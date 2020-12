Suosikkiselostaja avautui somessa ja pääministerin kanslia lähestyi – Antti Mäkinen kertoo keskustelusta Sanna Marinin kanssa

Sanna Marin lupasi viedä eteenpäin Antti Mäkisen esittämää asiaa sivutoimisen yrittäjän eläkemaksuista.

Korona-aika saa aikaiseksi erikoisia asioita. Vielä vuosi sitten olisi voinut kenties olla vaikea ajatella, että suosittu urheiluselostaja ja maamme pääministeri päätyisivät keskustelemaan videoyhteydellä päivänpolttavista asioista.

Vaan kun vuosi on 2020 ja elämme uudenlaisessa todellisuudessa, on mikä hyvänsä mahdollista. V Sportin Antti Mäkisen ja pääministeri Sanna Marinin (sd) etätapaaminen toteutui maanantaina aamukymmenen aikoihin.

Selostaja Mäkinen esitti 3. joulukuuta Twitterissä pääministerille tapaamispyynnön, johon Marin vastasi myöntyvästi.

Mäkinen kertoo nyt, että pääsi ottamaan esille aiheen, jonka tiimoilta oli pääministerin tapaamiseen haastanutkin – sivutoimisen yrittäjän eläkemaksuista.

– Se oli todella lämmin, ystävällinen ja hyvä keskustelu. Erittäin asiapitoinen sisältö. Puhuimme pääministerin arjesta ja omastani, siitä, miten nykypäivä on haasteita täynnä, Mäkinen maalailee.

Erityisen ilahduttavaksi valtakunnan virallinen NHL-ääni koki sen, että Marin oli selvästi valmistautunut keskusteluun ja oli ajatuksille vastaanottavainen.

Mäkinen on vakituisessa työsuhteessa, minkä lisäksi hän tekee sivutoimisesti töitä yrittäjänä.

Hän haluaisi itse päättää sivutoimisten tulojensa eläkemaksuista, kun maksaa eläkemaksuja jo päätoimisesta työstään.

– Tällä hetkellä maksut ovat pakollisia. Se on tietysti hyvä asia, koska raha menee omaa eläkettä varten säästöön. Mutta tässä korona-ajassa pitää myös voida kuluttaa, jotta pidetään yhteiskunta pyörimässä. Haluaisin pitää rahat nyt ja auttaa kansantaloutta.

Antti Mäkinen (oik.) Ismo Lehkosen kanssa Stanley Cupin finaaleissa kesällä 2018.­

Marin oli avoin uusille tuulille.

– Hän sanoi vievänsä asiaa ja sanaa eteenpäin. Pääministeri oli selvästi miettinyt asiaa ja ymmärsi pointtini täysin. Hän lupasi käydä keskustelua asiasta myös jatkossa. Tuskin tämä hirmuisiin asioihin johtaa, mutta olen nyt osaltani vienyt asiaa eteenpäin heille, jotka asioista päättävät.

Tiedossa on toki myös se, että päätöksenteko ei ole yhdestä ihmisestä kiinni. Iso kone kääntyy hitaasti, mutta se ei Mäkistä haittaa.

– Kukaan ei voi yksin päättää mitään. Päätöksenteko on kollektiivista ja vie aikaa – se on enemmän hyvä kuin huono asia. Pääministeri toi tietoon, että kun tällainen asia on, niin on monta kerrosta, missä se pitää käsitellä. Se on kolmikannan päätös, jos jotain muutoksia tulee.

Mäkinen kertoo yllättyneensä positiivisesti siitä, miten kivuttomasti pääsi pääministerin kanssa keskustelemaan. Asiat etenivät nopeasti someyhteydenoton jälkeen. Pääministeristä jäi hyvin kansanomainen kuva.

– Olen erittäin iloinen siitä, miten lämminkeskinen keskustelumme oli. Vaikka hän on pääministeri, niin hän on silti normaali ihminen kaikkien keskuudessa. Hän ymmärtää normaalia arkielämää. Todella lämmin ja positiivinen keskustelu.

Kävikö tässä nyt niin, että ammattilainen hurmasi sinut poliitikon charmillaan?

– Ei näin päässyt käymään. Sain sanoa kritiikkini, mutta ei tarvinnut pokkuroida. Sanoin hänelle, kun aloitettiin, että minulla on tässä kaurapuuro edessä. Se oli hänelle ok.

Keskustelussa sivuttiin myös korona-arkea ja esimerkiksi harrasteliikkujien vaikeaa tilannetta, kun julkiset tilat ovat suljettuina. Julkiset tilat ovat kiinni, yksityiset auki.

Kaikkiaan keskustelu jatkui noin 20 minuutin ajan. Siitä selostajan päivä jatkui hyvillä mielin kohti padel-kenttää. Takana oli paitsi rakentava keskustelu maan ykköspoliitikon kanssa niin myös viime yöltä tuore tieto NHL:n jatkumisesta.

Pian Mäkinen voikin siis vaihtaa politikoinnin taas leipälajiinsa eli jääkiekon selostamiseen.