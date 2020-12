Lohkovoitto pelissä! Nuoret Leijonat saa vastaansa Kanadan ykköskierroksen varausten vyöryn

Suomi ja Kanada ratkaisevat uudenvuodenyönä MM-kilpailujen lohkovoiton.

Suomen ykkösketju Anton Lundellin (toinen oik.) johdolla on ollut MM-turnauksessa tehokkaana. Kuvassa keskiviikkoisessa Slovakia-ottelussa syntynyttä maalia juhlivat myös Topi Niemelä (vas.), Roni Hirvonen ja Kasper Simontaival.­

Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa perjantain vastaisena yönä Kanadan. Maat ratkaisevat MM-kilpailujen A-alkulohkon kärkipaikan, jota Kanada janoaa kotikaukalossaan Edmontonissa. Ottelu alkaa uudenvuodenyönä kello 1 Suomen aikaa.

– Hymy tulee kasvoille. Huikea peli tulee, Suomen päävalmentaja Antti Pennanen tunnelmoi TV5:n haastattelussa voitokkaan Slovakia-ottelun jälkeen ja odotti jo Kanadan kohtaamista.

Pennasen mukaan Kanada on hyvä haaste.

– Hyvin valmennettu joukkue, jolla taitaa olla 19 ykköskierroksen varausta, päävalmentaja laskeskeli.

Suomella on kaksi NHL:n ensimmäisen kierroksen varausta: puolustaja Ville Heinola ja hyökkääjä Anton Lundell. Lundell on johtanut Suomen tehonyrkkiä ja kaapinut kolmesta ottelusta pisteet 3+3=6. Puolustaja Topi Niemelä on tarjonnut tulitukea alakerrasta tehoin 2+4=6.

– Pelasimme hyvän avauserän, mutta mielestäni pelasimme jopa paremmin toisessa ja kolmannessa erässä. Tämä on se, mitä haluamme tehdä myös Kanadaa vastaan, Lundell tuumi nousujohteisen Slovakia-ottelun jälkeen Kansainvälisen jääkiekkoliiton verkkosivuilla.

Lundellin laitahyökkääjistä Kasper Simontaival on tehoillut 2+3=5 ja Roni Hirvonen 0+4=4.

– On mukava pelata näiden jätkien kanssa. Meillä on hyvä kemia, ja teemme kovasti hommia, että saisimme kiekon. Se toimii hyvin. Meidän täytyy vain jatkaa huomenna, kapteeni Lundell ennakoi.

Suomi on voittanut alkusarjassa Saksan 5–3, Sveitsin 4–1 ja Slovakian 6–0.

– Sveitsi-ottelu oli jo tempohaaste, ja nyt oli vahvasti kamppaileva joukkue (Slovakia) vastassa, Pennanen mietiskeli myöhään keskiviikkoiltana.

Lohkovoitto takaisi puolivälieriin lähtökohtaisesti helpomman vastustajan kuin mitä kakkossija toisi. B-lohkosta Venäjä, Ruotsi ja Yhdysvallat ovat jo varmistaneet puolivälieräpaikkansa. Päätöskierroksella pelataan ottelut Tshekki–Itävalta ja Ruotsi–Yhdysvallat.

Kello 21 alkaneessa ottelussa Tshekki voitti Itävallan 7–0.

A-lohkosta Suomen ja Kanadan lisäksi myös Saksa ja Slovakia jatkavat puolivälieriin. Saksalle puolivälieräpaikka on ensimmäinen nuorten MM-historiassa. Saksa varmisti pudotuspelipaikkansa torstain vastaisena yönä voitolla Sveitsistä.

Ilta-Sanomat seuraa kello 01 alkavan ottelun tapahtumia.