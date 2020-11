Nyt puhuu Ruotsista yllättäen lähtenyt Ville Nieminen – ura vaakalaudalla: ”Tiesin, mitä tästä seuraa”

Ville Niemisen pesti Modon päävalmentajana jäi lyhyeksi. Nyt hän kertoo, miksi.

Ville Niemisen seikkailu Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Allsvenskanissa loppui ennen kuin ehti kunnolla edes alkaa.

Viime maanantaina Nieminen, 43, irtisanoutui Modo Hockeyn päävalmentajan paikalta.

Ratkaisu oli yllättävä. Vai oliko sittenkään?

Ville Nieminen työskenteli Lahden Pelicansin päävalmentajana 2018–2019.­

– Lähdin tähän projektiin avoimin mielin ja kortein. Täynnä rehellisyyttä. Siellä on niin hyviä ihmisiä töissä, että en halua tehdä heille sitä, että tekisin tätä hommaa vain rahan takia. Siinä ei ole mitään järkeä, kotiinsa Tampereelle torstaina palannut Nieminen kertoi perjantaiaamuna IS:lle.

Ruotsin mediassa on spekuloitu, että Modo olisi suunnitellut potkuja suomalaisvalmentajalle. Tästä Niemisellä ei ollut tietoa.

– En tiedä, oliko seuran puolelta suunniteltu potkuja. Meillä oli sovittuna tarkastelujakso. Sovimme, että katsomme tähän maajoukkuetaukoon asti, mikä on tilanne. Halusin, että joku kantaa vastuun. Vastuunkannosta puhutaan aina paljon, ja koin, että valmentajana minun on myös elettävä sen mukaan, kertoi Nieminen.

– Prosessi ei edennyt ollenkaan. Jossain kohtaa sen prosessin on alettava edetä. Ei riitä, että asioita käydään teoriassa läpi, palaveerataan ja harjoitellaan. Sovitaan mitä tehdään, mutta kun pitäisi tehdä mitä sovitaan, näin ei tapahdu.

Nieminen solmi Modon kanssa kaksivuotisen sopimuksen, mutta Örnsköldsvikin ylpeyden ja tamperelaisen yhteistyön alkutaival oli jo sen verran tahmea, että kovin pitkäkestoista suhdetta oli vaikea nähdä.

Nieminen puhui jo kauden alkuvaiheessa, että Modossa odotusarvot ja realismi eivät kohdanneet millään muotoa. Perinteikäs seura kynti Allsvenskanin pohjilla ja negatiivinen kierre voimistui.

Niemisen ensimmäinen kausi Pelicansissa 2018–19 oli mainio, mutta marraskuussa 2019 seurasivat potkut.­

– Päätöksiä pitää tehdä välillä koko yhteisön takia, ja on punnittava, mikä on minkäkin arvoista. Koin, että heille on parempi, että siellä on oman kulttuurin valmentaja, jonka alaisuudessa pelaajat pystyvät olemaan paremmin mukavuusalueellaan.

Kun Nieminen irtisanoutui, Modo oli voittanut yhdeksästä ottelusta vain kaksi ja oli sarjassa sijalla 12. Takana oli vain kaksi joukkuetta.

– Koin, että en pystynyt tässä tilanteessa löytämään sitä kilpailuetua, jota olin hakemassa. Koska tulokset laahasivat perässä, emme saaneet pumpattua uskoa riittävästi siihen kehitysprosessiin. Yritimme rakentaa Modon identiteettiä, mutta se meni lamaantumisen puolelle, Nieminen näki.

Karmea alku luonnollisesti nosti ruotsalaismediassa paljon kritiikkiä Niemistä kohtaan.

Tiesitkö tarkalleen millaiseen paikkaan menit valmentamaan?

