Kommentti: Nuoret Leijonat on jakautunut kahtia – kärkiosaaminen riittää MM-kultaan, mutta taustalla on raakaa alisuorittamista

Kanada-ottelu on kovin mahdollinen testi, joka kertoo jo hyvin, mihin Nuorilla Leijonilla on saumoja Edmontonissa, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Joo, jos puretaan toi yksittäinen peli ensin alta pois.

Se on äkkiä kerrottu. Eli ensimmäisellä kympillä, syystä, jota en tiedä, Suomi teki itsensä vielä turhan pieneksi – juuri päinvastoin, kun oli päävalmentaja Antti Pennasen business plan.

Suomen pelaajat antoivat alussa ajoittain siimaa ylihyökkäämisellään ja päästivät Slovakian iskemään vaarallisesti vastaan, mutta harvat paikat hoiteli herra Piiroinen.

Pennanen sai ensimmäisellä erätauolla pienellä ärähtämisellä energiat ylös, ja sen jälkeen luukuista tuli ulos dominoiva Suomi.

Kun Slovakian 16-vuotiaat häkkipäät joutuvat olemaan tuon karvauksen alla, se on just tuon näköistä. Lopuista huolehti sitten herra Lundell ja nelosketjun veljet.

Siinä on tämä peli.

Nyt päästään itse asiaan.

Kaikki kunnia A-lohkon piskuisille kiekkomaille Saksalle, Sveitsille ja Slovakialle, mutta tätä alkulohkon ottelua kaikki ovat odottaneet alusta asti: Kanada–Suomi.

Alkulohko huipentuu uudenvuodenyönä kahden jääkiekon suurmaan kohtaamiseen, joka antaa paljon enemmän vastauksia Nuorista Leijonista kuin kolme edellistä alkulohkon ottelua.

Ensimmäiset kolme ottelua olivat vielä kevyttä lämmittelyä, koneiden käynnistelyä. Kaikki tekeminen on tähdännyt lohkon päätösottelua varten, ja siitä edelleen kohti tulevia kerrasta poikki -pudotuspelejä, jossa virhemarginaalit ovat olemattomat.

Sveitsi-ottelun jatkoksi Slovakia-ottelun esitys oli hyvin pitkälti sellainen 60-minuuttinen, jonka Nuoret Leijonat tarvitsi ennen Kanadan kohtaamista.

Nuoret Leijonat ei jättänyt mitään sattuman varaan, kun se jyskytti kiihdyttäen 6–0-voittoon. Se oli taktisesti ehjä ja kypsä esitys kauttaaltaan.

Vaikka joukkueiden tasoero oli räikeä, Suomi ei sortunut avauserän alun hieman kirkassilmäistä säntäilyä lukuun ottamatta neppailemaan vastustajan tason mukaan, vaan piti ohjat jämäkästi käsissään ja riman korkealla.

Suomi rytmitti peliään kypsästi eikä pakottanut ratkaisuja turhaan. Viisikot reagoivat yhdessä siihen, mitä peli juuri sillä hetkellä vaati. Tätä kautta Suomi hallitsi pelin virtausta dominoivaan tyyliin.

Tässä on hyvä rautalankamalli Kanada-otteluun. Pelinopeus, tempovaade ja prässipeli nousevat aivan uusille lukemille, mutta kiekollinen varmuus korostuu vielä enemmän. Kiekonmenetyksiin tai älyttömiin sooloiluihin ei ole yhtään varaa tulivoimaista ryhmää vastaan.

Jos Suomi lähtee hillittömään coast to coast -lätkään mukaan, nuha on taattu. Siinä leikissä Pennasen Nuoret Leijonat on epämukavuusalueellaan.

Valmennuksen peräänkuuluttamia pitkiä hyökkäyksiä, jotka vievät vastustajan hyökkäyspelistä tehoja pois, ei ole nähty vielä Suomelta riittävän toistuvasti. Varsinkin kun ottaa huomioon vastustajien tason.

Kanadaa vastaan Suomen kyky pysyä kiekossa viisikkona korostuu. Jos tämä ei toteudu, jo pelkästään Slovakia-ottelusta nähtiin esimerkkejä, mitä siitä voi seurata.

Slovakiaa vastaan Suomi hyökkäsi tasakentällisin johdonmukaisesti kolmen kaistan voimin, mutta puolustusvalmiudessa oli tekemistä. Slovakia ei näistä hetkistä osannut rokottaa, mutta ratkaisuvoimaa pursuavaa Kanadaa vastaan tähän on kiinnitettävä huomattavasti enemmän huomiota. Muuten käy kylmät.

Nuorten Leijonien kokoonpano on hakenut muotoaan ensimmäisen kisaviikon, mutta kärkiosaston panoksesta ja johtajuudesta valmennusjohto voi olla erittäin mielissään.

Kapteeni Anton Lundell on ollut odotetusti joukkueensa paras pelaaja. Lundell uhkuu sellaista pelillistä johtajuutta, jonka johdolla voi voittaa mestaruuksia. Tulee väistämättä mieleen Teuvo Teräväinen Malmön-kisoissa 2014.

Lundellin ykkösketju, laidoilla Roni Hirvonen ja Kasper Simontaival, on koskematon tällä hetkellä. Ykkösnyrkki toimii. Samuel Heleniuksen uusittu nelosketju näytti vahvalta Slovakiaa vastaan. Siinä on toinen toimiva koostumus.

Samuel Helenius pelasi vahvan ottelun Slovakiaa vastaan.­

Puolustuksessa Ville Heinola–Santeri Hatakka on betonivarma kärkipari. Taustalla kaksi muuta paria alkavat löytää paremmin tasapainoa. Kolmosparissa ja ylivoiman viivamiehenä Topi Niemelä on noussut johtavaan rooliin ja alakerran katalysaattoriksi.

Muuten koostumukset elävät. Fakta on, että jatkossa Suomi tarvitsee taustalta lisää tukea, etenkin kakkos- ja kolmosketjuista.

Pennanen totesi Slovakia-ottelun jälkeen, että kokonaisuus on hahmottumassa, mutta joukkueessa on kahden kerroksen väkeä.

Eniten päänvaivaa aiheuttaa tulosvastuullinen kakkosketju, jota reivailtiin keskiviikon ottelussa.

Varjojen mailla vaellellut potentiaalinen maalipyssy Roby Järventie otettiin hetkeksi kakkosen laidalta pois. Kakkossentteri Juuso Pärssinen on ollut Pennasen sanoin ”erittäin hyvä”, mutta lisää kaivataan Järventieltä ja lopussa penkitetyltä Brad Lambertilta, joka on jo häkkipäänä isoissa saappaissa.

– Ei saisi olla näin, mutta laitureiden pitää olla parempia, Pennanen ilmoitti suoraan.

Kärki kantaa komeasti, mutta riittääkö tarpeeksi seuraajia?

