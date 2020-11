Porilaisen jäähallin kaapista löytyi häkellyttävä yllätys – poliisi vahvistaa, että tapausta tutkitaan dopingrikoksena

Lounais-Suomen poliisista vahvistetaan, että lauantaina Porin Astora-areenassa tehtyä löydöstä tutkitaan dopingrikoksena.

Pääosin Porin Ässien juniorijoukkueiden käyttämässä Astora-areenassa tehtiin lauantaina kummallinen löytö.

Jäähallin erotuomarien käytössä olevassa pukukopissa sijaitsevasta lokerikosta löytyi dopingainepakkauksia ja dopingin käyttöön liittyviä välineitä, muun muassa lääkeruiskuja.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Lounais-Suomen poliisista vahvistettiin maanantaina Ilta-Sanomille, että tapausta tukitaan dopingrikoksen nimikkeellä.

Poliisi selvittää aineiden alkuperää, mutta tarkempia yksityiskohtia aluillaan olevasta tutkinnasta ei vielä kerrota.

Dopingainepakkaukset ja välineet löydettiin kahdesta lukitusta lokerikosta erotuomarien pukuhuoneesta.

Iltalehden mukaan lukittuna olleet lokerikot saatiin lauantaina auki, ja löydöksen jälkeen poliisi haki kaapin sisällön parempaan talteen.

– Ne kopin lokerikot on tarkoitettu arvotavaroiden säilyttämiseen. Eli tuomarit voivat jättää esimerkiksi puhelimet ja lompakkonsa sinne lukon taakse pelien ajaksi. Koppi on pieni, ja sen ovi on yleensä auki, Astora-areenan toimitusjohtaja Jaakko Välimaa sanoi Iltalehdelle.