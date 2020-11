Shokkialku! Venäjän juniorijoukkue pieksi Leijonia Karjala-turnauksen avauserässä – Elmeri Eronen iski tärkeän kavennuksen

Suomi oli ensimmäisessä erässä hätää kärsimässä Venäjän nuorten tähtien kanssa. Elmeri Eronen iski Leijonille lohtua toisen erän alkuun.

Venäjä–Suomi 3–1 tilanne toisessa erässä

Leijonien taival tämän vuoden jääkiekon Karjala-turnauksessa alkoi tylysti. Avausottelua Venäjää vastaan oli pelattu vain minuutti ja 42 sekuntia, kun omissa jo soi.

Venäjän Rodion Amirov, 19, yllätti Suomen maalivahdin Oskari Setäsen tyylikkäästi.

Venäjä hallitsi muutenkin mielin määrin ottelun avauserää. Venäjän nuoret pelaajat pyörittivät peliä tiukasti Suomen puolustusalueella. 11 minuutin pelin kohdalla joukkue meni jo 2–0-johtoon. Tällä kertaa maalin iski 18-vuotias Marat Khusnutdinov. Kiekko lipui Suomen maaliin Setäsen varusteiden alta.

Lisää kylmää vettä tuli niskaan pari minuuttia myöhemmin. Ajassa 16.53 Ilja Safonov, 19, vei Venäjän jo 3–0-johtoon.

– Kaikki energia ei ole vielä pelissä, ollaan pikkuisen hitaamman oloisia. Se saattaa olla sitä, että on paljon ensikertalaisia, tämmöiset asiat aina pikkuisen vaikuttaa, kommentoi Dplayn asiantuntija Kimmo Timonen lähetyksessä kahden takaiskun jälkeen.

Toiseen erään tuli piristynyt leijonalauma. Elmeri Eronen, 25, kavensi tilanteen 3–1:een, kun erää oli pelattu kaksi ja puoli minuuttia.

Venäjä aiheutti kohun jo ennen turnauksen alkua, kun se ilmoitti tulevansa Helsinkiin alle 20-vuotiaiden maajoukkueellaan. Turnauksen muut maat – Suomi, Ruotsi ja Tshekki – pyysivät, että Venäjä vaihtaisi joukkueensa, mutta näin ei tapahtunut. Sääntöjen mukaan kyseessä on miesten turnaus.

– Säännöissä on selkeästi, että Karjala-turnaus on miesten turnaus. Voihan Venäjä aina vedota, että kaikilla pelaajilla on koronaa ja muuta. KHL:ssä on ollut korona yli 300 pelaajalla ja silti sarja pyörii, sanoi Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen.