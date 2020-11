Saku Koivu sijoittaa merkittävän summan nuoriin urheilijoihin – rahasto antaa yhdelle urheilijalle 100 000 euron pääoman

Entisestä Leijona-kapteenista tulee Sport Fund -rahaston ankkurisijoittaja.

Leijona-ikoni, Suomen jääkiekkomaajoukkueen pitkäaikainen kapteeni Saku Koivu on tehnyt uuden aluevaltauksen urheilun saralla. Koivu, 46, lähtee mukaan sijoittajaksi Sport Fund -rahastoon, joka auttaa nuoria urheilijalupauksia eteenpäin urallaan.

Sport Fund on toisen ex-jääkiekkoilijan eli Jyrki Louhen ideoima sijoitusrahasto, jossa sijoituksen kohde ovat nuoret suomalaisurheilijat. Louhen mukaan Koivun saaminen mukaan sijoittajajoukkoon on rahastolle merkittävä askel niin taloudellisesti kuin henkisesti.

– Sakun mukanaolo merkitsee meille todella paljon. Meillä on mukana kahdenkokoisia sijoittajia, ja Saku on niitä isompia. Hänen saamistaan mukaan voisi verrata siihen, että saisi kasvurahastoon mukaan Ilkka Paanasen, Louhi kertoo.

On laskettu, että peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja Paananen on maksanut vuosien varrella veroja enemmän veroja kuin kukaan muu suomalainen.

Saku Koivu itse kommentoi Sport Fundin tiedotteessa ”saaneensa urheilulta paljon ja haluavansa nyt antaa takaisin”.

– Sport Fundin logiikka on ”urheilijoilta urheilijoille”, ja sloganimme on ”idoleilla on väliä”. Siksi meillä on sijoittajina ja hallintoyhtiössä entisiä urheiluidoleita. Saku on Suomessa vähän kuin idoleiden idoli. Rahastoissa on aina ankkurisijoittajia, ja se, että Sport Fundissa tämä ankkuri on Saku Koivu, on meille todella merkittävä asia, Louhi sanoo.

Sijoitusrahastoa hallinnoivan Sport Fund Management Oy:n perustajien ja osakkaiden joukossa ovat mm. Hanna-Maria Seppälä, Laura Lepistö, Tanja Poutiainen-Rinne ja Thomas Johanson. Yhtiön hallitukseen kuuluu myös Samppa Lajunen.

Konsulttiyhtiö KPMG:ssä työskentelevä ex-jääkiekkoilija Jyrki Louhi on ideoinut Sport Fundin konseptin, joka on maailmassakin ainutlaatuinen.­

Louhen mukaan Koivu on tällä tietoa mukana ”vain” sijoittajana.

– Hän ei ole mukana hallintoyhtiössä omistajana eikä hallituksen jäsenenä. Mutta varmaan hän tulevaisuudessa antaa joitakin vinkkejä ja ottaa jonkinlaista roolia, Louhi arvelee.

Sport Fundin idea on yksinkertaistetusti se, että rahastoon kerätään sijoittajilta 1,6 miljoonan euron pääoma, joka sijoitetaan 16:een urheilijaan. Kukin urheilija saa siis 100 000 euron pääoman, joka on määrä käyttää neljän seuraavan vuoden aikana.

Urheilijat perustavat itselleen osakeyhtiön. Sijoitusyhtiön tuottojen on määrä tulla esimerkiksi urheilijoiden kilpailupalkkioista ja yhteistyösopimuksista. Malli on tiettävästi koko maailmassa ainutlaatuinen.

– Sijoittaminen urheilijaan ei sinänsä ole uusi ilmiö. Mutta tällä mallilla, että kerätään laajalta sijoittajajoukolta pääoma, joka sijoitetaan start up -urheilijoihin, Sport Fund on ensimmäinen maailmassa, Louhi kertoi aiemmin tänä vuonna Urheilulehdessä.

Louhen mukaan rahastoon kerättävästä 1,6 miljoonan euron alkupääomasta on nyt kasassa noin 1,1 miljoonaa euroa ”varmaa rahaa”.

– Minulla on noin viidentoista nimen lista. Näistä muutama lähtee varmasti mukaan, Louhi kertoi.