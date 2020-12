”Miksi he palkkasivat suomalaisen valmentajan, joka ei osaa ruotsia” – Ville Niemisen ex-seuralle tylyä arvostelua Ruotsissa

Harald Lücknerin mielestä Modo teki virheen, kun se palkkasi valmentajakseen suomalaisen, joka ei osaa ruotsia.

Kokenut jääkiekkovalmentaja Harald Lückner arvostelee jyrkin sanankääntein Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan Modon toimintaa. Hän oli seuran päävalmentaja kausina 2005–08.

63-vuotias ex-valmentaja ei ymmärrä, miksi Modo palkkasi Ville Niemisen päävalmentajakseen.

Kahden vuoden kontrahdin allekirjoittanut Nieminen irtisanoutui pestistään syksyllä, kun Modo oli voittanut yhdeksästä ottelusta vain kaksi. Perinteinen seura oli sarjassa sijalla 12 eli kolmanneksi viimeisenä.

– En ymmärtänyt ennen kauden alkua hänen palkkaamistaan. On vaikea tajuta, miksi he palkkasivat suomalaisen valmentajan, joka ei osaa ruotsia. He olivat rakentaneet joukkueesta ruotsalaisen, myös tv-asiantuntijana toiminut Lückner sanoi Sundsvall Tidningenille, jota Expressen on lainannut.

Lücknerin mielestä Modo menetti virheratkaisunsa vuoksi ison osan kaudesta. Joukkue on sarjataulukossa edelleen kolmanneksi viimeisenä. Kuudenteen sijaan on tosin eroa vain neljä pistettä.

– En usko, että joukkue on tarpeeksi hyvä noustakseen sieltä korkealle. Heidän pitää tehdä töitä jälleenrakennuksen kanssa ollakseen tulevaisuudessa huippujoukkue. Samaan aikaan Modon pitää tulla toimeen sen maineen kanssa, että rakennustyö alkoi jo ennen edellistä kautta.

Nieminen kertoi ajastaan Modossa ja vaikeasta päätöksestään aiemmin Ilta-Sanomille. Ruotsin mediassa spekuloitiin hänen potkuillaan, kun Modo jämähti sarjataulukon hännille.

– Sovimme, että katsomme tähän maajoukkuetaukoon asti, mikä on tilanne. Halusin, että joku kantaa vastuun. Vastuunkannosta puhutaan aina paljon, ja koin, että valmentajana minun on myös elettävä sen mukaan, hän kertoi.

– Prosessi ei edennyt ollenkaan. Jossain kohtaa sen prosessin on alettava edetä. Ei riitä, että asioita käydään teoriassa läpi, palaveerataan ja harjoitellaan. Sovitaan mitä tehdään, mutta kun pitäisi tehdä mitä sovitaan, näin ei tapahdu.

Lücknerin mielestä Fredrik Andersson on paras mies tehtävään, koska hänellä valmennus- ja kommunikaatiotaitojensa lisäksi ”Modo-sydän”. Timrån peräsimessä vaikuttava Andersson toimi joukkueen apuvalmentajana 2005–09 ja General Managerina 2009–11.