaaja meille, mutta niin on esimerkiksi Mikko Kokkonen. Ei hän varmaan kaikkein nopein ole liikkumaan, mutta kun on hyvä pää, hyvä luonne ja pysyy rauhallisena tuollaisessa prässissä, niin siinähän on yksi vaihtoehto. On siellä muitakin, mutta sen aika näyttää, Pennanen sanoi.