– Luulin, että pystyn tekemään sitä hommaa. Todellisuus oli vähän muuta. Siihen tarvitaan pelin ymmärtämistä ja pelitaitoja, että pystyy rakentamaan kilpailuedun. Kun joukkue on sellaisessa vaiheessa, että se on menettänyt ytimen ja ei ole ketään, kuka lähtisi liidaamaan, se on vaikea tilanne.

Ville Nieminen sanoo, ettei aio missään tapauksessa jättää jääkiekkoa eikä valmentamista.­

Niemisen pitkä ja komea pelaajaura tunnetaan. Tapparan mies raivasi tiensä Hakametsän ja AHL-mankelin kautta kiekkomaailman kaapin päälle, kun hän nosti Stanley Cupin käsivarsilleen Colorado Avalanchen paidassa kesällä 2001.

NHL-uran jälkeen Nieminen pelasi vielä kahdeksan kautta SM-liigassa, KHL:ssä ja Allsvenskanissa.

Pelaajauran jälkeen Nieminen nousi kolmessa vuodessa SM-liigan päävalmentajaksi.

Niemisen lyhyt päävalmentajan CV on värikästä ja karuakin luettavaa. Kaksi viime pestiä, ensin Pelicansissa ja nyt Modossa, päättyivät ennen aikojaan jonkinlaisen kriisin keskellä.

Onko liian paljon tapahtunut liian nopeasti?

– Eihän sitä koskaan tiedä. Valmentajan työ on sellaista, että joskus ollaan edessä ja joskus ollaan takana. Valmennusmatka on pitkä. Se on paljon ajoituksista kiinni. Kauhean pitkiä suunnitelmia ei voi tehdä.

– Aikaa ja vuosia pitää saada alle. Ei niinkään, että tässä ja tuossa yhdessä jutussa pitää kehittyä, vaan enemmän kokonaisuutta pitää rakentaa vuosien aikana.

Ensimmäisellä Niemisen kaudella Pelicans oli SM-liigan valopilkkuja. Lahtelaiset sijoittuivat runkosarjassa kolmanneksi, mutta puolivälierissä tuli noutaja.

Lupaavan avauskauden jälkeen Pelicansin seuraava kausi oli täynnä ongelmia ja kitkaa. Nieminen sai helpottavat potkut 30. marraskuuta 2019.

Niemisen osakkeet valmentajamarkkinoilla ovat kiistatta laskussa. Seuraavien askelmerkkien suunnittelu pitää tehdä hyvin harkiten.

– Tiesin jo siinä kohdassa, kun tein tämän päätöksen, mitä tästä nyt seuraa. Kaikki ne aiemmat suunnitelmat menivät tauolle. Nyt otetaan ensiksi happea ja mietitään, mitä tehdään tulevaisuudessa, sanoi Nieminen.

– Haluan ehdottomasti valmentaa, mutta projektin täytyy olla omannäköinen ja sellainen, että siinä pääsee vaikuttamaan omaan ryhmäänsä. Varmaa on se, että haluan auttaa pelaajia ja tukea nuoria ja vähän kokeneempia valmentajia. Haluan olla sellainen tukimies. Koen, että olen parhaimmillani paineettomassa tilanteessa tukimiehenä, nyrkkeilystä tuttuna kulmamiehenä, Nieminen kuvaili.

Ville Niemisen (oik.) peliura päättyi Lukon paidassa kasvattajaseura Tapparaa vastaan pudotuspeleissä keväällä 2015.­

– Se on varmaa, että ei mua jääkiekosta pois saa. Olen jääkiekkoa varten. Tässä pyöritään vielä pitkään.

Ennen seuraavaa valmentajapestiä ja uusia seikkailuja Nieminen haluaa ottaa pienen aikalisän. Seuraavaksi hän haluaa antaa aikaa perheelleen.

– Tässä pitää miettiä myös, mitä asioita haluan täällä Tampereen päässä tehdä. Nyt tämän koronan aikana on ensimmäistä kertaa pystynyt antamaan enemmän aikaa myös perheelle.