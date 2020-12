Kommentti: Nuorten Leijonien MM-avaus jätti paljon kysymysmerkkejä – lämmittelypelejä vielä edessä

Suomi voitti, mutta Saksa-ottelu ei vielä paljon lupaillut, kirjoittaa Ville Touru

Tärkein alkuun: Suomi aloitti nuorten MM-turnauksen 5–3-voitolla vajaamiehisestä Saksasta.

Mikä tahansa muu tulos olisikin ollut katastrofi.

Koronaviruksen kurittama Saksa sai paikalle yhdeksän hyökkääjää ja viisi puolustajaa. Osalle heistä tämä oli kauden ensimmäinen jääkiekko-ottelu.

Voitto on voitto, mutta Suomi ei vielä vakuuttanut missään määrin.

Nuoret Leijonat lähti mukaan vastustajan sekavaan räpiköintiin sen sijaan, että olisi tappanut pelin tylyn tehokkaasti ja järjestelmällisesti.

Suomen avausottelua leimasi sekavuus, huolimattomuus ja tietynlainen laiskuus. Viisikkopelaaminen oli monin paikoin repaleista, ja etäisyydet venyivät. Tuli kiekonmenetyksiä ja harhasyöttöjä.

Saksa sai lapioida rauhassa parikin maalia lähietäisyydeltä Suomen vetelän puolustuspelaamisen seurauksena.

Puolustussuuntaan Suomi oli toistuvasti ongelmissa etenkin Saksan ykköstähden, tuoreen NHL:n kolmosvarauksen Tim Stützlen johtaman ketjun kanssa. Eli joukkueen ainoan vähänkään tulivoimaisen ketjun.

Suomen puolustus avautui välillä luvattoman helposti.­

Mutta kuten todettua, avauspelistä tulos oli tärkein, eikä vielä ole syytä panikoida. Ei pelaamisen vielä tässä vaiheessa tarvitse valmista ollakaan. Puolivälierään on aikaa vielä viikko.

Suomen vahvuus on perinteisesti ollut, että se on kyennyt kehittämään peliään ja kasvamaan joukkueena turnauksen edetessä muita paremmin. Analyyttinen päävalmentaja Antti Pennanen osaa varmasti reagoida havaitsemiinsa puutteisiin, ja videoita kelaillaan ahkerasti.

Yksilövertailussa muihin huippumaihin Nuoret Leijonat ei juhli, vaan se tarvitsee menestyäkseen pelitavallista etua ja tiivistä viisikkopeliä. Saksa-pelin kaltaisella esityksellä tulee nuha muita huippumaita Kanadaa, Yhdysvaltoja, Ruotsia tai Venäjää vastaan.

Turnauksen otteluohjelma on kuitenkin Suomen kannalta otollinen, sillä ennen tosipelien alkua se saa kehittää pelaamistaan vielä kahden pelin ajan.

Seuraavaksi sunnuntaina vastaan tulee heikoimmalla joukkueellaan vuosiin mukana oleva Sveitsi, ja sen jälkeen lämmittelypelit jatkuvat kärkimaiden kelkasta jo aikapäiviä sitten lilliputtien joukkoon vajonnutta Slovakiaa vastaan.

Vaikka voittajasta ei pitäisi olla pienintäkään epäselvyyttä, tulevat kaksi ottelua ovat Nuorille Leijonille tärkeitä pelin kehittämisen suhteen. Jatkon kannalta ei riitä pelkästään se, että Suomi tyytyy puolilöysällä neppailulla vain ottamaan tarvittavan tuloksen.

Näissä pitää pystyä lyömään pöytään jo huomattavasti tasapainoisempi, huolellisempi ja kurinalaisempi esitys, jos Nuoret Leijonat mielii menestyä Edmontonissa.

Suomi aloitti voitolla, mutta vielä pitää parantaa paljon.­

Suomen taso mitataan ensi kertaa vasta uudenvuodenyönä alkulohkon päätösottelussa isäntämaa Kanadaa vastaan.

Kanada-ottelu on vaatimustasoltaan aivan eri luokkaa kuin kolme ensimmäistä, ja se antaa hyvän pohjan sitä seuraavaan puolivälierään.

Kysymysmerkki Nuorten Leijonien ympärillä on yhä myös maalivahtiosasto. Suomi on poikkeuksellisesti MM-karkeloissa ilman selvää ykkösvahtia, eikä Kari Piirosen esityksestä Saksaa vastaan voi vetää vielä minkäänlaisia johtopäätöksiä. Seuraavaksi on Roope Taposen näytönpaikka.

Positiivisen maininnan avausottelusta ansaitsevat puolustuksesta otteillaan erottunut Topi Niemelä ja pelillisen johtajan elkeitä väläytellyt ykköstähti Anton Lundell.

Turnauksen avauspeleissä Suomen pelaajien on myös mahdollista ruokkia itseluottamustaan henkilökohtaisilla onnistumisilla. Esimerkiksi Suomen parhaana palkitulle Aku Rädylle maali ja syöttöpiste tekivät varmasti terää, sillä ne olivat hänelle ensimmäiset koko kaudella.