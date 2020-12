Kommentti: Leijonien MM-palapeli alkaa hahmottua – yhdellä osa-alueella huutava pula

Moskovan-turnaus oli ensimmäinen kunnon kurkistus siitä, miltä Leijonien MM-joukkue näyttää ensi keväänä, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Kauden toinen jääkiekon EHT-turnaus Moskovassa antoi enemmän vastauksia kuin marraskuussa pelattu Karjala-turnaus.

Karjala-turnaus oli pelattava koronatilanteen takia pelkästään SM-liigapelaajilla, mutta Moskovan kinkereihin päävalmentaja Jukka Jalonen ja GM Jere Lehtinen pääsivät valitsemaan pelaajia eurosarjojen pakan päältä KHL:stä ja SHL:stä, mikä heijastui pelin tasoon.

Neljän päivän turnaus oli ensimmäinen kunnon kurkistus siitä, miltä Leijonien MM-joukkue näyttää ensi keväänä – jos MM-turnaus pelataan.

Turnauksen tylyhkö päätösottelu Venäjää vastaan näytti, että Leijonien ei tarvitse ainakaan kantaa ennakkosuosikin viittaa MM-kisoissa.

Moskovan jääpalatsissa nähtiin useita todennäköisiä MM-kisapelaajia sekä potentiaalisia kisapelaajia.

Kevään 2019 MM-kultajoukkueesta Moskovassa näyttöjä antoi seitsemän pelaajaa: Jussi Olkinuora, Petteri Lindbohm, Oliwer Kaski, Harri Pesonen, Arttu Ilomäki, Niko Ojamäki ja Juhani Tyrväinen.

Käytännössä lähes jokainen heistä on tyrkyllä lopulliseen MM-joukkueeseen, vaikka uroteot jäivät vähiin Moskovassa.

Yhdestä asiasta valmennuksen ei tarvitse menettää yöuniaan.

Jos mies vain pysyy kasassa, ykkösveskarin tontti MM-jäillä on korvamerkattu KHL:ssä Metallurg Magnitogorskissa torjuvalle Olkinuoralle. Olkinuora, 30, on paras Pohjois-Amerikan ulkopuolella torjuva suomalaisvahti.

Jussi Olkinuora pelasi kaksi ottelua Leijonien maalilla Moskovassa.­

Ensi kevään MM-kisat pelataan ilman NHL-pelaajia, mikä vaikuttaa luonnollisesti eri maiden iskukykyyn.

Suomi saa jalkeille suhteellisen vahvan ja monipuolisen hyökkäyksen Euroopan huippusarjoissa pelaavista pelaajista, lähinnä KHL:stä, mutta puolustajien kohdalla tilanne on toinen.

Voi jopa sanoa, että laadukkaista kansainvälisen tason puolustajista on huutava pula kevään MM-valintoja silmällä pitäen.

Jokereissa loistanut Mikko Lehtonen oli pari kautta ylivoimainen suomalainen ykköspakki Euroopassa, mutta Lehtosen lähdettyä Torontoon, valtikka on vapaana.

Moskovassa nähdyistä puolustajista kärkiparissa luutineet Kaski ja Tony Sund saivat paljon peliaikaa, mutta kumpikaan ei vakuuttanut siitä, että he pystyisivät ottamaan johtavaa roolia kansainvälisellä tasolla.

Kun listoilta puuttuu profiililtaan riittävän kova johtava puolustaja, Leijonien alakerta rakentunee keväällä enemmän tasalaatuisten yleispuolustajien varaan. Sellaisten kuten Lindbohm ja SHL:ssä isoja minuutteja kantava Robin Salo.

Turnauksen televisioineen Dplayn kommentaattori Oskar Osala heitti lauantaina kesken Ruotsi-ottelun kiinnostavan kysymyksen, kun hän pohti, onko Mikael Ruohomaa paras tällä hetkellä Euroopassa pelaava suomalaissentteri.

Ei sentään, mutta Ruohomaa on nostanut profiiliaan. Näkisin, että Ruohomaan, 32, edellä hierarkiassa on vielä ainakin väkevää kautta Spartak Moskovassa pelaava Jori Lehterä ja avauskauttaan Salavat Julajev Ufassa pelaava Markus Granlund, joka pystyy pelaamaan myös laidassa.

Markus Granlund on pelannut Ufassa hieman yli piste per peli -tahdilla.­

Jalonen olisi halunnut molemmat hyökkääjät Moskovan-turnaukseen mukaan, mutta loukkaantumiset ja henkilökohtaiset syyt estivät turnausreissun.

Lehterä, 32, on johtanut vakuuttavasti Spartakin ykkösketjua läpi kauden. Rajat tulivat vastaan toissa kaudella Pohjois-Amerikan kaukaloissa, mutta kokenut pelintekijä on edelleen kovaa valuuttaa eurokaukaloissa. Lehterän pelinteko- ja ylivoimaosaamiselle on käyttöä ensi keväänä MM-jäillä.

NHL:stä Eurooppaan palannut Granlund, 27, on ollut odotetun tehokas Ufassa, ja on todennäköisesti yksi Jalosen luottohevosista keskikaistalla MM-jäillä Lehterän ohella. Taustalta löytyy nippu laadukkaita keskushyökkääjiä kilpailemassa kisapaikoista.

Kaiken kaikkiaan Leijonien tilanne keskikaistalla on lupaava kevättä ajatellen.