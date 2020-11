Siirtyvätkö jääkiekon MM-kisat Venäjälle? Kalervo Kummola ampuu yhden väitteen alas: ”Se on ihan höpöjuttu”

Kuhina vuoden 2021 jääkiekon MM-kisojen ympärillä käy kuumana.

Jääkiekon MM-kisat pelataan alkuperäisen suunnitelman mukaan touko-kesäkuussa Valko-Venäjällä ja Latviassa.

Latvia julisti jo syksyllä, ettei se suostu järjestämään kevään kiekkokarkeloita hirmuhallitsija Aljaksandr Lukashenkan johtaman Valko-Venäjän kanssa. Diktaattori on asetettu Latviassa maahantulokieltoon.

The Hockey Newsin toimittaja Ryan Kennedy heitti vettä myllyyn torstaina Twitterissä. Hän kirjoitti, että Kansainvälinen jääkiekkoliitto on siirtämässä MM-kisat pois Valko-Venäjältä.

Kennedyn mukaan toiseksi kisaisännäksi tulisikin Venäjän pääkaupunki Moskova.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton varapuheenjohtaja Kalervo Kummola on tietoinen toimittajan twiitistä.

Onko IIHF siirtämässä vuoden 2021 MM-kisat Moskovaan?

– Totuus on se, että kyllähän tässä pitää vaihtoehtoja kartoittaa. Venäjä on yksi vaihtoehdoista, joita on monia muitakin, Kummola sanoi.

Onko Suomi yksi niistä?

– Ei varmaankaan, koska meillä on kisat vuonna 2022. Sanotaan näin, että Suomi voisi tulla kysymykseen vain aivan äärimmäisessä hätätapauksessa.

Kumpi on noussut keskusteluissa esiin suurempana huolena: Valko-Venäjän turvallisuus- vai koronatilanne?

– Molemmat. Koronatilanne on hankala monessa paikassa: Venäjällä, Sveitsissä, Tshekissä...ja muuallakin.

Milloin päätös kevään 2021 kisoista pitää viimeistään tehdä?

– Viimeistään tammikuun alussa. Voi olla, että se tulee jo sitä aikaisemmin.

The Hockey Newsin toimittajan mukaan IIHF:n sveitsiläinen puheenjohtaja Rene Fasel on jo menossa tapaamaan Vladislav Tretjakia Venäjälle. Tretjak on Venäjän jääkiekkoliiton puheenjohtaja ja IIHF:n hallituksen jäsen.

– Juttelin juuri Faselin kanssa, että se on ihan höpöjuttu ja aivan lapsellinen väite. Tretjak on Zürichissä, joten ei Faselin häntä edes tarvitsisi matkustaa Venäjälle asti katsomaan.

IIHF piti keskiviikkona ja torstaina kokouksen, jossa se käsitteli myös kevään 2021 MM-kisojen tilannetta.

Jääkiekon MM-kisojen kohtalosta ei saatu uutta tietoa. IIHF tiedotti keskiviikkona tarvitsevansa lisää aikaa niiden kohtalon ratkaisemiseksi.

Valko-Venäjän levottomuudet, turvattomuus ja ihmisoikeusrikkomukset ovat saaneet monet takajaloilleen. Venäjällä tapahtumien kulkuun on suhtauduttu huomattavasti tyynemmin kuin esimerkiksi muissa Euroopan maissa.

Ruotsalainen europarlamentaarikko Karin Karlsbro ilmoitti Twitterissä tekevänsä aloitteen Euroopan parlamentille ja Ruotsin valtiopäiville, että MM-kisoja 2021 ei missään tapauksessa pelattaisi diktatuurissa.

Tshekin jääkiekkoliiton puheenjohtaja Tomas Kral on suhtautunut varauksellisesti Valko-Venäjällä pelattaviin kisoihin.

– Emme tiedä, lähetämmekö maajoukkuettamme Valko-Venäjälle. Ehkä emme tee sitä, hän sanoi.

Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela on seurannut Valko-Venäjältä kantautuneita uutisia huolestuneena koko syksyn.

– Pallo on hyvin selkeästi kansainvälisellä jääkiekkoliitolla. Heidän tulee ottaa tähän ensisijaisesti kantaa. Me katsomme miten IIHF etenee, ja sen jälkeen on omien pohdintojemme aika, hän sanoi aiemmin.

Vuonna 2020 jääkiekon MM-kisoja ei pelata lainkaan koronaviruspandemian vuoksi. Kisat oli tarkoitus järjestää Sveitsissä viime keväänä.