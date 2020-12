Suomen tähtipelaajan taklaus aloitti kiivaan keskustelun – asiantuntijat aivan eri mieltä rangaistuksesta

Roni Hirvonen sai 2+10 minuutin rangaistuksen selkään taklaamisesta.

Nuorten Leijonien Roni Hirvosen MM-kisat alkoivat vauhdilla – niin hyvässä kuin pahassa.

18-vuotias hyökkääjä toimi toisena syöttäjänä Anton Lundellin viimeistelemään Suomen avausmaaliin jo kolmen ja puolen minuutin pelin jälkeen.

Vain kolme minuuttia myöhemmin Porin Ässien lupaus joutui kuitenkin pitkäksi toviksi rangaistusaitioon.

Hirvonen sai 2+10 minuutin henkilökohtaisen rangaistuksen taklattuaan Saksan Jan-Luca Münzenbergeriä selästä. Voit katsoa taklaustilanteen tästä linkistä.

Suomalaisten kiekkoasiantuntijoiden keskuudessa tilanteesta virisi kiivas keskustelu. Pitkän linjan NHL-toimittaja Jouni Nieminen kirjoitti Twitterissä ytimekkään näkemyksensä:

– Tiukka linja, mutta oikein, Nieminen totesi.

Twiittiin vastannut jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen oli täysin eri mieltä.

– Jäähyn syy on jääkiekon pelaaminen! Eli helvaten huono vihellys, Lehkonen kirjoitti.

Paikan päällä Edmontonissa turnausta seuraava Nieminen jatkoi keskustelua seikkaperäisemällä analyysillä.

– Säännöt on mitä on. Itse en välitä selkääntilteistä, kolmea kaveria on työnnetty rullatuolissa. Tässä on se tietenkin, että pitäisi oppia ettei koskaan käännä selkäänsä ja oleta että kaveri ei tulekaan päin.

Nieminen jatkoi aiheesta myöhemmin vielä yhden twiitin verran.

– Mitä tulee tähän IIHF:n linjaan selästä taklauksiin: linja on selvä ja kaikille sama. Ihan turhaa mussuttaa asiasta yhtään enempää. Jääkiekossa saa taklata edestä ja sivusta. Nämä ovat Länsi-Kanadan junnusarjojen seeprapaitoja, jotka osaavat ammattinsa, annetuilla säännöillä, Nieminen päätti.

Suomi voitti avausottelunsa vajaamiehistä Saksaa vastaan lopulta 5–3. Suomen turnaus jatkuu sunnuntai-iltana ottelulla Sveitsiä vastaan.