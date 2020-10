Jukka Jaloselta suorat sanat Venäjän juniorijoukkueesta – ”Ei kiinnosta pätkääkään!”

Jukka Jalonen on tuohtunut Venäjän jääkiekkoliiton sooloilusta.

Muiden maiden pyynnöstä huolimatta Venäjä ei nimeä uutta joukkuetta Karjala-turnaukseen, uutisoi venäläissivusto Ria Novosti.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen ilmoitti aiemmin tällä viikolla, ettei hän hyväksy sitä, että Venäjä pelaa Helsingin miesten EHT-turnauksessa alle 20-vuotiaiden maajoukkueella.

Jääkiekkoliitto ilmoitti myös kantansa Venäjän liitolle, mutta vaatimus meni kuuroille korville.

Keskiviikkona Venäjän jääkiekkoliiton varapuheenjohtaja Roman Rotenberg sanoi Ria Novostin haastattelussa, että Venäjää edustaa Helsingissä U20-joukkue.

– Kuulin tästä, mutta ei tämä ole ihan noin simppeli juttu. Minulla on omat mielipiteeni, mutta en tee mitään päätöksiä. Tässä on mukana kolme muutakin maata. Sen voin sanoa, että ei tämä niin mene, että Venäjä tulee tänne U20-kisajoukkue-ehdokkailla, ja homma EHT:llä jatkuu normaalisti jatkossakin, Jalonen kommentoi Ilta-Sanomille torstaina.

– Säännöissä on selkeästi, että Karjala-turnaus on miesten turnaus. Voihan Venäjä aina vedota, että kaikilla pelaajilla on koronaa ja muuta. KHL:ssä on ollut korona yli 300 pelaajalla ja silti sarja pyörii, Jalonen hymähti.

– Katsotaan mitä tästä vielä tulee, kun päättävät tahot ottavat lusikan kauniiseen käteen ja kertovat. Nyt tätä vielä väännetään ja käännetään.

Rotenbergin mukaan he tuovat turnaukseen kilpailukykyisen joukkueen, joka voi pelata modernia jääkiekkoa.

Rotenberg sanoi myös, että Venäjä on aina tuonut nuorekkaita joukkueita Karjala-turnaukseen, joka on samalla heille tärkeä osa valmistautumista vuodenvaihteen nuorten MM-turnaukseen.

– Kyse ei ole siitä, että en arvostaisi Venäjän U20-joukkuetta. Olisimme voineet vaikka kaikki maat pelata U20-joukkueilla, jos tästä olisi keskusteltu ja näin olisi sovittu hyvissä ajoin, mutta tämä on A-maajoukkueturnaus. On ollut jo todella pitkän aikaa, Jalonen painotti.

Jalosen äänestä kuuli turhautuneisuuden Venäjän liiton sooloilua kohtaan.

– Erikoinen juttu. Voin sanoa suoraan, että ei huvita yhtään pelata U20-joukkuetta vastaan. Pelataan tietenkin jos on pakko, mutta ei kyllä kiinnosta pätkääkään, Jalonen jyrähti.