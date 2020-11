Leijonakuningas Saku Koivun uusi aluevaltaus urheilussa on kaukana jääkiekosta – kertoo nyt miksi

Saku Koivun mukaan etenkin suomalaiset yksilöurheilijat kaipaavat nyt uudenlaista taloudellista ja henkistä tukea.

Sport Fund on ex-kiekkoilija Jyrki Louhen ideoima aivan uudenlainen urheilun rahoitusjärjestelmä, josta on puhuttu ja jota on rakennettu kulisseissa jo vuosia.

Nyt se nousi kulisseista koko kansan tietoisuuteen, kun Saku Koivun kerrottiin lähteneen rahaston ”ankkurisijoittajaksi”.

Samalla Koivusta tuli hankkeen kasvot, vaikka hän ei haluakaan ”olla jatkuvasti äänessä.”

– Summa ei ole olennainen, eikä isokaan, mutta pyrin saamaan mahdollisimman monet ymmärtämään, että tällaisen uudenlaisen urheilijoita auttamaan pyrkivän hankkeen merkitys voi tulevaisuudessa olla todella iso, etenkin yksilöurheilijoiden kannalta, Koivu kommentoi.

– Tämä voi olla vielä todella upea juttu monelta kantilta.

Hän korostaa lähteneensä mukaan, koska on itse saanut aikoinaan niin hyvät eväät TPS:sta ja Jääkiekkoliitosta ja kokee nyt, että Suomessa etenkin yksilöurheilijat tarvitsevat tukea unelmilleen.

Sport Fundin idea on kerätä yksityisilta markkinoita 1,6 miljoonan euron pääoma, jolla pystytään tarjoamaan sadantuhannen euron rahoitus 16 lupaavalle urheilijalle vuosiksi eteenpäin.

Sijoitetulle pääomalle uskotaan syntyvän tuottoa, kun urheilijat alkavat menestyä ja heidän markkina-arvonsa kasvaa. Rahasto toimii, kuten sen keksijä Louhi on aina korostanut, markkinalakien mukaan.

– Jo ennen koronaa erilaisten yhteiskunnan ja muidenkin tukien saamisessa on ollut varmaan toivomisen varaa, saati sitten nyt. Siksi meidän on pyrittävä kehittämään innovatiivisia uusia tapoja hankkia rahoitusta, Koivu perusteli.

Entinen Leijonien kapteeni ja NHL-tähti Koivu, 46, on profiloitunut jääkiekkoihmiseksi, mutta Sport Fund on nimenomaan yksilöurheilijoita varten kehitetty rahasto.

– Aika usein, kun suomalainen yksilöurheilija lähtee kansainvälisille kentille, niin kansa odottaa jonkinlaista menestystä. Ja voi olla, etteivät resurssit aina kulje käsi kädessä menestysodotusten kanssa, Koivu pohtii.

Suomalaisen urheilun rahoitus on ikiaikainen keskustelunaihe, josta Urheilulehti teki kesällä massiivisen selvityksen.

Tulos ei mairitellut kaikilta osin. Kävi ilmi, että valtion noin 151 miljoonan urheilu- ja liikuntabudjetista menee suorana urheilijatukena urheilijoille murusia, 2,6 miljoonaa.

Sport Fund ei ole pelkkä rahoitusjärjestely. Sen ympärille rakennetaan laaja tukiverkosto, joka pyrkii auttamaan urheilijoita kaikessa harjoitteluun ja urheilijaelämään liittyvässä.

– Se on yksi suurimmista syistä, miksi halusin lähteä tähän mukaan. Tiedän, että urheilijoilla on tätä kautta pääsy Suomen parhaiden asiantuntijoiden huomaan.

– Mutta se pitää muistaa, että nuorilta urheilijoilta, ja heidän perheiltään, vaaditaan kovaa motivaatiota ja sitoutumista.

Koivu korostaa, ettei rahasto pyri tekemään irtiottoa Suomessa jo toimiviin järjestelmiin vaan päinvastoin haluaa sen muotoutuvan yhdeksi uudeksi tukitoimeksi muiden rinnalle.

– Rahasto ei ole missään tapauksessa irrallinen saareke, vaan sen pitää loksahtaa osaksi isompaa urheilun kokonaisuutta seurojen, liittojen ja omien valmentajien rinnalle, Koivu muistuttaa.

– Ylipäätään pienessä Suomessa pitäisi vielä enemmän pyrkiä tekemään yhteistyötä kaikkien kesken.