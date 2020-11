NHL-tappelijan lohduton ilmoitus jäi Janne Pesosen mieleen – Venäjällä seurajohdon rangaistus oli ankara

Janne Pesonen pelasi lähes niin komean uran kuin jääkiekkoilija Euroopan kaukaloissa voi. Seuraavaksi hän haluaa valmentaa ihmisiä.

Maailmanmestaruus, neljä Suomen mestaruutta, Ruotsin ja KHL:n mestaruudet. Tänä syksynä uransa päättymisestä kertoneen Janne Pesosen, 38, saavutukset hakevat vertaistaan.

Pesosen ympyrä sulkeutui viime vuonna, kun hän palasi 11 vuoden maailmankiertueeltaan vielä kaudeksi kotiseuraansa Oulun Kärppiin.

Vielä kesällä Pesosen oli tarkoitus jatkaa peliuraansa tälläkin kaudella, mutta koronatilanteen luoma varjo ja vilkaisu omaan kilometrimittariin käänsivät lopulta vaakakupin.

– Alkoi tuntua, ettei lopettaminenkaan välttämättä ole huono vaihtoehto. Aina ollut selkeä ajatus siitä, että elämässä ehtisi tehdä vielä muutakin kuin pelata lätkää, Pesonen sanoo.

– Esikoisellakin alkoi tänä syksynä koulu. Jo vuosia sitten suunnittelin, että kun koulu alkaa, haluan perheen osalta rauhoittaa tilanteen niin, ettei enää reissata.

Pesonen asettui vaimonsa ja kahden poikansa kanssa asumaan Helsinkiin, jossa perhe oli pitänyt tukikohtaansa jo vuosien ajan.

Nykytilannettaan Pesonen kuvailee väli- tai kokeiluvaiheeksi. Hänellä ei ole kiire hypätä oravanpyörästä toiseen.

Uusi kiinnostuksenkohde – tai parikin – on kuitenkin jo löytynyt. Toinen on golf ja toinen valmentaminen. Mutta ei niinkään penkin takaa tai välttämättä edes ammattiurheiluun liittyen.

– Minua kiinnostavat fysiikkaan ja henkiseen puoleen liittyvät hyvinvointijutut. Fysiikkaharjoittelu on ollut aina itselleni mielenkiintoinen aihe, ja olen päässyt eri puolilla maailmaa kokemaan erilaista harjoittelua. Henkinen puoli taas on tullut enemmän viime vuosina. Venäjällä aloin kiinnittää siihen enemmän huomiota.

Pesonen on ehtinyt jo kouluttautua valmennushommissa ja harjoitella vetämällä kavereilleen erilaisia harjoituksia jo tutulla kuntokeskuksella Helsingissä.

Kiinnostus on kokonaisvaltaiseen kehon toimintaan, ja sen monipuoliseen kehittämiseen.

– Jos pystyn auttamaan ja saamaan elämänlaatua paremmaksi, ei ole väliä, mitä ihminen tekee työkseen. En siis keskity vain jääkiekkoilijoihin.

Henkisen puolen hallitakseen ja sitä paremmin valmentaakseen Pesonen on tutkaillut erilaisia psykologian koulutuksia ja mahdollisuuksia koulun penkille hyppäämiseen.

Peliuran päätyttyä Pesosella on ollut aikaa tarkastella myös mennyttä.

Kuhmon Kivan kasvatti ei kuitenkaan nosta uransa kohokohtia kysyttäessä ensimmäisenä esiin lukuisia mestaruuksiaan.

– Ennemminkin ne hyvät joukkueet, joiden kanssa tuli menestystä. Niitä kaikkia yhdistää yhteisöllisyys ja sitoutuminen. Koen, että kaikissa mestarijoukkueissa oli aina joku spesiaalijuttu joukkueen sisällä.

– Kun kimpassa tehdään aina kulloinkin vuosi hommia, itse matka on se juttu. Mestaruusjuhlat ovat lopulta vain se kirsikka kakun päällä. Parhaat muistot ovat jääneet matkan varrelta.

Pesonen valittiin pudotuspelien parhaaksi keväällä 2007. Tuolloin Kärpät löi finaaleissa Jokerit. Seuraavalla kaudella Pesonen mätti runkosarjassa 78 pistettä voittaen niin piste- kuin maalipörssinkin.­

Kärppien hurja kolmikko 2007: Mika Pyörälä (vas.), Jari Viuhkola ja Janne Pesonen.­

Komean uran kivijalka valettiin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Oulussa, jossa Pesonen oli iso palanen Kärppien dynastiaa. Viiden vuoden sisään tuli neljä mestaruutta.

