Juniorijoukkueita karanteeniin Espoon koronaryppään keskellä – seura-aktiivi kertoo arkitodellisuudesta: ”Tämä on jatkuvassa hälytystilassa olemista”

Espoossa todettiin suuri määrä koronavirustartuntoja. Osa niistä liittyy juniorijääkiekkoon.

Kolme Kiekko-Espoon juniorijääkiekkojoukkuetta on asetettu karanteeniin.

U10-joukkueessa on todettu useampi koronavirustartunta sekä valmentajien että juniorien joukossa, kahdessa U15-joukkueessa pelaajat ovat karanteenissa altistumisen vuoksi.

Kiekko-Espoon ry:n toiminnanjohtaja Niko Merikanto vahvisti tilanteen Ilta-Sanomille.

Hän ei halua kommentoida tartuntojen määrää mutta kertoo, että vahvistettuja tartuntoja on vain U10-joukkueessa.

Tartunnat ovat osa perjantaina selvinnyttä 50 koronatartunnan sumaa Espoossa. Tauti levisi siellä viime viikonloppuna.

– Tämä on ollut tilanne viime aikoina. Meillä on ollut tässä yksi viikko välissä, jolloin yksikään joukkue ei olisi ollut karanteenissa, Merikanto kertoo.

Karanteeni ei aina tarkoita tartuntoja joukkueen sisällä, vaan voi tarkoittaa myös sitä, että joukkue on altistunut virukselle.

Merikanto painottaa, että seurassa pyritään toimimaan mahdollisimman tarkasti korona-asioiden suhteen.

– Jos tartunta tulee joukkueen sisällä tai vastustajalta tulee tieto, että heidän joukossaan on ollut tartunta, joukkueemme asetetaan välittömästi omaehtoiseen karanteeniin. Meillä on hyvin aktiivinen tartuntatautiviranomainen, joka kertoo, ketkä tulee laittaa karanteeniin, kun olemme toimittaneet heille listan tapahtumassa altistuneista.

Korona-arki on raskas uusi todellisuus liikunnan ja urheilutapahtumien järjestäjille. Merikanto kertoo, että Kiekko-Espoon junioritoiminta ei ole tästä poikkeus.

– Tämä on jatkuvassa hälytystilassa olemista. Kun jossain todetaan tartunta, pitää nopeasti pystyä selvittämään altistuneet viranomaisille. He sitten asettavat oikeat henkilöt karanteeniin. Ottelusiirtoja tulee paljon, ja esimerkiksi meidän U20-joukkue on ollut jo kahdesti karanteenissa. Silti isossa kuvassa jos selvitään 10 päivän omaehtoisilla karanteeneilla ja harrastuksia pystytään jatkamaan, niin kyllä me tämän todellisuuden kanssa tulemme toimeen.

Merikanto painottaa, että koko seura tekee kovasti töitä sen eteen, että toiminta voi jatkua mahdollisimman turvallisesti. Toiminnanjohtajan päivät ovat sen seurauksena täynnä jännitystä.

– Jännittää joka kerta kun puhelin soi tuntemattomasta numerosta. Heti tulee mieleen, että jaaha, joku kertoo nyt taas tartunnasta, ja sama prosessi lähtee taas pyörimään.