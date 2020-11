Leijonat pesi kasvojaan päätösottelussa – Jukka Jaloselta ylistystä yhdelle debytantille

Leijonat päätti Karjala-turnauksen voittoon.

Leijonien surkeasti alkanut Karjala-turnaus sai komean päätöksen sunnuntai-iltana, kun Suomi nousi kahden maalin takaa 3–2-voittoon Ruotsia vastaan.

Tre Kronor näytti jo karkaavan toisessa erässä omille teilleen, kun se naulasi kaksi maalia 43 sekunnin sisään.

Sysimusta alku pyyhkiytyi kolmannessa erässä, kun Aleksi Saarela iski Jere Sallisen komeasta esityöstä 1–2-kavennuksen. Vili Saarijärven tyylikäs soolo tasoitti ottelun 2–2:een ajassa 49.25.

Leijonien voittomaali lähti tulisesti Valtteri Kemiläisen komposiitista kaksi ja puoli minuuttia ennen loppua. Maali oli Kemiläisen ensimmäinen maajoukkuepaidassa.

– Jäähyjä saatiin enemmän kuin laki sallii, mutta tapettiin hyvin jäähyt ja kroppaa oli liossa. Se piti meidät pelissä mukana. Kokonaisuutena pelattiin todella fiksusti ja hoidettiin homma. Tehtiin vielä loppuun turnauksen ensimmäinen ylivoimamaali, päävalmentaja Jukka Jalonen kommentoi ottelun jälkeen.

– Meidän kehittymisemme oli hyvä juttu. Eka peli oli meidän heikoin, mutta paransimme siitä.

Koko turnauksen perkauksessa Jalonen oli vielä sanoissaan harkitseva.

– Todella hyvä anti meille. Nähtiin paljon uusia pelaajia, ja miten he sopeutuvat kansainvälisen pelin vaatimuksiin. Siksi näitä turnauksia pelataan. Prosessissa mentiin eteenpäin, mikä on hyvä juttu. Kevättä kohti mennään ja tähtäin on MM-kisoissa. Nämä ottelut ovat joka pelaajalle näytön paikkoja. He repivät kaiken irti, mitä revittävissä oli, näki Jalonen.

Leijonaluotsi oli mielissään joukkueensa nousujohteisuudesta.

– Joukkueesta löytyi luonnetta ja sitkeyttä. Kolmen ottelun aikana opimme pelaamaan paremmin kansainvälistä lätkää, niin joukkueena kuin yksilöinä. Meillä oli paljon ensikertalaisia. Se vaatii oman aikansa oppia. Joka vaihdossa pitää olla todella skarppina, ei voi ookailla yhtään, Jalonen sanoi.

Jalonen ei halunnut nostaa heti turnauksen jälkeen yksilöitä sen kummemmin esille.

– En viitsi hirveästi nostella yksilöitä. Mutta jos yksi nimi on pakko nostaa, niin olen kyllä tyytyväinen, miten Sami Rajaniemi pelasi nämä kaksi peliä, Jalonen kehui Jukurien ykkösvahtia.

Ennen turnausta julkisuudessa oli puhetta Karjala-turnauksen järjestämisen järkevyydestä koronapandemian aikana.

Jalonen näki turnauksen järjestämisessä paljon hyvää.

– Ainakin mun silmälasien takaa näytti, että kannatti pelata. Saatiin testattua pelaajia. Ei ole mitään valittamista. Saimme myös yhteisiä kokemuksia hieman uusitulle valmennusryhmälle, Jalonen kertoi.