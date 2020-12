Amerikkalaismedia kyseenalaistaa Nuorten Leijonien pelaajavalinnat – ”Jos menestystä ei tule...”

The Hockey News nosti esille Patrik Puistolan ja Aatu Rädyn.

Arvostetun jääkiekkomedian The Hockey Newsin toimittaja Ryan Kennedy nostaa Suomen Nuorten Leijonien ykköstähdeksi Anton Lundellin pian alkavissa MM-kisoissa.

Hän samalla hieman ihmettelee joitakin pelaajavalintoja.

Esimerkiksi Patrik Puistola ja Aatu Räty eivät mahtuneet mukaan valmentaja Antti Pennasen valitsemaan kisajoukkueeseen. Kumpikin pelasi lehden edustajien mielestä hyvin viime vuoden turnauksessa.

– Rädyn kohdalla on ollut vähän huolta siitä, miten hän on pelannut liigassa. Suomi jättää mahdollisuuden kritiikille (pelaajavalinnoillaan), jos menestystä ei tule kisoissa. Puistola on melkoinen ase ja Räty hyvä kahden suunnan sentteri, Kennedy sanoo Hockey Newsin videolla.

Puistola oli viime vuoden MM-kisoissa Suomen paras maalintekijä ja toiseksi paras pistemies.

JYPiä edustava Puistola on tehnyt tällä kaudella SM-liigassa 19 ottelussa tehot 2+4=6. Rädyn saldo Kärpissä kuudesta ottelusta on 2+0.

Toimittajan mielestä Suomella on MM-kisoissa silti mahdollisuutensa.

Pieni kysymys nousi siitä, valmistaako helpohkoksi kuvailtu alkulohko pudotuspeleihin, joissa voi tulla heti vastaan todella varteenotettava kiekkojoukkue. Suomen ainoa todella kova vastustaja alkulohkossa on Kanada.

Puolivälierävastustajaksi voi tulla esimerkiksi Ruotsi, Yhdysvallat, Tshekki tai Venäjä.

Suomi on voittanut seitsemästä viime nuorten maailmanmestaruudesta kolme. Viime MM-kisoissa se jätettiin neljänneksi.