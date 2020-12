Uusi sääntö kuohuttaa jääkiekossa – SM-liigaseurojen U18-joukkueiden voitot hylättiin, syy liian hyvät pelaajat: ”Kilpailullinen etu”

Erikoinen tapaus puhuttaa kiekkokulisseissa SM-liigan urheilupomoja myöten.

Jääkiekon U18 SM-sarjassa (aiemmin B-nuorten SM-sarja) tapahtuu kummia.

Marraskuun lopulla pelattiin ottelut KooKoo–JYP (3–5) ja SaiPa–Pelicans (6–3), mutta näiden pelien lopputulokset on muutettu KooKoon ja Pelicansin 5–0-voitoiksi.

Syy: KooKoo ja Pelicans tekivät vastalauseet, joissa ne protestoivat vastustajajoukkueitaan kilpailuedun hakemisesta.

Se voi kuulostaa kilpaurheilussa oudolta, mutta kyse on Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen pykälästä 5.4, jossa todetaan mm. seuraavaa:

– Kilpailullinen etu tarkoittaa sellaisen olosuhteen luomista, joka asettaa pelaajasiirron tekevän seuran suotuisaan pelilliseen asemaan vastustajiin nähden. Kilpailuetua voidaan arvioida esimerkiksi siirtyneen pelaajan ennen siirtoa tekemien tehopisteiden valossa tai tehopisteiden valossa, jota hän tekee ottelussa, johon hänet siirretään. Kilpailullisen edun arvioinnissa huomioidaan myös pelaajan ennen siirtoa pelaama sarjataso.

JYPin kaikki viisi maalia teki kolme pelaajaa, jotka olivat pelanneet valtaosan kaudesta seuran U20-joukkueessa.

U18-joukkueen mukaan otetuista pelaajista kaksi on syntynyt vuonna 2004 ja kolmas 2003, joten ikänsä puolesta he ovat B-junioreita (U18).

Vastineessaan JYP perusteli kolmikon peluuttamista mm. sillä, ettei sen U20-joukkueella ollut kyseisenä viikonloppuna pelejä ja U18-joukkueessa oli useita sairaustapauksia, joiden takia sivussa oli maajoukkuetasollakin esiintyneitä pelaajia.

Kolmesta paikkaajasta huolimatta JYP pelasi vajaalla kokoonpanolla.

Vastineessaan seura myös painotti, että U18-joukkueeseen tulleet pelasivat syntymävuotensa mukaisessa ottelussa.

Erikoista ratkaisussa on myös se, että JYPin mukaan se oli aiemmin tiedustellut Jääkiekkoliitosta, miten sääntöpykälää 5.4 ja kilpailuedun hakemista pitäisi tulkita.

Seuralle viestittiin, että kyse on siitä, etteivät seurat voi esimerkiksi siirtää SM-tason ykkösjoukkueestaan pelaajia Mestiksessä pelaavaan kakkosjoukkueeseen.

Tämä voisi mahdollistaa saman organisaation kakkosjoukkueen nousun ylemmälle sarjatasolle ykkösjoukkueen pelaajien avulla.

JYP Juniorien urheilujohtaja Teemu Riikonen sanoo Ilta-Sanomille, että myös muut seurat ovat ymmärtäneet säännön samoin.

– Syksyn aikana on tehty satoja pelaajasiirtoja U20-, U18- sekä U16 SM-sarjajoukkueiden välillä.

Kuulostaa siltä, että JYPin KooKoosta ottaman voiton muuttaminen 0–5-tappioksi tuli isona yllätyksenä jyväskyläläisseurassa.

– Täysin. On myös ennakkotapauksia, miten tätä sääntöä kohtaan on toimittu, kilpailuvaliokunnan päätöstä myöden tänä syksynä. Pistemenetyksistä sun muusta ei ole puhuttu, mutta yhtäkkiä tuli tällainen päätös suoraan päin naamaa. Yllätyksenä se tuli, Riikonen sanoo.

