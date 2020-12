MM-tuomio: Nuoria Leijonia johtaa kenties turnauksen paras hyökkääjä – mutta paluu kotihalliin kulkee sakkokassan kautta

IS:n toimittajaraati perkkaa osiin Nuorten Leijonien Slovakia-voiton.

Suomi voitti nuorten jääkiekon MM-kisojen kolmannessa ottelussaan Slovakian selkein lukemin 6–0.

Nuorten Leijonien keskiviikkoillan suoritusta on ruotimassa IS:n tarkkasilmäinen ja teräväkielinen toimittajaraati. Tuomionsa antavat tällä kertaa Sami Hoffrén, Viljami Kalmari ja Juha Kanerva.

Sami Hoffrén

Illan sankari: Anton Lundell. MM-turnaus on vasta alussa, mutta Nuorten Leijonien ykkösketjua johtaa kenties koko turnauksen paras hyökkääjä. Ennen turnausta odotukset olivat hurjat, mutta toistaiseksi Lundell on näyttänyt, että hän on valmis kantamaan joukkuetta. Vakuuttavaa ja määrätietoista tekemistä vaihdosta toiseen. Joukkueen suunnannäyttäjä.

Anton Lundell on tehnyt Suomen avausmaalin turnauksen jokaisessa ottelussa.­

Tämä toimi: Suomi oli hyvin latautunut toisessa ottelussa peräkkäin. Peliote oli lähes alusta asti jämäkkä ja joukkue kontrolloi kiekkoa kypsästi, mikä tylsytti Slovakian poikamaista intoa ja vastaiskupeliä. Suomi malttoi pitää kiekkoa kärsivällisesti, kun oli sen paikka. Kypsä ja kompakti esitys ennakkosuosikkina.

Tämä meni vihkoon: Tämä menee jo hiustenhalkomiseksi… Pääasiassa jänne pysyi tiukkana koko 60 minuuttia, mutta ottelun alkupuolella Nuoret Leijonat sortui aika ajoin ylihyökkäämään. Tämä avasi Slovakialle vaarallisia vastaiskupaikkoja, mutta määrällisesti laatutontit Kari Piiroisen maalilla jäivät 5–5-pelissä alle viiteen.

Tus ny itte selittään: Lundell on tulikuuma pelaaja. Kaikesta päätellen itseluottamus on aivan huipussaan, mutta kipparikin on erehtyväinen. Lundellin turnauksen ensimmäinen tahra tuli toisen erän puolivälissä, kun Edarin kundi yritti ilmaveiviä. Yritys oli sen verran lyijyinen, että paluu Nordenskiöldinkadun pyhättöön kulkee sakkokassan kautta.

Loppulause: Suomi ei jättänyt mitään sattuman varaan. Kokonaisuutena ryhdikäs kenraali ennen alkulohkon päätösottelua ja kovinta mittaria Kanadaa vastaan. Alkulohkon apumaista ei ollut haastamaan Suomea tosissaan missään vaiheessa. Kanada-ottelu kertoo paljon Suomen iskukyvystä tässä turnauksessa.

Viljami Kalmari

Illan sankari: Anton Lundell käynnisti Suomen maalihanat jo kolmannen kerran – ja taas heti ensimmäisessä erässä. Kapteeni näytti esimerkkiä syöttämällä myös kaksi maalia. Koko Suomen ykkösketju oli liekeissä ja pakotti Slovakian katselemaan hölmistyneenä vierestä, kun sinipaitoja suhahteli ohitse oikealta ja vasemmalta.

Tämä toimi: Suomen peli-ilo oli huipussaan etenkin toisessa erässä, jossa laukaisutilasto oli täysin järjetön. Suomi tykitti Slovakian maalille 22 laukausta ja vastaanotti itse vain kaksi. Itseluottamus näkyi rohkeana haastamisena; Roni Hirvonen esitteli jalkakynää ja Kasper Simontaival veivasi maalivahdin kahville 3–0-maalissa. Santeri Hatakka uskalsi laukoa lähes toivottoman näköisestä paikasta.

Tämä meni vihkoon: Ottelun alkupuolella Suomen hyökkäykset olivat jäädä ajoittain kulmiin, mutta tilanne korjaantui viimeistään ensimmäisen erän lopussa, kun Slovakian maalilla aloitettiin kovat jälkipelit.