– Oulussa oli aivan huikeat pelikaverit vierellä ja valmennusta sekä koko organisaatiota myöten teimme työtä pitkäjänteisesti ja sitoutuneesti.

– Se tekemisen taso oli itselleni oppi, joka kantoi läpi uran. Ei ole tarvinnut sen jälkeen paljon perseelle potkia. Ehkä vuosia myöhemmin Skellefteåssa olin vasta lähellä niitä rajoja, joihin olin joskus Oulussa tottunut.

Ei ole sattumaa, että Pesosen ohella huimia ja poikkeuksellisen pitkiä kiekkouria ovat tehneet myös monet muut 1980-luvun alussa syntyneet oululaiskiekkoilijat. Kuten näihin päiviin asti huipulla pysyneet Jussi Jokinen, Mika Pyörälä, Juha-Pekka Haataja, Lasse Kukkonen ja Topi Jaakola – tai Pekka Rinne.

Pesonen upotti viidennen naulan Ruotsin arkkuun MM-finaalissa 2011. Kaikkiaan hän pelasi urallaan viidet MM-kisat ja yhteensä lähes sata maaottelua.­

Kiekkomaailmasta vain NHL jäi lopulta Pesoselta valloittamatta. Hän on kuitenkin pelannut myös kiekkomaailman kirkkaimpien tähtien kanssa.

Växjössä suomalaiskonkarin ketjukaverina pelasi heti tulokaskaudellaan koko SHL:n pistepörssin voittanut Elias Pettersson, joka sittemmin on ehtinyt murtautua jo NHL:nkin eliittiin.

Onpa Pesonen rinnalla piipahtaneet muuan Sidney Crosby ja Jevgeni Malkinkin.

Kaukana ei nimittäin ollut, että Pesosen palkintokaapissa kimaltelisi vielä Stanley Cup -sormuskin. Kun hän lähti SM-liigan keisarina maailmalle kesällä 2008, seuraksi valikoitui tulevan kauden NHL:n mestarijoukkue Pittsburgh Penguins.

Kauden kynnyksellä Penguins kävi pelaamassa Helsingissä harjoitusottelun Jokereita vastaan. Se on jäänyt Pesosen mieleen erikoisesta syystä.

– Joukkuekaverit ihmettelivät, että mikä homma, kun pelasimme Hartwall Arenassa ja minulle, joukkueen ainoalle suomalaiselle vihellettiin ja buuattiin.

– Silloin taisi Jokerien faneilla olla vielä vähän liian tuoreessa muistissa pudotuspeliväännöt Kärppiä vastaan, Pesonen nauraa.

Pesonen paahtoi Penguinsin paidassa Hartwall Arenassa lokakuussa 2008. Vierellä pari vuotta aiemmin Pittsburghissa pelannut Jani Rita.­

Pesosen NHL-ura jäi lopulta vain seitsemän pelin mittaiseksi ja Stanley Cup saamatta.

Kyseisellä kaudella 2008–2009 Pesonen mätti kuitenkin AHL:ssä 70 otteluun hurjat tehot 32+50=82. Vastaavaan pistemäärään ei sarjan historiassa ole yltänyt yksikään toinen suomalainen.

Pesosen näyttöpaikat ylhäällä jäivät lopulta vähiin.

– Se maailma on aika raaka. Kun paikka tulee, on onnistuttava heti. Hirveän monta saumaa ei tullut. Enkä juuri päässyt näyttämäänkään, jos nelosketjussa jouduin jauhamaan 3–5 minuutin jääajalla, ja toisessa laidassa pelasi tappelija.

– Muistan, kun tämä tappelija, Eric Godard, sanoi minulle, että ”älä sitten syötä mulle”. Siinä oli vähän vaikea saada omia vahvuuksia esiin.

Godardin ketjukaverina Pesosen uroteot jäivät odotetusti vähiin. Kuudessa NHL-pelissään seitsemästä suomalaisen jääaika oli alle 10 minuuttia.

Harvinaisen kovasta AHL-kaudestaan huolimatta Pesosen taival Pohjois-Amerikassa jäi siihen.

Pari vuotta myöhemmin hän palasi vielä yrittämään NHL:n valloitusta Winnipegin harjoitusleirille, muttei onnistunut harjoituspelien aikana hankkimaan haluamaansa yhden suunnan sopimusta.

