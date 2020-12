Nuorissa Leijonissa hioutuu tuntematon timantti – kohteliaan Roni Hirvosen peliälyä ihastellaan jo Toronto Maple Leafsissa

Roni Hirvonen ei suostu jäämään nimekkäämpien joukkuekavereidensa varjoon.

Roni Hirvonen on syöttänyt MM-turnauksessa toistaiseksi kaksi maalia.­

Ässien Roni Hirvonen on Nuorten Leijonien vähemmän puhuttuja tähtiä Edmontonin MM-kisoissa.

Superlupaus Anton Lundellin rinnalla pelatessa valokeilaa ei ole tarjolla kuin rajoitetusti. Kun ykkösketju hyppää jäälle, kansan katseet kääntyvät – ihan ymmärrettävästi – Florida Panthersin ykköskierroksella varaamaan Lundelliin.

Tulivoimaisessa Suomen joukkueessa kärkiketjuun ei kuitenkaan nousta aivan syyttä. Miten Hirvonen siis on tuon paikan itselleen vallannut? Vielä kisoja edeltävässä kenraaliharjoituksessa hän viiletti Suomen kakkosketjussa.

Ensimmäiseen alkulohkopeliin Roby Järventie pudotettiin kakkosketjuun, ja Hirvonen sai mahdollisuuden Lundellin ja Kasper Simontaipaleen vierellä. Ratkaisua ei ole tarvinnut katua.

– Olemme aikaisemmissa turnauksissa pelanneet yhdessä Lundellin ja Simontaipaleen kanssa. Ehkä nyt haluttiin palata siihen, mikä on jo todettu toimivaksi. Nytkin se on näyttänyt toimivan, Hirvonen kertoo puhelimitse.

Tällä kaudella jääkiekon SM-liigaa seuranneet ovat saattaneet ihmetellä, miten Ässien ykkössentterinä pelaava Hirvonen viilettääkin MM-kisoissa laitahyökkääjänä. Taitava pelaaja mukautuu kuitenkin ketterästi paikalle kuin paikalle.

Legendaarinen Toronto Maple Leafs varasi Hirvosen syksyllä toisella kierroksella. Pelaajatarkkailija John Lilley käytti suomalaisesta toistuvasti sanaa ”älykäs”.

Hirvonen tekee kentällä jatkuvasti järkeviä, peliä edistäviä ratkaisuja – oli paikka sitten mikä tahansa.

– Laidassa täytyy sijoittua ja hakea omasta päästä kiekkoa eri tavalla, hän kuvailee sopeutumisprosessia.

Hyökkäyspäässä Hirvonen myöntää pelin olevan enemmän vapaasti soljuvaa paikkojen vaihtelua. Se on toki hyväkin. Pitkät hyökkäykset nojaavat jatkuvaan liikkeeseen ja muodon rikkomiseen.

Peliälyn ja taitavien käsien lisäksi Hirvonen on myös äärimmäisen nöyrä ja kohtelias nuorimies, The Athletic kirjoitti marraskuussa. Hänen tapansa johtaa joukkoja on hiljainen, mutta tehokas.

– Hän ajattelee ensin ja puhuu sitten, Ässien apuvalmentaja Saku Martikainen kertoo Athleticille.

Hirvosen idoli on vähemmän yllättäen Sidney Crosby, Pittsburgh Penguinsin tähtisentteri ja todellinen johtaja.

– Anna hänelle isot saappaat ja hän täyttää ne, Martikainen kuvailee Hirvosen johtajaominaisuuksia.

Kun Hirvosen kanssa puhuu puhelimessa ennen Slovakia-ottelua, on aistittavissa, että Nuorten Leijonien joukkue on hitsautunut nopeasti yhteen Edmontonin kuplassa.

Nuoret miehet kuittailevat toisilleen hyvässä hengessä, ja varsinkin korttipelit ovat saaneet porukan kilpailuvietin esiin. Korttia ei pelata kuitenkaan rahasta, vaan kunniasta.

– Sehän se tärkein on, Hirvonen naurahtaa.

Suomen turnaus nuorten MM-kisoissa jatkuu keskiviikkona 30. joulukuuta. Suomen aikaa kello 21 alkavassa ottelussa vastassa on siis Slovakia.