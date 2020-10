Samuel Timonen, 21, on saanut kuulla kiekkourallaan vertailuja isäänsä, joka on NHL-legenda: ”En halua ratsastaa isäni nimellä”

NHL-legenda Kimmo Timosen poika Samuel Timonen, 21, pelaa ensimmäistä kautta Suomessa. Hän ei halua ratsastaa isänsä maineella, vaan rakentaa uran omilla meriiteillä.

Toisen maailmansodan aikainen tykki jököttää Iisalmen keskustan pääväylän Pohjolankadun varrella. Muutaman sadan metrin päässä on jäähalli ja siellä tykittää Samuel Timonen, joka kantaa Mestiksen hyvin aloittaneen Iisalmen Peli-Karhujen (IPK) paitaa.

– On iso ero joukkueisiin, joissa olen aikaisemmin pelannut. Pelaajat ovat täällä paljon taitavampia, nopeampia ja vahvempia, Timonen kuvailee.

Kuopiolaislähtöisen Kimmo Timosen esikoinen muistelee aloittaneensa jääkiekkoilun ehkä kolme- tai neljävuotiaana. Perhe asui silloin Nashvillessä, ja isäukko edusti Nashville Predatorsia.

– Kävin jäällä isän treenien jälkeen.

Samuel Timonen muutti jo 16-vuotiaana pois kotoa ja lähti Avon Old Farms School -nimiseen sisäoppilaitokseen Connecticutissa. Timoset asuivat ja asuvat New Jerseyssä.

Kiekkoilu oli vahvasti mukana kuvassa sisäoppilaitoksessa.

– Pelasimme muita sisäoppilaitoksia vastaan. Meillä oli ainakin kolme NHL-varausta. Aika moni lähti yliopistojen pääsarjaan pelaamaan.

Timosen tie vei ensin junioriliigan New Jersey Hitmenin eli palkkamurhaajien riveihin. Sieltä hänet pestattiin Connecticut Jr. Rangers -joukkueeseen. Hyökkääjä Timonen takoi 49 ottelussa tehot 18+18=36.

Korona lopetti kauden viime maaliskuussa juuri ennen pudotuspelien alkamista. Samuel oli jo vajaan viikon kuluttua Kuopiossa, jossa hän joutui karanteeniin Timosten kerrostaloasuntoon Haapaniemellä.

– Olin kaksi viikkoa yksin kotona. Tyttöystävä Meri toi ruokaa. Oli aika tylsää, ei pleikkareita jaksa ihan niin pitkää aikaa katsoa.

Samuel oli päättänyt aloittaa kansainvälisen liiketalouden opinnot Savonia-ammattikorkeakoulussa.

– Kun meillä loppui kausi ja yliopiston pääsarjasta ei tullut mitään kiinnostusta, en ollut varma, haluanko jatkaa pelaamista. Olin joka tapauksessa muuttamassa Suomeen.

Kovan kesätreenin vetäminen ilman tietoa tulevasta joukkueesta askarrutti. Sitten IPK tarjosi koejaksoa, joka johti vuoden pelaajasopimuksen solmimiseen.

– En tiennyt Mestiksestä muuta kuin, että se on miesten sarja, jossa on varmasti isoja ja vahvoja jätkiä.

Kimmo Timonen pelasi urallaan menestyksekkäästi Leijonissa ja NHL:ssä.­

Samuelilla on hyvät yhteydet KalPaankin, sillä isä on seuran osaomistaja ja kummisetä Tommi Miettinen on seuran liigajoukkueen päävalmentajana.

– Ei ollut ihan niin kova se meikäläisen sarja, että olisi voinut suoraan liigaan lähteä.

Liigassa pelaaminen on kuitenkin nuorukaisen mielessä.

– Totta kai nousu liigaan jossakin vaiheessa on tähtäimessä. En vielä mieti sitä. Keskityn nyt Iisalmessa pelaamiseen ja täällä kehittymiseen. Jos paikka joskus tulee, se olisi hienoa.

Kimmo Timonen oli maailmanluokan puolustaja. Myös hänen veljensä Jussi Timonen muistetaan NHL:ssäkin pelanneena pakkina. Samuel on kuitenkin hyökkääjä.

– Olen aina pelannut hyökkääjänä. Tykkäsin kai jo nuorena tehdä maaleja.

Samuel Timonen on tottunut siihen, että häntä verrataan isäänsä.

– Olen kuullut vaikka kuinka monta kertaa, ettei sinusta tule yhtä hyvää kuin isästäsi.

– En missään nimessä halua ratsastaa isäni nimellä. Haluan ihan omilla meriiteillä saada kaiken. Ja eihän se tietysti haittaa, että on suhteita.

Samuel Timosen isoisällä Jukka Timosella on perinnehuoneensa seinällä Kuopiossa pelipaitoja.­

Samuel Timosen tavoitteisiin kuuluu myös oman IPK:n pelipaidan saaminen isoisä Jukka Timosen perinnehuoneen seinälle Kuopiossa. Isän ja sedän paitoja siellä jo onkin monin kappalein ja lisäksi serkkupojan, koripalloilija Joona Timosen peliasuja.