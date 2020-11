Ville Niemisen pikaero kuohuttaa Ruotsissa – joukkueen sisältä kovia väitteitä suomalaisen tyylistä: ”En ollut koskaan kokenut vastaavaa”

Expressenin sisäpiirilähteiden mukaan 43-vuotiaan Niemisen valmennusmetodit eivät miellyttäneet kaikkia.

Jääkiekkovalmentaja Ville Niemisen valmennuspesti ruotsalaisseura Modossa jäi vain 147 päivän mittaiseksi.

Allsvenskanissa 12:nneksi valahtanut Modo vahvisti tiistai-iltana, että Nieminen oli irtisanoutunut tehtävästään.

Ruotsalaislehti Expressen kertoo sisäpiirilähteisiinsä viitaten, että joukkueen sisällä oli ollut pitkin syksyä erinäistä turbulenssia. Eräs pelaaja paljasti, ettei joukkue ollut samalla pelikirjan sivulla valmentajansa kanssa.

Valmennustiimin taktisia ohjeita ei ymmärretty ja jotkut pelaajat eivät sisäistäneet omia roolejaan. Artikkelin mukaan valmennuksen ja pelaajien välinen kommunikaatio ei vain ottanut toimiakseen, vaikka Nieminen kuinka yritti.

– Minua moitittiin kerran liian lyhyestä vaihdosta. En ollut kokenut vastaavaa koskaan ennen, eräs pelaaja totesi Expressenille.

Lehden sisäpiirilähteiden mukaan Niemisen ja edellisen valmentajan, Björn Hellkvistin johtamistavassa oli pelaajien mielestä liian suuri ero.

Harjoitukset ja videopalaverit olivat totuttua pidempiä ja suomalaisvalmentaja antoi pelaajien kuulla kunniansa virheiden jälkeen.

Kaikki eivät sietäneet ”hiustenkuivaajakäsittelyä”.

Nieminen, 43, sivusi samaa ongelmaa IS:n haastattelussa lokakuun puolivälissä. Hän valitteli, ettei joukkue saa siirrettyä harjoittelemiaan asioita peleihin.

– Olemme käyneet palavereissa syvällisestikin jääkiekon ydintä läpi. Palaveeraus on mennyt jo vähän ylikin. Nyt pitäisi voitoilla päästä takaisin pinnalle, hän totesi tuolloin.

Expressenin mukaan Nieminen nautti suurta kunnioitusta pohjoisamerikkalaispelaajien keskuudessa, mutta monet nuoremmat pelaajat eivät nielleet Stanley Cup -voittajan lähestymistapaa.

He raportoivat itseluottamuksensa heikentyneen suomalaisen kovassa prässissä.

Nieminen ehti valmentaa Modoa vain 147 vuorokautta. Arkistokuva.­

Artikkelissa kerrotaan, että Modon johtokunta oli huolissaan joukkueen esityksistä jo pidemmän aikaa.

Harjoitusottelut sujuivat vielä lupaavasti, mutta sarjakauden alussa tappiot seurasivat toistaan: örnsköldsvikiläisjoukkue voitti vain kaksi yhdeksästä pelistään

Niemisen asemasta käytiin keskusteluja, mutta johtokunta päätti antaa hänelle vielä aikaa.

Samaan aikaan myös pelaajat pitivät oman keskustelunsa päävalmentajansa tilanteesta, mutta hekin päättivät lopulta tukea Niemistä. Pelaajat vakuuttuivat, että kurssi kyllä saadaan käännettyä yhteistuumin.

Mutta samaan aikaan myös suomalainen itse oli alkanut pohtia tulevaisuuttaan – ja päätyi lopulta eroamaan pestistään.

– Kyllä tässä on pitkät ja kovat talkoot edessä. Puheet on pidetty. Nyt on aika alkaa jyystää reisiluuta. Nyt on tekojen aika, Pelicansista viime kaudella potkut Nieminen painotti IS:lle vielä viime kuussa.