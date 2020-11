Kivessyövästä toipunut Kristian Näkyvä sai hienon kunnianosoituksen paluuottelussa – ”Tuki on ollut uskomatonta”

Helmikuussa syövän takia leikattu Kristian Näkyvä palasi pelaamaan tiistaina.

Kivessyövästä toipunut Kristian Näkyvä, 29, palasi tiistaina peleihin Ruotsin kiekkoliigassa SHL:ssä.

Näkyvä aloitti ottelun Örebron kolmoskentällisessä Rasmus Rissasen puolustajaparina vierasottelussa Växjötä vastaan.

Näkyvä leikattiin kivessyövän takia helmikuun puolivälissä. Viimeiset sytostaattihoidot hänelle annettiin huhtikuun loppupuolella.

– Fanien tuki on ollut uskomatonta. Se on auttanut minua henkisesti paluussa, Näkyvä sanoi C More -kanavalle.

Näkyvän paluu huomioitiin ennen ottelun alkua kukituksella, vaikka Örebro pelasikin vieraskaukalossa. Voit katsoa huomionosoituksen C More Sportin Twitter-julkaisusta.

Paluuottelussaan Näkyvä pelasi reilut 22 minuuttia. Hänelle ei kirjattu tehopisteitä. Näkyvä ampui kaksi kertaa kohti maalia.

Kotijoukkue Växjö voitti ottelun lopulta jatkoajalla 3–2. Voittomaalin teki suomalaispuolustaja Ilari Melart, jolle kirjattiin tiistaina kaksi osumaa.

Näkyvän peräti kolmevuotisesta jatkosopimuksesta Örebron kanssa kerrottiin lokakuussa.

– Olen todella iloinen sopimuksestani. Vaikeassa tilanteessa saamani tuki on ollut ihmeellistä, Näkyvä totesi tuolloin Örebron tiedotteen mukaan.

Kristian Näkyvä kuvattuna toukokuussa tänä vuonna.­

Näkyvä nakutteli viime kaudella Örebron paidassa puolustajalle hulppeat 8+12=20 pistettä 39 runkosarjaottelussa.

Ensi viikolla 30 vuotta täyttävä Näkyvä on edustanut SM-liigassa Bluesia ja JYPiä sekä pelannut ulkomailla Ruotsin lisäksi Pohjois-Amerikan AHL:ssä.

Näkyvä ja vuoden 2013 Miss Suomi Lotta Hintsa erosivat viime vuonna.