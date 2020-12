Leijona-legenda Lasse Kukkonen loi itselleen uuden uran: ”Peliuran päätyttyä tyhjiö voi olla aika iso”

Lasse Kukkonen kouluttautui jo peliuransa aikana psyykkiseksi valmentajaksi. Nyt hän jakaa oppejaan muille kouluttajana.

Lasse Kukkonen oli jääkiekkourallaan leimallisesti johtaja. Kukkonen, 39, laskee olleensa viime keväänä päättyneellä urallaan noin kahdenkymmenen joukkueen kapteeni.

Kolmesti hän nosti ensimmäisenä Kanada-maljaa kasvattajaseuransa Oulun Kärppien kapteenina. Leijonien vuoden 2011 maailmanmestarijoukkueessa ja Kärppien kevään 2005 mestariryhmässä hän oli varakapteeni.

Peruspuolustajaksi profiloitu Kukkonen oli pelaaja, jonka olemus toi pukukoppiin turvaa, teot loivat joukkueeseen uskoa, itseluottamusta ja joukkuehenkeä. Ja Kukkosen, jos jonkun, puhetta kuunneltiin.

Ei siis ole valtava yllätys, että Kukkonen on luonut nopeasti uuden uran luennoitsijana ja kouluttajana. Hän puhuu yrityksille ja yhteisöille esimerkiksi menestyvän tiimin rakentamisesta, hyvän työilmapiirin luomisesta ja sen merkityksestä sekä työhyvinvoinnista.

– Työhöni kuuluu myös vähän esimiestyön koulutusta, yksilövalmennusta ja mentorointia, hän kertoo.

Katse eteenpäin. Lasse Kukkosella oli suunnitelmat valmiina peliuran jälkeiseen aikaan. Siksi lopettaminen ei tuntunut vaikealta.­

Myös C Moren jääkiekkolähetyksissä asiantuntijana nähtävä Kukkonen perusti yrityksensä KukkoLasse Oy:n reilu vuosi sitten pelatessaan vielä Kärpissä. Hänellä oli siis selvä visio peliuran jälkeisestä ajasta.

– Tai sanotaan, että jonkinlainen ajatus ja hahmotelma oli takaraivossa. Suoritin urani viimeisten kausien aikana psyykkisen valmentajan tutkinnon. Jotain siihen liittyvää halusin tehdä. Lopullisesti ajatus kirkastui vasta viime kesänä, kun pidin muutaman ensimmäisen luennon.

Syksyn aikana miehen kalenteri on ollut sopivan täynnä.

– Luentoja voi olla yhdestä neljään viikossa. Lisäksi minulla on puolisenkymmentä yksilövalmennettavaa urheilijaa. Se on ehkä peliurasta jäänyt päälle, että työtunteja en ole juuri laskenut. Ja se on mukavaa, että reissut ovat lyhyempiä ja ehdin olla paljon enemmän kotona ja mukana kolmen lapseni elämässä kuin urani aikana, Kukkonen iloitsee.

Kukkonen on – kuten jo peliurallaan monella tavalla – mainio esimerkki lajitovereilleen. Pelien päätyttyä jääminen sohvan nurkkaan juomaan kahvia, tai jotain muuta, ei ollut vaihtoehto. Taloudellisesti hänen ei olisi ollut pakko rynnätä heti uuteen työhön, mutta hän halusi.

– Oli minulla muutama vuosi sitten ajatus, että voisi niin sanotusti vähän rauhoittua. Mindgame Oy:n urheilupsykologi Toni Mets osasi urani loppuvaiheissa kysyä oikeita kysymyksiä. Hänen ansiostaan hoksasin, että minulle helpoin tapa siirtyä pois jääkiekosta on se, että on jotain uutta ja mielenkiintoista tekemistä.

Pyeongchangin olympialaisissa talvella 2018 Lasse Kukkonen oli Leijonien kapteeni. Kukkosen kanssa taistelemassa Kanadan Maxim Lapierre.­

– Silloin aloin opiskella psyykkistä valmennusta, mikä innosti lisää. Syntyi positiivinen lumipalloefekti. Uskon, että tämä uusi ura on antanut paljon mielenrauhaa lopettamisen suhteen. Ei ole tarvinnut käydä aamuisin varastossa kokeilemassa luistimia ja teippailemassa mailoja, Kukkonen heittää.

Letkautuksessa on totta enemmän kuin toinen puoli. Kukkonen tietää, että kaikille peliuran lopettaminen ei käy yhtä kivuttomasti. Hänen mukaansa Pelaajayhdistys tarjoaa jo melko hyvin koulutusta ja tietoa siviiliuraa ajatellen, mutta...

