MM-tuomio: yksi suoritus nousi esiin Nuorten Leijonien Sveitsi-voitossa – mutta kuka kulkee vastavirtaan? ”Pakko olla joku hävitty vedonlyönti”

IS:n toimittajaraati perkasi osiin Nuorten Leijonien Sveitsi-voiton.

Nuoret Leijonat otti sunnuntai-iltana toisen voittonsa yhtä monessa pelissä jääkiekon miesten alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa.

Suomi voitti sitkeästi pelissä mukana roikkuneen Sveitsin lopulta lukemin 4–1.

Miten IS:n raati näki Nuorten Leijonien sunnuntaisen peliesityksen? Kuka oli sankari, mikä meni vihkoon? IS:n toimittajaraadissa mukana tällä kertaa Sami Hoffrén, Janne Kosunen ja Petri Seppä.

Sami Hoffrén

Illan sankari: Esille ei noussut selkeää kentän kurkoa, mutta annetaan isoa posia Juuso Pärssiselle. TPS:n 19-vuotias suurlupaus ei erottunut vielä Saksaa vastaan, mutta Sveitsin kaadossa Pärssinen oli vahva härkä, joka johti Suomen toista tulosketjua vakuuttavasti. Jykevän iltapuhteen kruunasi hävytön soolomaali.

Tämä toimi: Kliininen ylivoimapeli oli yksi voiton avaimista Suomelle kuritonta Sveitsiä vastaan. Kolme ylivoimakaappia viidestä ylivoimakerrasta on sitä luokkaa, mitä pakkopelin pitää ollakin tämän tason vastustajia vastaan. Tasakentällisin maalinteon tehokkuus oli ala-arvoista, mutta monipuolisesti pyörinyt ylivoimapeli pelasti paljon ja toi lisähappea.

Tämä meni vihkoon: Sveitsi ei ollut millään muotoa vaarallinen ryhmä, mutta silti Suomi antoi välillä turhaa siimaa sveitsiläisille ottamalla kurittomia ja täysin turhia jäähyjä. Sveitsin ainoa maali oli seurausta juuri tästä. Suomen viisikkopuolustus ei joutunut kovaan testiin, mutta silti oman alueen pelaamista leimasi ajoittain repaleisuus.

Thibault Fatton Sveitsin maalilla torjuu tässä Suomen Brad Lambertin maalintekoyrityksen.­

Tus ny itte selittään: Luottopuolustaja Mikko Kokkonen kulkee vastavirtaan. Ensinnäkin hän pelaa valkoisilla erkkareilla, mikä on erikoinen valinta puolustavalle puolustajalle, mutta tähän turnaukseen Kokkonen on vieläpä valinnut pelinumerokseen 35! Pakko olla joku hävitty vedonlyönti, koska mikään muu ei selitä pelinumerovalintaa.

Loppulausunto: Suomen turnauksen toinen ottelu oli askel oikeaan suuntaan. Saksa-ottelu oli kauttaaltaan tahmea, mutta Sveitsi-ottelu oli kokonaisuutena jämäkämpi esitys. Suomi jauhoi kiekollista peliään kärsivällisemmin ja sai tärkeitä onnistumisia myös ylivoimalla. Pärssisen ketju alkaa heräillä...

Janne Kosunen

Illan sankari: Juuso Pärssinen nousee tähän jo pelkästään huikealla soolomaalillaan. Oman siniviivan takaa lähtenyt komea päättyi painavaan rystylaukaukseen. Tämä oli vahva alleviivaus viikonlopun teemalle ”suomalainen mailamies ja pitkä soolo jäällä”. Tuomas Määttä taituroi noin 70-metrisellä soolollaan todella upean osuman viikonloppuna Venäjän jääpalloliigassa.

