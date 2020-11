Kommentti: Miljoonia ihmisiä tappanut korona voi pelastaa jääkiekkoväen Valko-Venäjän häpeältä

Kansainvälinen jääkiekkoväki toivoo koronaviruksen pelastavan heidät ikäviltä arvokeskusteluilta, kirjoittaa IS:n uutispäällikkö Juha Hiitelä.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF lähetti keskiviikkoiltana Suomen aikaa tiedotteen, jossa liitto kertoi puheenjohtajansa Rene Faselin suulla tarvitsevansa lisää aikaa ensi kevään miesten MM-kisojen kohtalon ratkaisemiseksi.

Suomeksi sanottuna: Fasel osti aikaa sille, että kisat voitaisiin järjestää Valko-Venäjällä suunnitelmien mukaisesti.

Yksistään koronapandemia pitäisi olla syy siihen, ettei kisoja voida järjestää niinkin epävakaassa maassa kuin Valko-Venäjällä. Ja kun päälle lyödään Valko-Venäjän diktaattorin Aljaksandr Lukashenkan hallinnon jatkuvat, törkeät ja näkyvät ihmisoikeusloukkaukset, jotka ovat epädemokraattisten vaalien jälkeen vain jatkuneet, ei asiassa pitäisi olla mitään epäselvää.

Kisojen toinen isäntämaa Latvia ei enää halua järjestää kisoja naapurimaansa kanssa ja maan ulkoministeri on asettanut Valko-Venäjän jääkiekkoliiton puheenjohtajan maahantulokieltoon.

Kisat olisi Valko-Venäjän osalta pitänyt viheltää poikki aikapäiviä sitten ja etsiä Latvialle joku järjellisempi ja kunniallisempi kumppani.

Fasel ei siihen suostu, sillä hän pelaa aikaa Valko-Venäjän pussiin.

Kansainvälistä liittoa vuodesta 1994 johtanut viiksekäs sveitsiläinen hammaslääkäri on tunnetusti läheisissä väleissä Venäjän hallinnon kanssa. Vuonna 2018 hän lensi kesken miesten MM-kisojen Venäjän presidentin Vladimir Putinin virkaanastujaisiin Moskovaan. Tapahtumasta otetuissa kuvissa Fasel seisoo toisessa rivissä, Venäjän silloisen pääministerin Dmitri Medvedevin ja Saksan entisen liittokanslerin Gerhard Schröderin vieressä, muutaman rivin lähempänä Putinia kuin Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov.

IIHF:n viestintäpäällikkö Adam Steiss vahvisti tuolloin Ilta-Sanomille, että Fasel oli saanut Putinilta henkilökohtaisen kutsun.

Tänä vuonna 70 täyttänyt Fasel joutuu lähiaikoina vetäytymään IIHF:n pomomiehen paikalta. Häntä koskee sama taannoin voimaan astunut avainhenkilöiden yläikäraja kuin Kalervo Kummolaa. Faselin olisi pitänyt vetäytyä puheenjohtajan paikalta jo tänä syksynä, mutta liiton kongressi peruttiin koronan vuoksi ja Fasel saa jatkaa ensi vuoteen asti.

Kiekkomaailman sisäpiireissä on jo pitkään tiedetty se fakta, että Fasel on IIHF-pestinsä päätyttyä saamassa jonkinlaisen viran Putinin suojeluksessa olevasta jääkiekkoliiga KHL:stä.

Faselin suulla kansainvälinen jääkiekkoliitto on ollut yksi harvoista lajiliitoista, joka on määrätietoisesti vastustanut Venäjään kohdistuvia dopingsanktioita sen jälkeen, kun maan valtiojohtoinen dopingskandaali tuli kansainväliseen tietoisuuteen kesällä 2016.

Nyt Fasel pelaa aikaa Venäjän pussiin. Venäjän intresseissä on, että kisat voitaisiin järjestää Valko-Venäjällä aikataulun mukaisesti. Ja Fasel käyttää kaikki viivytyskortit, jotta päätöstä voitaisiin siirtää niin pitkään, että liitto voi todeta aikataulun olevan liian kireä kisojen siirtämiseksi muualle.

Kansainvälisellä liitolla on vakuutukset, joiden turvin viime kevään kisat saatiin peruttua. Mutta vakuutukset eivät kata kisoja, jotka joudutaan perumaan sen vuoksi, että kisat on annettu diktatuuriin.

IIHF:n johtokunnassa on tahoja, jotka ajavat kisojen siirtämistä pois diktatuurista, koska maailmassa on vielä jääkiekkoihmisiä, joilla on selkäranka, ja jotka ovat ottaneet poikittaista mailaa selkäänsä ennenkin. Mutta Faselin ote liitosta on raudanluja. Koko tämän yli 25 vuoden aikana hänen asemaansa ei ole kertaakaan haastettu vaaleilla.

Kisojen myöntäminen Valko-Venäjälle ja Latvialle 2017 oli IIHF:n tasolla poikkeuksellinen prosessi, koska yleensä kisaisännyydet jaetaan kabineteissa sullemulle-periaatteella jo ennen varsinaista kokousta. Kolme vuotta sitten ensi kevään kisojen isännyydestä jouduttiin äänestämään, koska myös Suomi oli halukas isännöimään samaan aikaan.

Minskin ja Riian haku voitti ja Suomi sai lohdutuksena kevään 2022 kisat.

Suomen jääkiekkoliiton päättäjät voivat siis oikeutetusti sanoa, että he eivät olleet viemässä kisoja Valko-Venäjälle. Suomi äänesti oman isännyytensä puolesta.

Mutta jos IIHF päättää lopullisesti, että kisat järjestetään Minskissä, silloin suomalaistenkin jääkiekkopäättäjien pitää käydä keskustelu peilin edessä uudestaan.

Ollaanko suoraselkäisiä, ollaanko ihmisoikeuksien puolella ja jättäydytäänkö pois kisoista vai ummistetaanko silmät vääryyksille, ihmisoikeusloukkauksille ja demokratian tukahduttamiselle, jotta voidaan kaksi viikkoa luistella kumista tehdyn 150-grammaisen mustan lätkän perässä.

Eli toisin sanoen, ollaanko moraalisia ja selkärankaisia ihmisiä vai ameeboja, joille Neuvostoliiton vallankumousjohtaja Vladimir Lenin väitetysti antoi nimityksen hyödylliset idiootit.

Samanlaista keskustelua joudutaan käymään muissakin maissa – siis niissä harvoissa, missä jääkiekolla ja etenkin MM-kiekolla, on jotain yhteiskunnallista merkitystä.

Faselin tie ulos voi olla korona, jonka varjolla kisat voitaisiin perua kokonaan. Liitto saisi vakuutuksesta rahat, Venäjä saisi hyväksyttävän syyn kisojen perumiselle ja Fasel säilyttäisi kasvonsa Kremlin suuntaan.

Pandemia, joka on tappanut miljoonia ja aiheuttanut maailmanlaajuisen talouslaman, voi nyt pelastaa kansainvälisen jääkiekkoväen ikäviltä arvokeskusteluilta.

Elämme mielenkiintoisia aikoja.