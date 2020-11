IL: Porilaisesta jäähallista löytyi dopingainepakkauksia ja välineitä

Dopingainepakkaukset ja -välineet olivat erotuomarien pukuhuoneen lukitussa lokerikossa.

Pääasiassa Porin Ässien juniorien käytössä olevasta Astora-areenasta Porista on löytynyt viikonloppuna dopingainepakkauksia ja dopingin käyttöön liittyviä välineitä, muun muassa lääkeruiskuja.

Hätkähdyttävästä löydöksestä kertoi Iltalehti.

Dopingainepakkaukset ja välineet olivat erotuomarien käytössä olevan pukuhuoneen lukitussa lokerikossa.

– Ne kopin lokerikot on tarkoitettu arvotavaroiden säilyttämiseen. Eli tuomarit voivat jättää esimerkiksi puhelimet ja lompakkonsa sinne lukon taakse pelien ajaksi. Koppi on pieni, ja sen ovi on yleensä auki, Astora-areenan toimitusjohtaja Jaakko Välimaa sanoi Iltalehdelle.

Pakkaukset oli tarkoitettu anabolisille steroideille ja sisälsivät muun muassa testosteronienantaattia (testosteronin pidempivaikutteinen esteri), trifenyylietyleeniä (aromaattinen hiilivety) ja nandrolonia.

IL kertoo, että pakkausten sisällä oli käyttämättömiä ampulleja, mutta niiden koostumusta ei heti pystytty vahvistamaan.

Poliisi kävi hakemassa pakkaukset ja välineet jäähallista lauantaina illalla.