Tus ny itte selittään: Anton Lundell koetti kanavoida sisäisen Mikael Granlundinsa toisessa erässä. 2–0-johto oli riittävän turvallinen ilmaveivin yrittämiseen, mutta postimerkkihetki jäi tällä kertaa toteutumatta. Kiekko ei tarttunut lavalle, joten kynttilävahaa on siveltävä erkkaan vielä aavistuksen enemmän.

Loppulausunto: Suomi sai onnistumisia myös duunariosastolta, mikä on täydellistä lääkettä ratkaisupeleihin. Samuel Helenius kiskoi kaksi maalia, ja hänen vastuunsa voi odottaa lisääntyvän entisestään. Sulavaliikkeinen iso kroppa on taas yksi ase Nuorten Leijonien työkalupakkiin. Kari Piiroista ei juuri testattu, mutta hän antoi vahvan näytön valmennusjohdolle. Maalivahteihin Suomi tuskin tänäkään vuonna kaatuu.

Kari Piiroinen pääsi joukkuekavereidensa onniteltavaksi nollapelinsä varmistuttua.­

Juha Kanerva

Illan sankari: Lundell. Tai oikeastaan Len Lunde (1936-2010), joka on legenda Edmontonissa. Hän pelasi paikallisessa juniorijoukkueessa Oil Kingsissä ja myöhemmin Edmonton Flyersissa sekä Oilersissa. Suomessa hän valmensi Ilvestä ja 1972-73 Leijonia. Kesällä 1979 hänestä tuli Edmontonin kykyjenetsijä Eurooppaan. Lunde ”löysi” Jari Kurrin ja Esa Tikkasen. Lunden ansiosta suomalaisten on mukava pelailla Edmontonissa, jossa sinivalkoiset värit ovat korkeassa kurssissa.

Tämä toimi: Viimeistely. Kapteeni Anton Lundell siis aloitti, mutta myös muut pääsivät näyttämään osaamistaan. Kasper Simontaival osoitti upeaa pelinlukutaitoa 3–0-tilanteessa. Tapparan hyökkääjä hyödynsi tyhjän tilan ja taituroi kumilätkän verkkoon syöksypuskun kiekkoversiolla. Erikoiset maalit jättävät muistijäljen somekansaan, mutta lämmittävät myös pelaajan varanneen seuran (tässä tapauksessa Los Angeles Kings) johtoportaan mieltä.

Tämä meni vihkoon: Suomella ei mennyt keskiviikkona vihkoon oikein mikään, kuten 6-0-lukemista voi päätellä. Niinpä on syytä tehdä katsaus muinaisen Tshekkoslovakian hölmöilyihin. Slovakia poistui kaukalosta murskatappion kärsineenä, mutta erittäin nuori joukkue tulee vielä. Kun kisat olivat vuodenvaihteessa 1979-80 Suomessa, kaksikko Kamil Kaluzik–Otakar Janecky jäi kiinni myymälävarkaudesta, ja heidät passitettiin takaisin kotiin kahden ottelun jälkeen.

Tus nyt itte selittään: Nuorten joukkue matkusti Edmontoniin tuntitolkulla, mutta joukkueenjohto oli kehittänyt lennonajaksi inspiroivaa ohjelmaa. Kiekkoilijat pääsivät mittaamaan kykyjään perinteisen Kymppitonni-ohjelman lentävällä variaatiolla. Eikä tässä vielä kaikki. Hotellikaranteenin viihdykkeeksi joukkueenjohto oli organisoinut yhteyden kaikkien Kymppitonnien äitiin eli Riitta Väisäseen.

Loppulausunto: Alkuillasta kirjailija Juhani Brander pohti radiossa jääkiekon asemaa miehisen kulttuurin suunnannäyttäjänä. Hänen mukaansa jääkiekko on Suomessa glorifioitu, etuoikeuksien laji. Kiekkosankarien annetaan toimia heille ominaisella tavalla, eikä tämä tapa ole Branderin mielestä kaunista katsottavaa. ”Lätkäjätkät edustavat sitä, mikä miehisyydessä on pielessä.” Jotkut muut tutkivat ovat olleet havaitsevinaan nykyisten nuorten kiekkoilijoiden arvostavan pehmeämpiä arvoja. Tämä vääntö ei ratkea näissä MM-kisoissa: siihen tarvitaan muutama turnaus lisää.