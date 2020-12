Reilusti yli hehtaarin kokoinen tekojää on käynyt Kuopiossa pieneksi. Jääkiekkoilijat eivät suostu noudattamaan heille annettuja vuoroja.

Lippumäen tekojääkenttä – iloa jäällä!

Näin mainostetaan Liikkuva Kuopio -hankkeen nettisivuilla yhtä kalakukkokaupungin ylpeyksistä, upeaa Lippumäen tekojäärataa.

Tekojäärata-alueen mitoiksi ilmoitetaan peräti 185x75 metriä, eli pinta-alaa on reilut 1,3 hehtaaria. Kentän ympärillä on 400 metriä pitkä pikaluistelurata, ja radan keskelle jäävä osa on puolitettu mailallisille ja mailattomille luistelijoille. Lääniä kaikkien lajien harrastajille pitäisi siis riittää. Siitä huolimatta ilo jäällä on ollut viime aikoina vain väliaikaista.

Ilta-Sanomille tulleiden vihjeiden mukaan Lippumäen tekojäällä on syntynyt erimielisyyksiä kentän käyttöoikeuksista jääkiekkoilijoiden ja muiden harrastajien välille. Lähteidemme mukaan riidankylväjinä ovat toimineet nimenomaan jääkiekon harrastajat, ja pahimmillaan paikalle on tarvittu ulkopuolisia vartijoita tilanteita rauhoittelemaan.

Kuopion kaupungin urheilupaikkojen kunnossapidosta vastaavan palveluntuottajan Mestarin kunnossapitotyön johtaja Hannu Parviainen vahvistaa tietojen paikkansapitävyyden.

– Lippumäen tekojäärata on ollut käytössä pari vuotta, ja tätä samaa skismaa on ollut koko ajan. Kenttähenkilökunnalla on ollut pikkuisen vaikeuksia saada lätkäpoikia pois alueelta ennen varattuja vuoroja tai huoltotaukojen ajaksi. Siinä on sellaista kieltäytymistä, eli että ei poistuta alueelta, ja pikkuisen verbaalistakin kohtitulemista, Parviainen kertoo.

Eli ongelmat ovat lähtöisin nimenomaan jääkiekon harrastajista?

– Valitettavasti. Nämä nuoret kiekkoilijaurhot eivät lähde kehotettuinakaan. Toisten vuorojen kunnioittamista nyt haetaan ja opetellaan, Parviainen sanoo.

Tilanne on kärjistynyt tämän syksyn ja alkutalven aikana.

– Olemme joutuneet käyttämään Securitaksen vartijoita apuna. Nyt meillä on menossa kahden viikon kokeilu, että kiivaimpina aikoina vartijat tulevat pyytämättäkin kenttähenkilökunnan kavereiksi. Toivottavasti sinä aikana kaikki oppivat käyttäytymään ja kunnioittamaan varattuja vuoroja, Parviainen toivoo.

Parviaisen mukaan ongelma koskee nimenomaan jäänhuoltotaukoja ja pikaluistelijoiden varattuja vuoroja.

– Alueella ei saa oleskella, kun jäänhoito on menossa. Siihen menee oma aikansa. Muuna aikana kentälle kyllä mahtuu hyvin, mutta pikaluistelijoiden vuorojen aikana muut eivät voi käyttää kenttää turvallisuussyistä. Pikaluistelijoiden vauhdit ovat niin kovia, että kun ulkopuolinen menee radalle vaikka tavoittelemaan kiekkoa, siinä käy pahasti, Parviainen huomauttaa.

Parviaista selvästi kismittää, että huonojen talvien ratoksi saatu upea tekojää aiheuttaa skismoja eri lajien harrastajien välille sekä tuottaa harmia tärkeää työtä tekevälle kenttähenkilökunnalle.

– Meitä on täällä Kuopiossa noin 120­000 ihmistä, ja tämä on ensimmäinen ja ainoa tekojäärata. Kun luonnonjäitä ei saada tehtyä kuten ennen vanhaan, porukka pakkautuu sinne, missä pääsee lajiaan harrastamaan. Ymmärrän, että monilla on kauhea polte päästä jäälle. Ja se varmasti kismittää, jos on tullut radalle, mutta ei pääsekään luistelemaan. Helpottaisi kummasti yhteiseloa, jos varatut vuorot ja aukiolo- ja huoltoajat tarkistettaisiin kotona ennen radalle lähtöä, Parviainen sanoo.

– On ikävää, että eri lajien harrastajien välille on syntynyt eripuraa. Hyvää on se, että eivätpä nämä nuoret ole ainakaan torilla pahoja tekemässä, vaan liikunnan parissa. Mutta pitäisi kunnioittaa toisten vuoroja ja henkilökunnan ohjeita. Jokainen tuntuu ajattelevan vain itseään ja omaa tekemistään. Onhan se nyt ihmeellistä, että liikuntapaikkoja pitää pyörittää vartijoiden tukemana, Parviainen miettii.