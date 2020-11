Aleksi Saarela on paljon valmiimpi pelaaja kuin lähtiessään Suomesta kolme vuotta sitten. Suurin kehitys on tapahtunut korvien välissä.

Aleksi Saarela on pelannut vahvan alkukauden Lukon paidassa ja sai kutsun A-maajoukkueeseen yli neljän vuoden tauon jälkeen.­

Kun Aleksi Saarela edellisen kerran pelasi Hartwall Areenassa jääkiekkoa, lopputuloksena oli infernaalinen hulabaloo.

5. tammikuuta 2016 Suomi ja Venäjä kohtasivat alle 20-vuotiaiden MM-kilpailujen finaalissa. Jatkoajan toisella minuutilla Saarela syötti kiekon laitaan Kasperi Kapaselle, joka kiersi Venäjän maalin. Samaan aikaan Saarela työnsi Venäjän puolustajan Ivan Provorovin päin maalivahti Aleksander Georgievia, ja Kapanen teki vanhanaikaisella finaalin ratkaisumaalin ajassa 61.33. Nuoret Leijonat voitti, Suomi sekosi.

– Maanantaina, kun vietiin kamat hallille, muisteltiin Saarijärven Vilin kanssa, miten sekaisin viimeksi laitettiin paletti täällä. Sen jälkeen emme kumpikaan olleet edes käyneet Hartwall Areenalla, Saarela, 23, kertoo.

Myös Saarijärvi oli tuolloin jäällä ratkaisumaalin syntyessä.

– Se oli aivan ikimuistoinen juttu, josta on aina kiva jutella. Mutta ei sitä mitenkään aktiivisesti tule muisteltua, Saarela sanoo.

Keväällä 2016 Saarela oli myös A-maajoukkueen MM-leirillä kolmannelle viikolle asti.

– Sitten tuli pieni alaraajavamma, hän muistelee.

Vasta torstaina Saarela, kuten Saarijärvikin, vetää taas Leijona-paidan ylleen, kun Suomi kohtaa Karjala-turnauksessa Venäjän – käytännössä itänaapurin 20-vuotiaiden maajoukkueen.

Kauden 2016–17 Saarela pelasi lainalla kasvattajaseurassaan Rauman Lukossa, kunnes siirtyi keväällä Pohjois-Amerikkaan AHL:n Charlotte Checkersiin. Siellä Saarela pelasi kaksi tehokasta kautta (25 ja 30 maalia), joista jälkimmäinen päättyi AHL:n mestaruuteen.

Vaikka peli kulki Charlottessa, NHL:n Carolina Hurricanesissa tilille tuli vain yksi pudotuspeli.

– Siihen oli varmaan monia syitä. En välitä puhua siitä ajasta enää.

Kesällä 2019 Saarela kaupattiin Chicago Blackhawksiin ja sieltä pian Florida Panthersiin.

– Siinä oppi bisneksen raakuuden. Treidi voi tulla koska vain. Mutta siirto Floridaan oli iso onnenpotku. Siellä kaikki AHL-joukkue Springfield Thunderbirdsin päävalmentajasta Geordie Kinnearista lähtien todella halusivat auttaa minua eteenpäin eli NHL:ään. Kinnearin tyyli oli pelaajaläheinen, ja hän opetti paljon pieniä yksityiskohtia, Saarela kiittelee.

NHL:ään Saarela pääsikin. Ennen joulua hän pelasi kolme ottelua. Keväällä tuli kuusi lisää, ja myös ensimmäiset NHL-maalit. Vasta elokuussa alkaneissa pudotuspeleissä Saarela pääsi pelaamaan yhden ottelun.

– Ilman NHL-pelejäkin viime kausi olisi ollut Pohjois-Amerikan vuosistani kehitykseni kannalta ylivoimaisesti paras. NHL-pelit olivat palkinto hyvästä työstä ”alhaalla”, hän näkee.

– Kymmenen peliä on pieni otos sanoa, pärjääkö siellä oikeasti vai ei. Mutta sellainen olo jäi, etten ainakaan ihan väärässä paikassa ollut.