– Silloin Pittsburghin-kauden jälkeen ikää oli kuitenkin 27 vuotta, ja olin näyttänyt, mitä saan farmissa aikaan. Oli fiilis, että tarvitsisin yhden suunnan diilin, jotta tiedän saavani oikean näyttöpaikan. Koska herkemmin siellä halutaan nuoria lupauksia ajaa sisään ja antaa heille näyttöpaikkoja.

– Usealta seuralta tuli kahden suunnan tarjouksia. Jos olisin ollut pari vuotta nuorempi, olisin varmasti jäänyt kaudeksi tai pariksi. Osittain vaikutti myös se, että olin tottunut Kärpissä, että kaikki pelaavat joukkueen menestyksen eteen. AHL:ssä oli vähän sitä, että jokainen halusi omaa itseä saada esiin. Kaipasin sitä yhteen hiileen puhaltamista ja siitä nauttimista.

Kaikkien aikojen parhaisiin kiekkoilijoihin lukeutuva Crosby ehti lyhyessä ajassa tehdä Pesoseen suuren vaikutuksen.

– Vaikka Crosby oli silloin vasta 21-vuotias, hän oli jo todella kypsä. Se miten hän huomioi muita pelaajia joukkueessa, teki suuren vaikutuksen. Hän osasi johtaa omalla esimerkillä ihan jokaisissa harjoituksissa. Se on mielestäni tähtipelaajan paras ominaisuus.

Pittsburghin Pingviinit Sidney Crosby (vas.) ja Janne Pesonen.­

Venäjällä Pesonen edusti vain Kazania. Kahteen eri otteeseen. Mestaruus tuli heti ensimmäisellä kaudella, keväällä 2010.

Idästä Pesosen mieleen on jokavuotisten hurjien harjoitusleirien lisäksi painunut erityisesti yksi kevät, kun mahtiseuran tie tyssäsi pudotuspeleissä suunniteltua aiemmin. Sitä ei seurajohto katsonut hyvällä.

– Siellä reagoitiin niin, että jäädään sitten treenaamaan, kun pelit ei maistu tarpeeksi hyvin.

– Taisimme joutua treenaamaan kolme viikkoa putkeen heti kauden päättymisen jälkeen. Se oli aika hurjaa touhua. Pari treeniä päivässä. Ja kaikki tiesivät, ettei sillä ole mitään merkitystä seuraavaa kautta ajatellen, vaan tämä on pelkkää kiusantekoa, Pesonen muistelee menoa itärajan takana.

Kazanin paidassa Pesonen pelasi viiden eri kauden aikana.­

SM-liigan nykytilanteesta Pesonen pääsi ottamaan maistiaisen vielä uransa viimeisellä kaudella vuosien tauon jälkeen.

Hän on erityisen mielissään pelin nopeutumisesta ja muuttumisesta aktiivisempaan suuntaan.

– Peliä on saatu avoimemmaksi, ja estämispelaaminen on vähentynyt. Kiekollista taitoa on pyritty saamaan lisää, mikä on jääkiekon kannalta ihan elinehto.

– Totta kai katsojat haluavat nähdä hienoa suorituksia ja maaleja. Se on tietenkin myös joukkueille haastava tehtävä, sillä menestystä pitää tulla.

SM-liiga on kasvanut parilla joukkueella Pesosen uran alkuajoista, jolloin hän joutui vielä parikymppisenä hakemaan yhden täyden kauden verran vauhtia Mestiksestä.

Pesonen päätti uransa viime kaudella Kärpissä. Koronapandemia esti keväällä viimeisen mestaruusjahdin.­

Pesonen ei koe optimaaliseksi 15 joukkueen sarjaa, jossa tasoerot kärjen ja pohjan välillä venyvät.

– Onhan liigaan helpompi päästä tänä päivänä. Sanoisin että tietynlainen kilpailullisuus pitää olla. Pelaajien pitää kasvaa rooliin.

– Jos joku pelaa tarpeeksi hyvin, pitää olla mahdollisuus päästä korkealle tasolle. Mutta jos se tulee taas liian helposti, sitten kehittyminen ei mene mielestäni parhaalla mahdollisella tavalla.

Kuten läpi uransa, Pesonen seuraa yhä aktiivisesti jääkiekkoa.

– Varsinkin nyt iso haaste on, miten tuotetta saa kiinnostavammaksi. Se pitää olla myös taloudellisesti kannattavaa. Tekohengitys ei ole pitkässä juoksussa hyvä asia.