Podcast: SM-liigan valmentajakaruselli riistäytyi taas käsistä – ja pahenee joka vuosi: ”Mädän kulttuurin osa”

Viikon ohjelmassa otetaan kantaa myös Olympiakomitean puheenjohtajavaaliin.

KooKoon Jussi Ahokas on yksi valmentajamarkkinoiden kuumista nimistä.­

AHL-lainapelaajien poistuminen SM-liigasta lähestyy. Varamiehiä on nähty syksyn aikana lähemmäs kolmekymmentä, mutta yllättävän harva heistä on statuksesta huolimatta ollut hästäk sateentekijä.

Muutama huippu totta kai liigassa on dominoinut, mutta valtaosa on ollut normaalia laatuluokkaa. Ja tämä ei ole kritiikkiä kyseisiä pelaajia kohtaan, vaan kertoo ainoastaan siitä, miksi AHL-vahvistuksista kannattaisi puhua AHL-vahvistuksina. NHL on sitten asia erikseen.

Jos ja kun Pohjois-Amerikan kiekkokuviot saadaan pyörähtämään käyntiin, SM-liigan joukkueissa on yksi suuri häviäjä ja yksi suuri voittaja. THF kertoo, kuka kukin on.

Kansainvälisiä podcast-vinkkejä (ajassa 2.01)

Suosituhko ”Mitä äjjä on mieltä?” -osuus (5.50)

Olympiakerho sai uuden puheenjohtajan – mitä väliä? (9.43)

AHL-lainamiehet poistumassa, vauriot jäävät paikallisiksi (15.39)

Supla-jatkot: Rantanen tykittää täyslaidallisen valmentajien talvikarusellista (32.39)

Ohjelman toimittavat C Moren SM-liigalähetysten juontaja Tuomas Nyholm ja Ilta-Sanomien urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen.

