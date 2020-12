Kommentti: Nuorten Leijonien päävalmentaja teki radikaalin ratkaisun – Aatu Rädyn ja Patrik Puistolan pudottamiseen selvä syy

Aatu Rädyn ja Patrik Puistolan sivuuttaminen olisi ollut vielä vuosi sitten käsittämätön skenaario, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Valinnat on tehty. Nuorten Leijonien kunnianpalautusprojekti alkaa 25. joulukuuta Edmontonissa, kun alle 20-vuotiaiden MM-turnaus käynnistyy Edmontonissa kuplaolosuhteissa.

Perjantaina Suomi julkisti MM-leiriryhmänsä, johon kuuluu viisi maalivahtia, kymmenen puolustajaa ja 16 hyökkääjää.

Lopullinen kisajoukkue nimetään 12. joulukuuta. Tässä nipussa on kolme maalivahtia, kahdeksan puolustajaa ja 14 hyökkääjää.

Tällä(kin) kertaa huomio kiinnittyy ensimmäisenä niihin pelaajiin, joita ei valittu MM-ryhmään.

Kärppien suurlupaus Aatu Räty ja JYPin Patrik Puistola puuttuvat listalta. Vuosi sitten tämä olisi ollut käsittämätön skenaario.

Puistola teki tehokasta jälkeä Tshekin-kisoissa, ja oli lopulta joukkueen paras maalintekijä ja toiseksi paras pistemies tehoilla 5+3. Räty puolestaan pelasi häkkipäänä tasapainoiset kisat, vaikka rooli jäi pieneksi.

Kummankaan pelaajan kehityskäyrä ei ole edennyt loisteliaasti.

Puistola, 19, siirtyi täksi kaudeksi JYPiin tulosrooliin, mutta raakile on hakenut peliään uusissa ympyröissä. Puistola on väläytellyt liigajäillä vajaan kahden kauden aikana, mutta lopullista läpimurtoa ei ole tapahtunut. Syyskausi JYPissä oli nuhainen.

Räty, 18, on pelannut tällä kaudella vain kuusi liigaottelua Kärppien kokoonpanossa. Pääasiassa kausi on kulunut Kärppien A-junioreissa, missä hän ei ole ampunut valoja alas. Rädyn kausi on ollut toistaiseksi yllättävän heikko.

Kärpät koulii ensi kesän NHL-varausta kovalla kädellä, mikä on näyttänyt nakertavan nuoren hyökkääjän itseluottamusta merkittävästi. Räty ei ole ansainnut Mikko Mannerin paletissa sellaista luottamusta, että häntä voisi peluuttaa illasta toiseen pelaavassa kokoonpanossa.

Saman analyysin on selvästi tehnyt myös Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen. Pennasen alustavista kommenteista voi päätellä paljon.

– Joukkueessa on monipuolisesti erilaisia taitoja. Olemme myös halunneet korostaa, että olemme sitoutunut ja yhtenäinen joukkue – pelaajat ja johtoryhmä ovat halukkaita tekemään ilmaiset asiat hyvin menestymisen eteen, Pennanen kommentoi.

Pennanen ei valinnut parhaita pelaajia, vaan hänen mielestään oikeita pelaajia. Kokonaisuus ratkaisee.

Nuorten Leijonien kärkiketjut ovat laatua ja tulivoimaa täynnä. Tähän joukkueen menestys tuskin kaatuu. Anton Lundell on itseoikeutettu joukkueen ykkössentteri ja uskottava liideri. Lundell, 19, oli Nuorten Leijonien ydinpelaajia jo toissa vuoden mestarijoukkueessa Vancouverissa.

Juuso Pärssinen, Roby Järventie ja Roni Hirvonen ovat esimerkiksi pelaajia, joilta odotetaan vastuunkantoa ja tulosta Edmontonissa.

Räty ja etenkään Puistola eivät ole pelaajia, joista saa parhaan irti pohjaketjuissa. Näihin rooleihin Pennanen ja hänen valmennusryhmänsä eivät selvästi nähneet käyttöä edellä mainituille pelaajille.

Pennasen näytöt ovat kiistattomat, ja jo pelkästään niiden pohjalta hän ansaitsee täydellisen työrauhan. Vuosi sitten Nuoret Leijonat lähti MM-turnaukseen kyseenalaisella päävalmentajavalinnalla, mutta tällä kertaa valmennusryhmän voi laskea yhdeksi kilpailuetua tuovaksi seikaksi.

Räty ja Puistola ovat taitojensa puolesta ikäluokkansa eliittiä suomalaisista pelaajista, mutta tämänhetkinen pelituntuma ja -vire eivät puolla kisapaikkaa. Lyhyt kisaurakka ei ole optimaalinen paikka käynnistellä koneita ja hakea pikaista nostetta tahmealle kaudella.

Siksi Rädyn ja Puistolan sivuuttamiset eivät olleet shokki.