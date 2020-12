Poliisi sekä Ruotsin jääkiekkoliitto kertoivat, miksi tutkinnat lopetettiin.

Ruotsia kuohutti alkuviikolla maan toiseksi ylimmän sarjatason jääkiekko-ottelu, jonka lopputuloksen epäiltiin olevan manipuloitu.

Sarjakakkonen Björklöven romahti kotiottelussaan 3–0-johtoasemasta 4–8-tappioon Moralle. Samaan aikaan ottelun reaaliaikaisen vedonlyönnin kertoimet muuttuivat hyvin hämmästyttävällä tavalla.

Kertoimien perusteella vaikutti siltä, että tappioasemassakin Moran voitolle olisi lyöty huomattavalla summalla vetoja. Lisää vettä myllyyn saatiin tiedosta, että Björklövenin maalivahti Connor Ingram, joka päästi kahdessa erässä viisi maalia, lähti seurasta ottelun jälkeen.

Tutkimuksissa oudolle kerroinkehitykselle on saatu uusi selitys. Expressen-lehden mukaan kyseessä on peliyhtiössä tapahtunut inhimillinen erehdys. Expressen ei yksilöi pelifirman nimeä, mutta ilmeisesti kyseessä on BET365-niminen yhtiö.

Sosiaalisessa mediassa levisi tiistaina kuvia kyseisen peliyhtiön kertoimien kehityksestä, joka oli hyvin erikoista. Eräiden sosiaalisen median käyttäjien mukaan Björklövenin ja Moran kertoimet olisivat jossakin vaiheessa menneet väärin päin.

Nyt sekä poliisi että Ruotsin jääkiekkoliitto kertovat lopettaneensa tutkimukset vilppiepäilystä.

– Olemme tutkineet tapausta ja tehneet tilannearvion. Tapaus ei johda lisäselvityksiin, urheiluun liittyvää rikollisuutta tutkivan yksikön johtaja Fredrik Gårdare sanoo Expressenille.

– Ruotsin jääkiekkoliitto ja tapausta tutkivat viranomaiset ovat tehneet perusteellista työtä kaikkien osapuolten kanssa. Tutkimukset osoittavat, että kyse on peliyhtiössä tapahtuneesta inhimillisestä virheestä, eikä mitään viitteitä ottelutuloksen sopimisesta ole löytynyt, kilpailupäällikkö Olof Östblom puolestaan sanoi.