Tuleva huolettaa koronan kurittamassa Espanjassa talvehtivaa Hannu Jortikkaa: ”Tänne on tulossa ihan kauhea pommi”

Hannu Jortikka pitää turisteista tyhjentynyttä Torremolinosia huomattavasti isoja kaupunkeja turvallisempana olinpaikkana.

Valmentajalegenda Hannu Jortikka viettää eläkepäiviään tällä hetkellä Etelä-Espanjan lämmössä. Keväällä korona ajoi seitsenkertaisen suomenmestarin kotiin Turkuun, ja nytkin tilanne on menossa Espanjassa huonoon suuntaan.

– Täällä julistettiin taas poikkeustila. Kapakat menevät kiinni ja kello 23–06 välisenä aikana on ulkonaliikkumiskielto. Rajoituksia kiristetään jatkuvasti, IS:n Torremolinosin asuntonsa sohvalta tavoittama Jortikka sanoo.

Jortikka palasi Espanjaan heinäkuussa ennen toisen korona-aallon rajua puhkeamista Euroopassa. Hänen tarkoituksenaan oli tulla Suomeen marraskuun alussa muun muassa seuraamaan Karjala-turnausta paikan päällä, mutta nämä aikeet on laitettu jäihin.

– En nyt sitten tulekaan. Ei se tilanne Suomessakaan niin hyvä ole, ja siinä olisi karanteenit sun muut edessä. Karjala-turnauskin on muuttumassa aika vitsiksi, kun Venäjä on lähettämässä sinne alle 20-vuotiaiden joukkueen.

Elämä Espanjan Aurinkorannikolla on tällä hetkellä hyvin rauhallista. Tähän aikaan vuodesta kaupunki on yleensä täynnä turisteja, mutta nyt nämä loistavat poissaolollaan, vaikka päivälämpötila nousee edelleen yli 20 asteen.

Valmentajavelho on kuitenkin huolissaan Espanjan ja etenkin Andalusian itsehallintoalueen taloudesta.

– Tänne on tulossa ihan kauhea pommi. Andalusiassa talous perustuu pitkälti turismiin ja nyt koko elinkeino on vaarassa. 90 prosenttia hotelleista on kiinni, vaikka ennen marraskuuta on normaalisti todella vilkasta. Koko sesonki meni pilalle ja Espanjalle on tulossa todella rajut ajat, hän näkee.

– Normaalisti marras- ja tammikuu ovat vuoden hiljaisimmat, mutta nyt porukkaa on sitäkin vähemmän.

Kaikesta huolimatta Jortikka kokee, että Torremolinosissa on tällä hetkellä turvallista olla. Ihmisiä on tällä hetkellä alueella niin vähän, että kontakteja on vähemmän kuin Suomen isoimmissa kaupungeissa.

Hän ei ainakaan juuri tällä hetkellä haikaile takaisin Suomeen.

– Paljon on sellaista pelottelua, mutta esimerkiksi vähän aikaa sitten pääkaupunkiseudulta tulleet tuttavani totesivat, että täällä on oikeastaan turvallisempaa, Jortikka sanoo.

– Ei poikkeustila tällä hetkellä juuri näy arkielämässä. Elämään on tullut sellaisia rutiineja, että esimerkiksi käsihygieniasta tulee pidettyä hyvää huolta ja joka paikassa kuljetaan maskit naamalla. Ihmiset osaavat jo olla vähän varovaisempia, eivätkä kaikki esimerkiksi rynni kauppaan samaan aikaan.

Jortikan Espanjan asunnon parvekkeelta on komeat näkymät.­

Turkulainen välttelee isoja kauppakeskuksia eikä tee turhia reissuja naapurin isoon kaupunkiin Malagaan. Tekemistä kuitenkin riittää, sillä esimerkiksi golf-kentät ovat auki eikä harrastuksia ole merkittävästi rajoitettu ainakaan tällä hetkellä.

– Kyllä tässä pitää olla kuitenkin varovainen ja vältellä vähänkin isompia väkijoukkoja.

Hiljaisessa ympäristössä Jortikalla on riittänyt aikaa esimerkiksi jääkiekon katsomiseen. Kotoisen SM-liigan ja Jokereiden KHL-taipaleen seuraaminen onnistuu nettipalveluiden välityksellä. Jortikka sanookin, että on nyt ehtinyt katsella jääkiekkoa kenties enemmän kuin koskaan ennen.

