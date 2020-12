Kommentti: Nuorten Leijonien ykköstähdillä jäätävä alku turnaukseen – taustalla yksi pelaaja nosti profiiliaan isosti

Nuorten Leijonien ryhmässä parhaat pelaajat ovat olleet tähän mennessä parhaita, mutta se ei vielä riitä, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Turnauksen toinen pakkopulla upposi alas helpommin kuin ensimmäinen.

Nihkeästi Saksan avausottelussa kaatanut Nuoret Leijonat otti rutiininomaisesti nuorten MM-kisojen toisen voittonsa, kun heppoinen Sveitsi kaatui Edmontonissa sunnuntai-iltana 4–1.

Tasoero joukkueiden välillä oli iso. Viime vuosien aikana Sveitsi on ollut nuorten MM-lätkässä positiivinen yllättäjä, mutta tämän vuoden linkkuveitsiryhmä on laadullisesti huomattavasti heikompaa tekoa.

Sveitsi sai avattua ensimmäisenä maalihanat ylivoimalla, mutta Nuorten Leijonien otteissa ei ollut havaittavissa minkäänlaista paniikkia. Suomi jauhoi Sveitsiä vastaan johdonmukaisemmin kiekollista peliään kuin Saksa-ottelussa, mikä oli yksi voiton avaintekijöistä.

Vaikka numerot pysyivät päätöserän puoliväliin asti tiukkana, pelillisesti Suomella ei ollut hätää missään vaiheessa.

Tutut hahmot olivat näyttämässä muulle joukkueelle eteen tärkeillä hetkillä.

Suomen kapteeni Anton Lundell on aloittanut uransa viimeisen U20-turnauksen jäätävällä tyylillä. Lundell, 19, kantaa niskassaan hurjia odotuksia, mutta turnauksen alku on ollut juuri niin vakuuttavaa tekemistä HIFK:n tähdeltä kuin osasi odottaa.

Lundellin ketju, laidoilla Roni Hirvonen ja Kasper Simontaival, on ollut Suomen vaarallisin koostumus kahdessa ensimmäisessä ottelussa.

Sveitsiä vastaan Lundellin ketju loi Suomen kaksi ensimmäistä vaarallista maalipaikkaa, joista ensimmäisestä syntyi myös 1–1-tasoitus. Röyhkeä riisto ja saumaton ketjun yhteispeli hyökkäyssinisen alla pohjustivat Lundellin viimeistelemän maalin, joka mursi hieman Suomen kipsiä.

Ottelun lopulla tullut 4–1-ylivoimamaali oli niin ikään komea osoitus ykkösketjun kemiasta ja taitoarsenaalista. Päävalmentaja Antti Pennanen on löytänyt ykkösketjunsa, johon ei tarvitse kajota hetkeen.

Tasakentällisin Suomen pelaaminen jämäköityi avausottelusta.

Suomen suorahyökkääminen ja kärsivällisyys pysyä oikeina hetkinä kiekossa tuottivat runsaasti laadukkaita maalipaikkoja. Suunnanmuutospelissä oli tarvittavaa kerroksisuutta ja pakit tukivat taustalla. Tukkimiehen kirjanpidon mukaan laskin Suomelle 16 vaarallista maalipaikkaa tasakentällisin. Sveitsi jäi kolmeen laatupaikkaan.

Luoduista paikoista päästään yhteen isoon kehityskohtaan eli maalinteon tehokkuuteen. Suomi ei ole toistaiseksi hyödyntänyt lähellekään optimaalisella tavalla kiekonhallintaansa 5–5-pelissä.

Jo ottelun ensimmäisen kymmenen minuutin sisään Suomi kolisutti tolppia kolme kertaa. Alkulohkon Kanada-otteluun mennessä maalinteon tehokkuus on saatava huomattavasti parempaan jamaan, sillä siihen hetkeen loppuvat puoli-ilmaiset päiväkävelyt tässä turnauksessa.

Ylivoimapeli toki parani, mikä toi puskuria tulostaululle. Saksaa vastaan Suomi rokotti kerran ylivoimalla. Nyt Sveitsiä vastaan verkko heilui viidestä ylivoimasta kolmesti. Ylivoimakoostumukset alkavat myös hiljalleen löytyä.

Jatkoa ajatellen veskaripelin lisäksi isoimpia kysymysmerkkejä Suomen pelissä on puolustusalueen puolustuspeli. Otanta on toki vielä ohut. Toistaiseksi vastustajat ovat olleet B-korin kamaa, mutta silti Suomen puolustusalueella on nähty ajoittain melkoista hitchcockia.

Saksa pääsi tekemään auttamattoman halpoja maaleja avausottelussa. Yksi syy oli löperö pelaaminen ykkössektorissa ja kollektiivinen epärytmisyys. Tällä sektorilla tuli parannusta Sveitsi-ottelussa, mutta töitä on vielä paljon edessä.

Tuleva Slovakia-ottelu menee vielä samaan kategoriaan kuin aiemmat ottelut, mutta lohkon päätösottelussa Kanadaa vastaan ei ole varaa vastaavanlaisiin sijoittumisvirheisiin ja hetkelliseen kurittomuuteen kuin kahdessa ensimmäisessä ottelussa.

Suomen ryhmässä parhaat pelaajat ovat olleet tähän mennessä parhaita.

Lundell johtaa vaihdosta toiseen maestromaisesti hyökkäysarsenaalia ja jäävesi suonissaan viilettävä Ville Heinola loistaa alakerran dynamona.

Heinola ja tasapainottavassa roolissa luutiva Santeri Hatakka muodostavat uskottavan ykkösparin Suomelle tässä turnauksessa. Puolustaja Topi Niemelä on myös saanut lentävän lähdön turnaukseen.

Yksistään terävä kärki ei kannattele kuuhun, kun vastustajat kovenevat ja vastakkainpeluutus nousee entistä isompaan rooliin. Joukkue tarvitsee lisää leveyttä ja tukea taustalta.

Siksi oli tärkeää, että Suomi sai Sveitsi-ottelussa tehoja irti myös toisesta tulosketjusta. Nyt Suomi ei ollut yksilötasolla liikaa Lundellin ja Heinolan varassa hyökkäyssuuntaan.

Kakkossentteri Juuso Pärssinen pelasi erittäin vahvan iltapuhteen, mikä lupailee hyvää jatkoa ajatellen. Pärssinen, 19, kuuluu niihin Nuorten Leijonien ydinpelaajiin, joiden varaan lasketaan paljon tässä turnauksessa.