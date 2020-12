Saksalla vaikeuksia saada jalkeille edes kolme kentällistä – Nuoret Leijonat jättää sillä spekuloinnin muille: ”Pahin miina”

Antti Pennanen kertoo huomanneensa jo, kuinka suuressa arvossa nuorten MM-kisoja Kanadassa pidetään.

Antti Pennanen on toiminut aiemmin A-maajoukkueessa ja nuorten maajoukkueessa apuvalmentajana. Nyt hän luotsaa Nuoret Leijonat MM-turnaukseen ensimmäistä kertaa päävalmentajana.­

Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Antti Pennanen on asennetarkkailijana paljon vartijana, kun Nuoret Leijonat valmistautuu aloittamaan ensi yönä MM-turnauksen Kanadan Edmontonissa.

Suomi kohtaa A-alkulohkon ottelussa Saksan, jota korona on raadellut ennen MM-kisoja poikkeuksellisen rajusti. Viime viikolla todetut kahdeksan tartuntaa tyrkkäsivät koko joukkueen karanteeniin, josta on vapautunut 16 pelaajaa.

Saksalla on siis suuria vaikeuksia saada jalkeille edes kolmen kentällisen joukkue. Sen joukkueharjoittelu on jäänyt olemattomiin, kun Suomi oli jouluaattoon mennessä vetänyt kuusi yhteistä treeniä.

– Tällaisilla on turha spekuloida. Pahin miina uhkaa, jos alkaa keskittyä vastustajan tekemiseen. Tärkeintä on, että Suomen peli paranee MM-turnauksen aikana, päävalmentaja Antti Pennanen kommentoi Edmontonista.

Kun alle 20-vuotiaiden MM-mitaleista pelattiin pari vuotta sitten Pohjois-Amerikassa, Suomi huipensi turnauksensa finaalin ratkaisumaalin tehneen Kaapo Kakon johdolla maailmanmestaruuteen. Vuoden takaisissa MM-kisoissa Tshekissä Suomi oli neljäs.

Suomi voitti 2010-luvulla kolme maailmanmestaruutta, joten julkisuuskynnys on ylittynyt myös Pohjois-Amerikassa, jossa nuorten MM-kisat on perinteisesti NHL:n jälkeen kauden päätapaus.

– Sen on huomannut, että MM-kisat on täällä iso juttu. Huomioarvo tiedotusvälineissä on suuri, päävalmentaja Pennanen myöntää.

Koronatartuntojen leviämisen estämiseksi "kuplaan" sijoitettujen MM-kisajoukkueiden reitti kulkee orjallisesti hotellin ja jäähallin väliä. Neljä ensimmäistä vuorokautta Edmontonissa kuluivat Suomen joukkueellakin eristyksessä omissa hotellihuoneissa.

– Vaikka neljä päivää menivät lopulta nopeasti, hotellihuoneiden ovista asteli karanteenin loputtua harvinaisen iloisia pelaajia, Pennanen naurahtaa.

Suomen piti syyskauden aikana mittauttaa tasonsa maaotteluissa Ruotsia vastaan, mutta länsinaapuri vetäytyi kohtaamisista maan koronatilanteen takia. Suomella on kuitenkin MM-turnaukseen valmistautumisessa tärkeä valtti.

– Meidän joukkueen pelaajilla on syyskaudelta paljon pääsarjakokemusta, kun SM-liigaa on pystytty pelaamaan melko lailla tauotta. Kanadalla ja Yhdysvalloilla on tietysti takanaan paljon leiritystä, päävalmentaja Pennanen pohtii.

Saksan ylivoimainen ykköspelaaja on Ottawa Senatorsin NHL:ään numerolla kolme varaama 18-vuotias hyökkääjä Tim Stützle (pelinumero 8), joka kiekkoili saman ikäluokan MM-turnauksessa jo vuosi sitten.

– Hän pelasi viime kaudella Saksan pääsarjassa DEL:ssä ja teki paljon pisteitä (Adler Mannheimissa 41 ottelussa 7+27), Pennanen kehuu.

Tällä kaudella DEL on ollut Saksassa koronan takia lähes täysin jäissä, joten Stützlen pelaaminen on jäänyt vähiin.

Saksalle paha takaisku on, ettei Detroit Red Wings päästänyt viime vuoden NHL-kuutosvaraustaan, puolustaja Moritz Seideria Edmontonin MM-turnaukseen.