Samalla hän on kuitenkin huolissaan seurojen tulevaisuuden näkymistä. Yleisömäärät ovat jo nyt pieniä, ja mahdolliset lisärajoitukset olisivat liigaseuroille kohtalokkaita.

– Siinä menisi seuroja nurin ja pelaajia jäisi työttömäksi. Lopulta seurauksena olisi palkkatason heikkeneminen SM-liigassa, mikä olisi tietenkin huono asia kilpailukyvyn kannalta. Kyllä tämä tilanne tuntuu siinäkin mielessä pelottavalta.

Jortikalla on nyt runsaasti aikaa esimerkiksi jääkiekon katsomiseen.­

Pandemian vaikutukset näkyvät Jortikan mukaan myös espanjalaisessa jalkapallossa. Hän huomauttaa, että pelaajien hankkimisen sijaan esimerkiksi FC Barcelona päästi pelaajia, kuten tähtihyökkääjä Luis Suárezin, lähes ilmaiseksi muualle säästääkseen palkkakuluissa.

Hän on huolissaan myös tunteen katoamisesta, kun urheilu tapahtuu tyhjille katsomoille tai pienelle yleisölle.

– Katselin tuossa viikonloppuna El Clásicoa, ja näytti siltä ettei tyhjällä stadionilla pelaajillakaan ollut sellaista tunnetta pelissä kuin normaalisti. Ajattelin että kenelle tätä peliä oikein pelataan, kun yleisöä ei ole. On todella haitallista urheilulle, jos tunne katoaa.

Kokenut kiekkomies on huolissaan myös tv-yhtiöiden vallasta nykyurheilussa. Hän kyseenalaistaa esimerkiksi mainitun Karjala-turnauksen pelaamisen vallitsevassa tilanteessa.

– Onko mitään järkeä pelata, jos Venäjäkin lähettää juniorijoukkueen koronatilanteen takia? Tuntuu siltä, että nykyään mennään liikaa tv-yhtiöiden ehdoilla, ja nämäkin pelit on pelattava televisiointisopimuksien takia.

Jortikka tiedostaa, että etenkin Espanjan isoimmissa kaupungeissa tilanne on tällä hetkellä hälyttävä. Uutisia seuraamalla näkee esimerkiksi pääkaupunki Madridin ahdingon.

– Kyllä se on nyt taas tullut silmille. Virus on taas oikein ryöpsähtänyt tähän maahan. Madridissa ja Barcelonassa on valtava määrä tartuntoja. Täällä niitä on onneksi ollut todella vähän.

Viime keväänä Espanja meni käytännössä täysin kiinni, eikä pahimmillaan saanut käytännössä edes liikkua ulkona. Ulkoilua kaivannut Jortikkakin joutui poliisien pysäyttämäksi apteekkireissullaan.

– Se oli jotenkin surrealistinen tilanne. Poliisit eivät puhuneet englantia enkä minä espanjaa, joten oli hankala selvittää, että olin menossa apteekkiin. Lopulta siihen tuli auttamaan ohikulkija, joka osasi englantia. Sanoin poliiseille ettei lähiapteekista löydy tarvitsemaani lääkettä, jotta sain kävellä vähän pidemmälle keskustan apteekkiin. Pakko oli saada edes hieman ulkoilua ”lockdownin” aikana.

Jortikka ei usko, että vastaavanlaajuista sulkua olisi tällä kertaa tulossa ainakaan Andalusiaan, vaikka tilanne onkin pahenemassa ja rajoitukset kiristymässä.

– En jaksa uskoa siihen. Andalusiassa on nyt sosiaalidemokraattien sijasta keskusta-oikeiston johtama koalitiohallitus. He ymmärtävät, että turismi on alueen taloudelle kaikki kaikessa ja yrittävät pitää lentokentät auki. Paljon on kiinni siitä, miten paljon Madridin keskushallinto ottaa määräysvaltaa itselleen ja miten paljon itsehallintoalueet saavat päättää asioista itse.

Tällä hetkellä entinen huippuvalmentaja tarkkailee tilanteen kehittymistä. Marraskuun Suomen reissu peruuntui, mutta jossain vaiheessa talvea kotiinpaluu voi olla edessä. Hän on tällä hetkellä Espanjassa yksin, sillä vaimo Tuula tekee töitä Suomessa.

– Koko ajan tässä seurataan tilannetta, katsotaan miten se kehittyy, Jortikka päättää.