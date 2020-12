Nuorten Leijonien Mikko Kokkonen debytoi SM-liigassa jo 15-vuotiaana – ”Potentiaalia on vielä kovempiin peleihin”

Puolustaja Mikko Kokkonen pystyi keskittymään olennaisiin asioihin poikkeuksellinen valmistautumisjakson aikana.

Kaksi vuotta sitten jääkiekkopuolustaja Mikko Kokkosta ei hymyilyttänyt. Hän putosi viimeisten pelaajien joukossa Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueesta, joka jahtasi Kanadassa maailmanmestaruutta.

Pari viikkoa myöhemmin Kokkonen pelasi Jukurien takalinjoilla liigakiekkoa, kun tutut maajoukkuetoverit juhlivat MM-kultaa.

Se kasvatti näyttöhaluja. Vuotta myöhemmin Kokkonen oli selvä valinta MM-joukkueeseen. Joulunpyhinä Kokkonen aloittaa jo toiset alle 20-vuotiaiden MM-kilpailunsa.

– Saamme alkulohkossa tosi kovia pelejä alle ja pelaamme erilaisia joukkueita vastaan. Ensin on eurooppalaisia (Saksa, Sveitsi ja Slovakia) ja sitten Kanada. Näemme vähän kaikkea ja olemme heti valmiina, kun pudotuspelit alkavat, Kokkonen suunnitteli.

Alle 20-vuotiaiden MM-kilpailujen lisäksi puolustaja on pelannut alle 18-vuotiaiden MM-kilpailuissa 2018 ja 2019, joten 19-vuotiaaksi pelaajaksi hän on kokenut paljon. Liigadebyyttinsä hän teki 15-vuotiaana lokakuussa 2016.

– Uskon, että aiemmista arvokilpailuista on paljon apua. Lyhyellä uralla olen saanut paljon arvokilpailukokemusta. Lisäksi yhden kerran olin hilkulla, mutta putosin pois, Kokkonen viittasi vuodenvaihteen 2018–19 kokemuksiin.

– Aiemmasta arvokilpailukokemuksesta on ollut apua nyt, kun valmistautuminen on ollut erilaista.

MM-leirin sijaan Suomi harjoitteli pienryhmissä ennen kokoontumista ja Kanadaan matkustamista.

– Olin Mikkelissä kotikonnuilla Henri Nikkasen ja Eetu Randelinin kanssa. Harjoittelimme jäähallissa silloin, kun se oli tyhjä, Kokkonen avasi.

Hyökkääjä Nikkanen nappasi kisapaikan, mutta Randelin ei mahtunut Suomen maalivahtiosastolle.

– Sanoisin, että meillä on todella hyvin roolitettu joukkue. Meillä on pelaajat puolustuspäähän ja hyökkäyspäähän. Ylivoimat ja alivoimat jakautuvat todella monipuolisesti. Tämä joukkue ei ole vain tiettyjen pelaajien varassa vaan meillä on monipuolisesti pelaajia, Kokkonen ruoti.

Kokkosen edustamien Jukurien valmistautumisjakso kauteen oli vaikea useiden koronavirustartuntojen ja karanteenien vuoksi, eivätkä asiat kaukalossakaan ole sujuneet toivotulla tavalla.

– Henkilökohtainen peli on ollut ihan hyvää, ja koen kehittyneeni monella osa-alueella. Vielä riittää kehitettävää. Uskon ja tiedän, että potentiaalia on vielä kovempiin peleihin.