Hän viittaa liiton marraskuussa tekemään päätöksen, jossa KJK:n kolmen ylemmän tason U17-joukkueen pelaajan edustusoikeutta seuran alemman tason joukkueessa rajoitettiin.

– Meiltä ei kukaan vaatinut mitään perusteluita tai muuta. Vastineen teimme toki välissä ennen pistemenetystä.

Riikonen muistuttaa, että ottelussa KooKoota vastaan myös kouvolalaisten riveissä pelasi neljä tämän kauden aikana U20-sarjassa kiekkoillutta pelaajaa, joista yksi vieläpä yli-ikäinen U18-sarjaan.

– Me otimme kolme alle 18-vuotiasta pelaajaa, joista kaksi on syntynyt vuonna 2004 eli he pelasivat vuotta, jopa kahta vanhempia pelaajia vastaan.

– Jos mietitään tätä ottelua, liigaseura vastaan liigaseura ja molemmilla U20-sarjasta pelaajia, niin haluan puolustaa pelaajien oikeuksia. Ei voida rangaista niin, ettei saa pelata omanikäistensä kanssa, jos on parempi kuin jotkut muut ja tekee enemmän sekä laadukkaammin töitä arjessa, Riikonen sanoo ja huomauttaa myös, ettei pelaajien tekemistä mitata pelkin tehopistein.

Vaikka ikäluokan kärkiyksilöt pelaisivat samankaltaisessa roolissa myös U20-joukkueessa, on muistettava, että he saavat oman ikäluokkansa otteluissa myös erilaista kokemusta:

– Vaikka he pelaisivat U20-sarjassakin silloin tällöin ykköskentässä, on aivan erilaista olla kopissa omanikäisten kanssa. He ovat ikäluokkamme kärkipelaajia ja tarvitsevat johtajakokemusta.

Samalla he osoittavat ikätovereilleen, mikä on kärjen taso.

– Se antaa perspektiiviä, kun saa nähdä heidän tekemistä samassa askissa. Koulukavereitahan he myös ovat, joten on tärkeää päästä pelaamaan yhdessä.

Liiton päätös antaa perustellusti olettaa, että nämä alle 18-vuotiaat JYPin pelaajat eivät saa pelata omanikäistensä sarjassa – tai ainakaan tehdä pisteitä voittopelissä, muuten ottelu tuomitaan jälkikäteen hävityksi.

Jos siis vastustaja protestoi: JYP U18 voitti KooKoo-ottelun jälkeen Ilveksen 8–2 samojen nuorukaisten voimin, mutta Ilves ei tehnyt ottelusta vastalausetta.

– Kyllähän se kuulostaa pahalta ja käytännössä tarkoittaa sitä, että jos nämä pelaajat eivät jostain syystä mahtuisi U20-joukkueeseen pelaamaan, Jyväskylän seudulla ei ole joukkuetta heille. Se ei ole pelaajan etu. He ovat kaikki jyvässeudun seurayhteisön kasvatteja ja saaneet harrastaa lähellä kotia.

Urheilujohtaja Teemu Riikonen kommentoi asiaa JYP Juniorien näkökulmasta.­

Kilpailusäännöt koskevat kaikkia Jääkiekkoliiton alaisia sarjoja, kuten Mestistä.

– Jos peilaa tätä Mestikseen, niin tämän perusteella sinne ei saa laittaa liigasta pelaajia, jos he vahvistavat joukkuetta ja tekevät pisteitä. Vastalauseella ottelu tuomitaan hävityksi.

Riikonen näkee, että Suomi-kiekon etu on tarkastella kilpailuetua koskevaa sääntöä.

– En sikäli epäile Jääkiekkoliiton järjestelmää. Epäkohtiin varmasti puututaan, jos he kokevat tämän asian samalla lailla.