– Aika paljon jää yksilön itsensä varaan. Seurat, agentit ja kaikki ihmiset pelaajien ympärillä voisivat nykyistä enemmän rohkaista pelaajia valmistautumaan edes vähän uran loppumiseen. Niiden, jotka haluavat käyttää kaiken energiansa uraan, pitääkin tehdä niin. Mutta on myös pelaajia, jotka tarvitsisivat vastapainoa peliarjelle, Kukkonen tietää.

– Jos ei ole mitään, mihin jatkaa peliuran jälkeen, tyhjiö voi olla aika iso. Urheiluun liittyvät vahvasti suuret tunteet ja se sosiaalinen läheisyys, mikä tulee pukukopista. Siellä on aina ihmisiä ympärillä, ja kopissa ollaan yhdessä hyvinä ja huonoina hetkinä. Kun sitä ympäristöä ja porukkaa ei enää olekaan, se voi olla outo ja pelottavakin tilanne.

Koko kuva. Kärppä-lauman sisäinen johtaja Lasse Kukkonen nostaa Kanada-maljan keväällä 2018, muu joukkue yhtyy ilonpitoon.­

Kukkonen muistuttaa, että pitkänkin uran jälkeen urheilijalla on yleensä vielä ainakin toinen mokoma työvuosia jäljellä.

– Sen hoksaaminen oli itselleni tärkeää. Uran loppupuolella kannattaa miettiä, mitä voi tehdä jääkiekkoilija-minän ulkopuolella, koska uran loppua kohti se häipyy taustalle ja sen merkitys vähenee radikaalisti. Kun se häipyy, voi tuntua, että millään muulla ei ole mitään merkitystä, Kukkonen sanoo.

Peliurasta on Lasse Kukkoselle paljon hyötyä hänen nykyisessä työssään. Hän on toiminut ikänsä joukkueissa, joita yritysmaailmassa tiimeiksi kutsutaan, ja ollut niissä usein lauman johtaja. Toiseksi hän on yksi Oulun seudun tunnetuimmista ihmisistä.

– Nuo molemmat puolet ovat yritystoimintani kivijalka. Totta kai muutkin asiat vaikuttavat, sillä olen kiinnostunut oppimaan uutta, ja oma persoona vaikuttaa paljon. Mutta työni perusta tulee peliuran kokemuksista ja hetkistä, joita olen siellä elänyt. Ja ura helpottaa pääsemistä juttusille ihmisten kanssa. Monella on joku mielikuva minusta, ja helposti löytyy aloituspiste, mistä lähteä rakentamaan juttua, hän kertoo.

Lasse Kukkonen pääsi neljänä keväänä poseeraamaan Kanada-maljan kanssa. Kuva Oulun Seurahuoneelta vuodelta 2018.­

Yksi kivijalan kulmista on psyykkinen valmennus. Kukkonen käytti psyykkistä valmennusta ja urheilupsykologien apua koko aikuisuransa ajan.

– Kiinnostuin aiheesta, kun ymmärsin, että huippu-urheilijat ovat fyysisiltä ominaisuuksiltaan hyvin lähellä toisiaan. Ero tulee siinä, miten hyvin tuntee itsensä ja valmistautumisprosessinsa, ja miten saa aina itsestään huippusuorituksen ulos. Eli miten vahva on henkisesti.

– Henkinen vahvuus on harjoiteltavissa oleva ominaisuus ihan samoin kuin tekninen taito tai fyysinen ominaisuus, kuten nopeus. Juuri se alkoi kiinnostaa, että tätäkin puolta voi harjoitella ja löytää oman tapansa olla parempi, Kukkonen sanoo.

Psyykkinen valmennus auttoi Lasse Kukkosta käsittelemään peliuran pettymyksiä ja riemuja. Siksi hän haluaa nyt jakaa oppejaan muille. Hävityn finaalin jälkeen tunnelmat olivat apeat.­

Muun muassa tällaisista asioista hän luennoi mielellään myös yrityksissä. Kukkosen mukaan yritys- ja urheilumaailmassa ylipäätään on eroista huolimatta myös paljon samaa. Jääkiekossa esimerkiksi mitataan tulosta monta kertaa viikossa, yritysmaailmassa kvartaaleittain.

– Molemmissa tiimin ja toimintaympäristön rakentaminen on oleellista. Uskon siihen, että kun arki ja ilmapiiri on tarpeeksi hyvällä tasolla, tulos hoitaa itse itsensä. Jos asioita tehdään pitkäjänteisesti ja tasaisesti hyvin, kymmenen vuoden periodilla on enemmän hyviä kuin haastavia vuosia.

– Voihan jääkiekossa antaa potkut valmentajalle muutaman tappion jälkeen. Mutta luodaanko sillä ratkaisulla menestyvää toimintakulttuuria? Kärsimätön yritysjohtokin voi tehdä heikon kvartaalin jälkeen päätöksiä, jotka korjaavat jotain nopeasti, mutta rikkovat pitkällä aikavälillä enemmän, Kukkonen vertaa.