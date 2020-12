Nuorten Leijonien huippulupaavan hyökkääjän otteet nuorten MM-kisoissa kiinnostavat valtameren kummallakin puolella.

Nuorten Leijonien superlupaus, kanadalaissuomalainen Brad Lambert herättää huomiota rapakon takana.

Kanadalaislehti Edmonton Journal tarttui tarinaan, jossa Lambertin perhe ikään kuin palaa rikospaikalle. Brad pelaa nuorten MM-otteluita samassa kaupungissa, jossa isä Ross yritti 80-luvun alussa murtautua NHL-kokoonpanoon.

Kanadalaisen isän ja suomalaisen äidin Suomessa varttunut poika on ikäluokkansa kärkinimiä koko maailmassa, joten ei ole yllätys, että hänen tarinansa kiinnostaa myös isän kotimaassa. Brad periytyy todellisesta kiekkoperheestä, sillä isän lisäksi myös setä Lane Lambert pelasi aikanaan ja vaikuttaa nykyään New York Islandersin valmennusryhmässä.

80-luvun NHL:ssä kokoa arvostettiin enemmän kuin nykyään, eikä pienikokoisen Ross Lambertin ura Edmonton Oilersissa ottanut kunnolla tuulta purjeisiinsa. Hän päätyi hoitamaan opintonsa loppuun, Wall Streetin kautta Britanniaan ja lopulta, avioiduttuaan suomalaisen lentoemännän kanssa, asettui Suomeen.

Oilersin pelejä on katsottu Lambertin perheessä aktiivisesti, ja Brad pitää merkittävänä sitä, että saa pelata nuorten MM-alkulohkoa nimenomaan Edmontonissa.

– Sillä on merkitystä, että pelaan kaukalossa, jossa Oilers pelaa. Oli aika hienoa astua ensi kertaa kaukaloon. Ensimmäiset luistimenpiirrot NHL-kaukalossa ja vielä Oilersin kotijäällä, se oli upeaa, Brad Lambert sanoo Edmonton Journalille.

Brad Lambertia pidetään yhtenä ikäluokkansa kovimmista lupauksista maailmassa.­

Brad Lambert on lahtelaisen jääkiekon kasvatti. Hän pelasi Pelicansin juniori-ikäluokissa, kunnes siirtyi ensin viime kaudeksi HIFK:n ja sittemmin täksi kaudeksi JYPin riveihin.

Myös pelaaminen Kanadan juniorisarjoissa on käynyt mielessä, mutta siirrolle ei näytä olevan tarvetta. Joulukuussa 17 vuotta täyttänyt Lambert on vakiinnuttanut paikkansa JYPin liigamiehistössä ja pelaa isossa roolissa miesten pelejä Suomen ykköstasolla.

– Olen kyllä ajatellut Pohjois-Amerikkaan tulemista, mutta vain jos jäisin Suomessa pieneen rooliin ilman ylivoimavastuuta ja pienellä jääajalla, Brad sanoo artikkelissa.

– Suomessa nuoret voivat pelata eri tasoilla samana vuonna, koska ne ovat saman seuraorganisaation sisällä, ja homma toimii saumattomasti. Yhdellä kaudella Brad pelasi C-, B- ja A-junioreissa. Se on kuin pelaisi NHL:ssä, AHL:ssä ja ECHL:ssä samana vuonna. Turnauksia on paljon, Brad on pelannut jo 50 ottelua Suomen nuorisomaajoukkueissa, Ross Lambert avaa suomalaista juniorikiekkoilua kanadalaislehdelle.

Hyökkääjä on pelannut tällä kaudella 18 SM-liigaottelua, joissa on iskenyt neljä maalia ja jakanut kolme maaliin johtanutta syöttöä.

Suomi on aloittanut nuorten MM-turnauksen voitoilla Saksasta, Sveitsistä ja Slovakiasta. Lohkovoiton ratkaiseva Suomi–Kanada pelataan perjantaina kello 01 Suomen aikaa.

Laitahyökkääjänä turnauksessa operoinut Lambert on kirjauttanut toistaiseksi kaksi syöttöpistettä.