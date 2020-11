Kulta-Curre Lindström 80 vuotta! Merkkipäivää varjostaa valtava ikävä

Jääkiekkovalmentaja Curt Lindstöm juhlii tasavuosia Thaimaassa.

Kultavalmentaja Curt Lindstöm viettää 80-vuotispäiväänsä Thaimaan lämmössä yhdessä kumppaninsa Wannarotin kanssa.

Juhlien järjestäminen ei tässä maailmantilassa ollut mahdollista, vaikka sellaisia Lindstöm ehti aiemmin jo suunnitella.

– Juhlat eivät ole tärkeät. Se sen sijaan harmittaa, etten voi tavata Ruotsissa asuvia tyttäriäni, lapsenlapsia, veljiäni ja ystäviä, Lindström sanoo.

– Mutta nyt pidämme hauskaa kahdestaan, syömme hyvän illallisen ja juomme hyvää viiniä. Vuokrasimme todella hienon resortin muutamaksi päiväksi.

Lindström ei ole tavannut perhettään pitkään aikaan. Koronatilanteen takia hän on oleillut Thaimaassa jo 15 kuukautta käymättä kertaakaan Ruotsissa.

– Ikävöin tyttäriäni ja lapsenlapsiani. Tarkoituksenamme on matkustaa Ruotsiin huhtikuussa, mutta koronatilanteesta ei voi vielä tietää.

Curt Lindstöm rakastaa Thaimaan ilmastoa. Tässä kuvassa hän nauttii säästä uima-altaalla huvilallaan Hua Hinissa.­

Toisaalta valmentajalegenda nauttii elämästään auringonpaisteessa.

– Meillä on Wannarotin kanssa toisemme, mikä on mahtavaa. Elämme täällä hyvää elämää: luemme paljon, retkeilemme, uimme ja harrastamme liikuntaa. Minulla on täällä muutamia ystäviäkin, mutta valitettavasti he asuvat aika kaukana.

Thaimaassa koronatilanne on pysynyt melko hyvin hallinnassa. Johns Hopkinsin yliopiston mukaan Thaimaassa oli keskiviikkoon mennessä vahvistettu vain 3 926 tartuntaa ja 60 tautiin liittyvää kuolintapausta.

– Keväällä tänne asetettiin rajoitukset, mutta nyt ihmiset voivat liikkua vapaammin. Kaupoissa edellytetään kasvomaskia, ja he myös mittaavat lämmön sisään astuessa, Lindström kertoo.

Thaimaa on toki kärsinyt valtavasti tulonmenetyksiä, kun turismiliikenne on pysähtynyt.

– Se on valitettavaa. Mutta minkäs teet – jos maa avattaisiin turisteille, tilanne voisi pahentua nopeasti. Kuulin, että nyt tänne pääsee hieman turisteja Lähi-idästä, Lindstöm kertoo.

Curt Lindstöm viettää tavallisesti aikaa huvilallaan kahdeksan kuukautta vuodesta. Koronapandemian takia hän on nyt ollut Thaimaassa paljon pidempään.­

Koronatilanteen puolesta Lindstöm voisi pelata rakastamaansa golfia Thaimaassa, mutta terveys ei ole viime aikoina antanut myöten.

– Oikea silmäni alkoi oireilla kesällä. Jouduin isoon ja monimutkaiseen silmäoperaatioon elokuussa. Tarkoitus oli tehdä se Ruotsissa, mutta vakuutusyhtiö antoi lopulta luvan suorittaa operaatio Bangkokissa.

– Näköni ei ole nyt ihan sataprosenttinen. Menen uudelleen lääkäriin joulukuussa. Vaihdan silloin silmälaseja, Lindström selittää.

Silmän lisäksi Lindströmillä on reistaillut myös jalka.

– Hermo-ongelmia. Ikä ei tule yksin. Jalalle tehdään jotain, kunhan pääsen Ruotsiin. Pääosin voin kuitenkin todella hyvin. Olen alkanut tehdä viime aikoina pidempiä kävelylenkkejä. Poljin aiemmin kuntopyörää, mutta se on tylsää.

Syntymäpäivälahjakseen hänellä on vain yksi toive, joka on sitäkin tärkeämpi.

– Toivon, että perheeni ja tuttavani välttävät koronaviruksen. Ja tietenkin toivon, että voisimme pian elää turvallisemmassa maailmassa. Toivon terveyttä kaikille, Lindstöm sanoo ja lähettää lämpimät terveiset kaikille suomalaisille.