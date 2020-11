Podcast: Jukka Jalonen kertoi keskustelleensa valmennuspestistä NHL-seuran kanssa – paljasti, mihin homma kariutui

Jukka Jalonen paljasti Urheilucast-podcastissa käyneensä keskusteluja valmennuspestistä NHL-joukkueen kanssa.

Jukka Jalonen on valmentanut kahdesti Leijonat maailmanmestaruuteen.­

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen on kahdella maailmanmestaruudellaan Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen kaikkien aikojen menestyksekkäin päävalmentaja.

Jalonen, 58, valmensi Leijonat MM-kultaan 2011 ja 2019. Lisäksi meriittilistalta löytyy muun muassa olympiapronssi vuodelta 2010.

Menestynyttä kultavalmentajaa nostetaan aika ajoin myös NHL-spekulaatioihin. Eurooppalaisvalmentajien on tunnetusti vaikeaa saada jalansijaa kivikovassa Pohjois-Amerikan huippuliigassa.

Jalonen paljasti Esko Seppäsen isännöimän Urheilucast-podcastin tuoreessa jaksossa, että hän kävi neuvotteluita NHL-joukkueen kanssa apuvalmentajan tehtävästä.

Seppänen kysyi Jaloselta, oliko hänellä ollut mitään konkreettisia askeleita NHL:n suuntaan.

– Oli mulla yhden seuran kanssa keskusteluja, ei varmaan nimiä kannata mainita, mutta ne päätyi sitten loppujen lopuksi eri ratkaisuun. Se ei natsannut mulle, Jalonen kertoi.

Jukka Jalonen juhli Leijonien maailmanmestaruutta toukokuussa 2019 Helsingissä.­

Jalosen mukaan hän kävi ”mielenkiintoisia ja hyviä palavereita” muutaman henkilön kanssa kyseisestä organisaatiosta.

– Kyllä munkin toiminta on noteerattu ainakin joltain osin niitä piirejä, kuitenkin lätkämaailma on loppujen lopuksi aika pieni. Jos täällä Euroopassa tekee monta vuotta hyvin töitä ja menestyy, niin kyllä he tietävät ainakin nimen, Jalonen taustoitti.

Hän kertoi, että kyseinen joukkue päätyi – niin monen muun NHL-joukkueen tavoin – jatkamaan pohjoisamerikkalaisella valmennusryhmällä. Jalonen uskoo, että tuolla kertaa NHL-unelman edessä seisoi juurikin pohjoisamerikkalainen päävalmentaja.

– Sen tiedän, että kyllä he olivat aika paljon mun taustaa tonkineet, mutta mä veikkaan että se vähän tyssäsi siihen, että päävalmentaja kuitenkin halusi siihen tutut kaverit apuvalmentajikseen. Niin mä päättelin, kun katsoin ketä siihen valittiin, Jalonen kertoi podcastissa.

Seppänen kysyi Jaloselta, tullaanko hänet kuitenkin tulevaisuudessa näkemään NHL-valmentajana. Jalonen vastasi, ettei tämä ”taida valitettavasti tulla toteutumaan”, mutta ei kuitenkaan täysin poissulkenut asiaa. Hän kuitenkin sanoi uskovansa, että seuraavan viiden vuoden aikana NHL:ssä nähdään suomalainen valmentaja tai valmentajia, oli hän sitten itse tässä joukossa tai ei.

Jukka Jalosen taidot on noteerattu NHL:ssä myös, niin että hän sai kesäkuussa kutsun puhujavieraaksi NHL:n valmentajayhdistyksen NHLCA:n seminaariin.

Tilaisuus oli Jaloselle harvinainen mahdollisuus esitellä omaa valmennusfilosofiaansa monille NHL-seurojen valtaapitäville.

– Oli todella hienoa päästä mukaan. Ymmärtääkseni tapahtumassa ei ole aiemmin eurooppalaisia valmentajia ollut puhumassa. Kerroin aika avoimesti konkreettisten esimerkkien kautta, kuinka menestyvää joukkuetta minun filosofiani mukaan jääkiekossa rakennetaan, Jalonen kertoi Ilta-Sanomille tuolloin.

Seminaarissa puhuivat Jalosen lisäksi mm. Stanley Cup -voittajat Ken Hitchcock ja Barry Trotz.