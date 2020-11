Entinen NHL-mies Tommi Santala lopetti vähin äänin komean uransa – on nyt koti-isä: ”Hoidan päivittäistä rumbaa”

Espoossa asuvan Santalan isänpäivään kuuluu aamiainen sänkyyn -seremonia.

Entinen NHL-mies ja leijonapelaaja Tommi Santala nauttii nykyisin täysin palkein perhearjesta. Santala, 41, lopetti mittavan kiekkouransa vähin äänin keväällä 2019 HIFK:n paidassa.

Santala on nykyisin niin sanotusti kokopäivätoiminen isä, sillä hänen viikkonsa täyttyvät lasten harrastuksiin liittyvistä askareista. Pelkästään kuljettamista on paljon, sillä Santalan 8-vuotias Elle-tytär harrastaa tanssia ja joukkuevoimistelua. 11-vuotias Luca-poika puolestaan pelaa jääkiekkoa.

– Vaimoni Heli on töissä. ja minä hoidan pääasiallisesti päivittäistä rumbaa. Yleensä vain yksi päivä viikosta on sellainen, ettei lapsilla ole harrastuksiin liittyviä menoja. Mutta mahtava juttu se on, että saa olla lasten riemussa mukana, Santala sanoo hyväntuulisesti.

Tommi Santala kotioloissa Ellen ja Lucan kanssa.­

Isä-Santala on tunnetusti urheilullinen, mutta tyttären harrastuksiin hänellä ei kuulemma ole kauheasti annettavaa.

– Voimisteluliikkeeni ovat huonoilla kantimilla ja varsinkin tanssissa olen surkea. Kyllä Ellellä on jo paljon paremmat muuvit kuin isällään, Santala naurahtaa.

Luca-pojan harrastukseen isällä on sen sijaan annettavaa, vaikka hän ei sitä itse esille tuokaan. Santala ryhtyi pyynnöstä Bluesin junioreissa pelaavan Lucan joukkueen apuvalmentajaksi.

– Joukkueessa on tosi hyvä meininki. Mukana on innostuneita poikia, ja meno on kaikin puolin hauskaa, Santala kertoo.

Santala kuvailee rooliaan joukkueessa auttajaksi. Valmennusjohto on antanut entiselle NHL-pelurille erikoistehtävän poikien laukauksen kehittämisessä.

– Yritän pilkkoa laukaisutekniikkaa pojille ymmärrettävään muotoon ja pyrin tietysti jeesaamaan pelin muillakin osa-alueilla parhaani mukaan.

Osa urheilijoista on kertonut, että he jännittävät enemmän urheilevan jälkikasvunsa suorituksia kuin omiaan. Santala on toista maata.

– En kauheasti jännittänyt omia pelejäni, enkä jännitä pojankaan pelejä. Pojista toki välillä huomaa, että he jännittävät, mutta yritän luoda tahollani rentoa ilmapiiriä. Kyse on kuitenkin vain jääkiekosta.

Isänpäivä on Espoossa asuville Santaloilla tärkeä. Ilotulitusta ei sentään järjestetä, mutta isä huomioidaan klassisella aamiainen sänkyyn -seremonialla.

– Olen erittäin hyvä nukkumaan, joten en herää isänpäivän aamun valmisteluihin. Sikäli se tulee aina niin sanotusti yllätyksenä, eikä mitään kiusallisia hetkiä koeta odotellessa, Santala naurahtaa.

– Oma isäni on päässyt jo taivaaseen, mutta vaimon isä toki huomioidaan isänpäivänä myös, Santala kertoo.

Isänä olemisesta Santala puhuu kauniisti.

– Muistelen omaa mukavaa lapsuuttani ja omaa rakasta isääni lämmöllä. Saan tosi hyviä kiksejä menneestä ja tietysti myös siitä, että olen nyt itse isä.

Oman kiekkouransa Santala lopetti tavoilleen uskollisena matalalla profiililla keväällä 2019. Aika lopettamiseen oli kypsä, vaikka kropassa olisi ollut vielä kilometrejä jäljellä.

– Kroppa on tosi hyvässä kunnossa. Olen käynyt punttisalilla ja pelannut golfia sekä padelia. Paikkoja ei kolota, Santala kertoo.

– Kolmikymppisenä minulla oli polvivamma, mutta sveitsiläinen fysioterapeuttiguru Rolf Fischer laittoi minut kuntoon. Suuri kiitos kuuluu hänelle, että pystyin pelaamaan niin pitkälle ja olen yhä kunnossa.

Kehäraakkina Santala ei siis kiekkouraansa hyvästellyt. Keskushyökkääjä nakutteli viimeisellä kaudellaan HIFK:ssa 59 runkosarjaottelussa 13+26=39 tehopistettä.

– Tiesin vain, että lopettamisen hetki oli tullut. En vain halunnut tehdä lopettamisesta sen isompaa numeroa.

Tommi Santalalla oli hauskaa HIFK:n harjoituksissa 2018.­

Santala pelasi upean uran, johon mahtui pelejä Leijonien ja NHL:n lisäksi SM-liigassa, Sveitsissä sekä Venäjällä. Mestaruus aikuisiältä jäi puuttumaan, mutta tilille tuli muun muassa MM-pronssi vuodelta 2006.

– Hieno ura tuli tehtyä. En olisi pikkupoikana uskonut, että näin pitkälle pääsisin. Hampaankoloon ei jäänyt mitään.