Curt Lindström, 80, lataa suorat sanat ruotsalaisten suhtautumisesta koronaan: ”Se on tyhmää!”

Curt Lindstöm asustelee Thaimaassa, jossa koronatilanne on paljon parempi kuin Ruotsissa.

Toisessa kodissaan Thaimaassa koronatilannetta pakoileva mestarivalmentaja Curt Lindstöm, 80, seuraa Ruotsin epidemiaa huolestuneena, jopa ärtyneenä.

– Kaikkien pitäisi olla huolissaan. Jos ei ole huolissaan, on ihan hullu! Lindstöm sanoo.

Ruotsissa oli todettu keskiviikkoon mennessä 6500 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Virus on levinnyt vauhdilla. Tällä viikolla Ruotsissa tosin otettiin käyttöön tiukemmat koronarajoitukset.

– Tilanne siellä on todella huono. Ruotsissa puhutaan nyt paljon siitä, oliko järkeä pitää kaikki paikat auki koronan iskiessä. Liian monet eivät välitä viruksesta tarpeeksi. He käyvät ravintoloissa ja tapaavat toisiaan. Se on tyhmää.

Lindstömin onneksi hänen Ruotsissa asuvat tyttärensä ja muut perheenjäsenet ovat säästyneet tartunnalta.

– Tunnen kuitenkin ihmisiä, jotka ovat saaneet koronan. Yksi ystävä joutui sairaalahoitoon, hän oli todella huonossa kunnossa. Onneksi hän voi jo paremmin.

– Kukaan tuttavistani ei tietääkseni ole onneksi kuollut tautiin. Toisaalta, jos olen rehellinen, kuolleita on niin paljon, etten voi tietää vaikka joku tuttavakin olisi joukossa.

Lue lisää: Tuore raportti: Ruotsilla kesti pisimpään saada koronaviruksen leviäminen hallintaan epidemian huipun jälkeen

Lindstöm kertoo, että hänen kokemuksiensa mukaan ihmiset Thaimaassa suhtautuvat koronaan vakavasti, vaikka tautitilanne on pysynyt maltillisena.

– Ihmiset todellakin noudattavat turvavälejä. Paljon paremmin kuin Ruotsissa, mitä olen kuullut ja lukenut lehdistä. Täällä on myös esimerkiksi todella tarkat karanteenit kaikille maahan saapuville.

Lindstöm sanoo, ettei juuri nyt kaipaa Ruotsista muuta kuin perhettään ja ystäviään. Hän on asettanut Tukholmassa sijaitsevan kotinsa vuokralle.

– On silti mukava päästä keväällä Ruotsiin, jos koronatilanne helpottaa.