Tämä toimi: Kokeneen selostajan J-P Jalon ammattitaidosta oli mukava nauttia TV5:llä. Hän tajuaa rytmityksen ja esiintyy todella selkeästi. Studiovieraana olleen Kimmo Timosen basso taas toi tasapainoa kovin kilinäpitoiseen äänimaailmaan: Suomi kilautti kiekon puolenkymmentä kertaa Sveitsin maalin tolppaan/ylärimaan.

Tämä meni vihkoon: Terävyys ja tarkkuus eivät ole vielä parhaalla tasolla, ja Sveitsille annettiin siimaa turhilla jäähyillä. Vaikea on nostaa tempoa hirveästi, jos hienosäädöt ovat vielä hakusessa. Suunta on oikea ja väläyksiä saatiin muutamilla hienoilla kuvioilla. Tärkeimmät pelit odottavat vielä edessä, joten aikaa on.

Tus ny itte selittään: Selitä nyt tätä jääkiekkomatematiikkaa: tilasto näytti ensimmäisessä erässä, että Sveitsi johti laukaustilastoa 8–5. Vähän myöhemmin Suomi johti samaa tilastoa 9–6. Pieni ruoste sallittakoon tilastomiehille turnauksen alkuvaiheessa. Laukaukset menivät lopulta Suomelle 43–14 ja tärkein tilasto eli maalit 4–1.

Loppulausunto: Yhdistelmässä Edmonton–jääkiekko–Suomi on kotoisaa hehkua, kiitos Oilersissa Stanley Cupeja voittaneiden Jari Kurrin, Esa Tikkasen ja Reijo Ruotsalaisen. Ehkä näistä nuorten MM-kisoista saadaan uusi Edmonton-luku kiekkotarinaamme? Pelit kovenevat tasaisesti. Kanada mittaa Suomen alkulohkon päätöspelissä, sen jälkeen tulee onnistumista koko turnauksessa määrittelevä puolivälierä.

Kapteeni Anton Lundell toi Suomen tasoihin, kun Sveitsi oli karannut avauserässä johtoon.­

Petri Seppä

Illan sankari: Juuso Pärssisen komea soolomaali oli illan aatelia. Punaviivan jälkeen kiekkoon koski vain Pärssinen, joka veivasi pari sveitsiläistä näyttävästi ilmaiseen karuselliin ja laukoi napakan rystyn suoraan etuyläkulmaan. Mahtaako Timo-isälläkään tuollaisia maaleja pitkällä urallaan olla? Ei ainakaan monta.

Tämä toimi: Kolme ylivoimamaalia on aina vahva suoritus. Sillä saldolla voittaa monta peliä. Vaikka Pärssisen sooloilun jättäisi poiskin, ylivoimaosumista kaksi tuli neliön keskeltä näyttävin suorituksin: toinen hienolla ohjauksella ja toinen suoralla jatkolaukauksella.

Tämä meni vihkoon: Selvä kehityskohde jatkopeleihin on turhien jäähyjen karsiminen. Sveitsiä vastaan jäähyjä tuli sekä liikaa että täysin tarpeettomista tilanteista. Jatkossa pitää pelata huolellisemmin ja välttää turhia jäähyjä, sillä kun vastus kovenee, jäähylle joutuminen on entistä riskialttiimpaa.

Tus ny itte selittään: Ville Heinolan omintakeinen kiekkopeippailu omalla maalivahdin alueella Suomen ylivoiman aikana, kun kiekko karkasi lavasta maalin takaa suoraan Roope Taposen alueelle. Puukätisempi pelaaja (tai huolimattomampi molari) olisi sohinut kiekon tuosta tilanteesta omiin.

Loppulause: Turnauksen helpot pelit on taputeltu, ja saldo on se, mikä pitääkin olla: voitot Saksasta ja Sveitsistä. Jatkossa on vastassa enää vaikeita ja vieläkin vaikeampia vastustajia. Kaikki kulminoituu totutusti turnauksen viidenteen otteluun: puolivälierään. Se ratkaisee taas, onko turnaus suksee vai susi.