Nyt Saarela on taas tutussa paikassa. Lukon nutussa peli kulkee ja verkko heiluu – 8 maalia 11 ottelussa.

– Lukossa vaatimustaso on koko ajan niin kova, että se potkii jokaista väkisin eteenpäin. Hallille ei mennä juomaan kahvia ja venyttelemään pohkeita, vaan kaikki tehdään todella laadukkaasti.

– Itsekin olen poikkeuksellisesti osunut jo alkukaudesta. Yleensä alku on ollut todella tuskainen, ja verkko on alkanut heilua vasta marraskuussa. Nyt on ollut itsellekin tosi siistiä pelata.

Aleksi Saarela juhlii maaliaan Kanadan verkkoon nuorten MM-kisoissa 2016. Finaalissa Saarela syötti Kasperi Kapasen jatkoaikamaalin. Sen koommin Saarela ei ole Hartwall Areenalla pelannut – mutta torstaina pelaa.­

Saarela on kehittynyt pelaajana, etenkin kiekottomassa ja kokonaisvaltaisessa pelaamisessa. Mutta suurin kehitys lienee tapahtunut korvien välissä.

Kovatahtoinen ja itseltään välillä liikaakin vaativa nuorukainen sanoi muutama vuosi sitten tiedostavansa itsekin, että hän oli huonoimmilla hetkillään ”täysi kusipää”. Tunne otti joskus vallan järjestä.

– Uskon kasvaneeni henkisesti aika paljon. Vuodet ovat opettaneet näkemään maailman eri tavalla, perspektiiviä on tullut lisää. Eikös jokaisen pidä jossain vaiheessa aikuistua?

Eli olet henkisestkin aikuisuuden kynnyksellä tai jopa astunut sen yli?

– Sanotaan, että ainakin ovea on vähän raotettu! En ole ihan poika enää. Ikä on tuonut vähän rauhallisuutta. Ennen saatoin miettiä ihan liikaa asioita eteenpäin, eikä keskittyminen pysynyt siellä, missä piti.

– Nyt keskityn asioihin päivä kerrallaan. Se on tuonut jämäkkyyttä tekemiseeni ja parantanut perustasoani. Hyvän ja huonon pelin ero on pienentynyt huomattavasti. Senkin olen ymmärtänyt, että eivät valmentajat huuda ilman syytä. Olen oppinut suhtautumaan kaikenlaiseen palautteeseen neutraalimmin.

Vaikka nyt edessä on ”vain” koronan hieman latistama Karjala-turnaus, Saarela sanoo olevansa täynnä intoa kuin ilmapallo.

– Suomi-paidan pukeminen herättää aina suuria tunteita. On myös hienoa päästä taas pelaamaan Jalosen Jukan joukkueessa. Minulla on suuri kunnioitus häntä kohtaan, ja olen aina tykännyt hänestä valmentajana ja ihmisenä tosi paljon.

– Sekin on erityistä, että minulla, Vilillä (Saarijärvi), Siikosen Miskalla, Björkqvistin Kasperilla ja Jukalla on suuri yhteinen kokemus (nuorten MM-kulta), ja nyt olemme taas yhdessä, Saarela fiilistelee.

Tietyllä tapaa myös Hartwall Areena ”velvoittaa” Saarelaa suurtekoihin. Paitsi että hän juhli siellä nuorten MM-kultaa, hänen isänsä Pasi kuritti Areenan maaliverkkoja kaudella 1998–99 SM-liigan maalikuninkuuden edestä (38 maalia).

Karjala-turnauksen pelaamista on arvosteltu voimakkaastikin, mutta tämä ei Saarelaa mietitytä.

– Moni pelaaja on unelmoinut pelaamisesta leijonapaidassa Hartwallilla. Koronan puolesta kaikki on järjestetty viimeisen päälle. Kaikki pelaajat testataan, asumme ”kuplassa”, huolehdimme hygieniasta ja kaikista ohjeista.

– Jokaisella on tietysti oma mielipiteensä, mutta minun mielestäni on hienoa, että pystytään pelaamaan.