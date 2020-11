Kaikkien aikojen ulkojäät? Kanadassa otettu kuva näyttää pipolätkänpelaajan taivaan

Pipolätkäkausi lähestyy. Kanadassa puitteet ovat kohdillaan.

Kanadan jääkiekkoliitto Hockey Canada jakoi Instagram-tilillään kuvan satumaisista ulkojäistä. Kuvassa yksinäinen jääkiekkoilija luistelee järven jäällä, vuorten ja metsän syleilyssä, auringonlaskun värjätessä taivaan leimuavin värein.

– Ensimmäistä kertaa ulkokaukaloon tällä kaudella. Taivaat ja sydämet tulessa, tililtä kirjoitettiin.

Kuva on ottanut Instagram-käyttäjä Tristan M. Kuvaaja on merkinnyt kuvan otetuksi Banffissa Albertassa, Kanadassa. Banff on kansallispuisto, joka sijaitsee Kalliovuorilla.

Tristan M. otti iltapeleistään useamman kuvan, joita voi selata alla klikkaamalla nuolta oikealle.

– Olisi aliarviointia väittää, että eilisillan auringonlasku oli majesteettinen. Banffin luonnon valoshow antoi maailmanluokan puitteet iltaluistelulle Johnson-järvellä, Tristan M. kirjoitti.