Nuorille Leijonille todellinen supervahvistus MM-turnaukseen? Päävalmentajalta lupaava lausunto: ”Tulossa kaikkien aikojen kisat”

Kaapo Kakko on mahdollinen vahvistus Nuorille Leijonille.

Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennasella on positiivinen ongelma. Laadukkaita pelaajia riittää enemmän kuin yhden kisajoukkueen tarpeisiin.

Suomi saa kisoihin useita SM-liigassa marinoituneita ja kovaa jälkeä tällä kaudella tehneitä pelaajia, kuten HIFK:n ykkössentterin Anton Lundellin.

Yksi supervahvistus saattaa tulla NHL:n suunnalta, sillä New York Rangersin laitahyökkääjä Kaapo Kakko voi vielä ikänsä puolesta pelata seuraavissa nuorten MM-kisoissa.

– Vielä ei ole mitään lopullista ratkaisua tehty, mutta asia etenee. Odotellaan rauhassa. New York Rangers on se, joka päättää Kakon tilanteen. Totta kai otetaan Kakko mielellään mukaan, kommentoi Pennanen Ilta-Sanomille.

Kakko, 19, on harjoitellut tulevaa NHL-kautta varten viime kuukaudet Turussa.

Yhteyksiä Rangersin suuntaan ovat pitäneet Leijonien GM Jere Lehtinen ja Nuorten Leijonien GM Kimmo Oikarinen.

– Myös (Rangersin nuorten pelaajien kehitysvalmentaja) Tuomo Ruutu on hyvä yhteyshenkilö ja auttaa tässä asiassa. Moni maa on näillä näkymin saamassa useita NHL-pelaajia mukaansa, Pennanen sanoi.

Nuorten MM-turnaus alkaa 25.joulukuuta Edmontonissa. Kuplaolosuhteissa pelattavan turnauksen loppuottelu on vuorossa 5. tammikuuta.

NHL-kauden epävarman alkamisajan takia nuorten MM-turnauksessa saatetaan nähdä poikkeuksellisen paljon NHL-seurojen lainaamia pelaajia eri maiden kokoonpanoissa.

– Näyttää, että näistä nuorten kisoista on tulossa kaikkien aikojen kisat. Kaikki näkivät esimerkiksi viime viikonloppuna Karjala-turnauksessa, miten kova Venäjän U20-joukkue on. Odotettavissa on erittäin kovatasoinen MM-turnaus, arvioi Pennanen.