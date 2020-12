Nuorten Leijonien kärsivällisyys on koetuksella jo kotimaassa – ”Huippu-urheilijat ovat sinnikkäitä”

Alle 20-vuotiaiden MM-ehdokkailla on käynnissä pitkä odotus ennen ensimmäistä ottelua.

HIFK:ssa pelaava Anton Lundell on yksi Nuorten Leijonien ykköstähdistä vuodenvaihteessa pelattavissa MM-kisoissa.­

Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue matkustaa tulevana viikonloppuna Pohjois-Amerikkaan mielessään ikäluokan MM-kilpailuissa menestyminen. Jääkiekkoliitto julkaisi perjantaina 31 pelaajan listan, josta karsitaan ennen yksityiskoneen lähtöä kuusi nimeä.

Viikko on jännittävä myös muuten, kun nuoret suljettiin jo sunnuntaina lähes karanteenia muistuttaviin olosuhteisiin. Kisakoneeseen nousemiseen eivät riitä pelkät pelitaidot, vaan koronavirustestien tulokset antavat viimeisen silauksen.

– Lopullinen joukkue on kasassa 12. päivä tai jopa vasta 13. päivä, jolloin hypätään lentokoneeseen. Sen jälkeen joukkuetta ei voi enää vaihtaa. Lopullinen joukkue tulee olemaan kolme maalivahtia, kahdeksan puolustajaa ja 14 hyökkääjää, päävalmentaja Antti Pennanen selvensi maanantaina järjestetyssä virtuaalisessa lehdistötilaisuudessa.

Nuorten MM-kilpailut ovat pelaajille suuri tavoite ja juniorivuosien päätepiste. Suomi saavutti 2010-luvulla kolme alle 20-vuotiaiden MM-kultaa ja ylsi alle 18-vuotiaissa neljä kertaa loppuotteluun, joten kilpailu edustuspaikoista on kova.

Nyt pelaajilta mitataan myös korvien välin kestävyyttä, kun koronatoimien vuoksi seula kisakoneeseen on aiempaakin tiukempi.

– On hankala vastata siihen, miten pelaajat yksilöinä sen kokevat, mutta yleisesti uskon, että tämän syksyn aikana he ovat oppineet. Yleisestikin huippu-urheilijat ovat aika sinnikkäitä myös mieleltään, Pennanen vastasi STT:n kysymykseen henkisistä paineista.

– He hallitsevat tämän hienosti, ja kaikilla on iso unelma päästä pelaamaan Kanadaan. Yleisöä peleissä ei käsittääkseni ole, mutta televisiokatsojaluvut tulevat olemaan kaikkien aikojen suurimmat.

Tällä viikolla pelaajien terveydentilaa seurataan päivittäin. MM-ehdokkaat harjoittelevat pienryhmissä ja välttelevät kontakteja.

– Tampereella, Turussa, Oulussa ja Uudellamaalla on vähän isommat ryhmät. Isoimmassa taitaa olla kuusi pelaajaa. Lisäksi on yksittäisiä pelaajia, jotka harjoittelevat omilla paikkakunnillaan. Osassa on maajoukkuevalmentajia ja osassa seurajoukkuevalmentajia auttamassa, Pennanen sanoi.

Suomen joukkueen kirkkaimpaan kärkeen kuuluvat HIFK:n hyökkääjä Anton Lundell ja Lukon puolustaja Ville Heinola, jotka olivat MM-joukkueessa jo kaksi vuotta sitten ja saavuttivat maailmanmestaruuden.

Viime talven MM-kilpailuissa säväyttäneiden Patrik Puistolan ja Aatu Rädyn kaudet kotimaassa eivät ole sujuneet odotuksien mukaan eikä heitä valittu MM-ehdokkaiden joukkoon.

Kahden vuoden takaisen maailmanmestaruuden takuumies Kaapo Kakko mahtuisi mukaan ikänsä puolesta, mutta hän on NHL-joukkue New York Rangersin palveluksessa.

Kanadaan saapumisen jälkeen Suomen joukkueen jäsenet eristetään neljäksi päiväksi hotellihuoneisiinsa ennen yhteisharjoittelun alkamista. MM-kilpailut pelataan 25.12–5.1. Edmontonissa.