Ville Niemisellä painajaismainen valmennuspestin alku Ruotsissa – murskakritiikki huvittaa: ”Kyllä tässä on ihan muita ongelmia”

Ville Niemisen valmentama Modo on kriisissä.

Ville Niemisen valmennusura Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Allsvenskanissa on alkanut kehnosti.

Niemisen, 43, valmentama Modo on valahtanut sarjajumboksi. Modo on kerännyt viidessä ottelussa vain neljä pistettä.

– Alku on ollut karmea. Aivan karmea, tuskaili Nieminen puhelimitse IS:lle maanantaina.

Niemisen johtama joukkue otti kauden avausvoittonsa viime perjantaina, kun se kaatoi kotonaan Kristianstadin. Eilisellä sunnuntain kierroksella Modo palasi arkeen ja hävisi kotijäällään Karlskogalle 0–4.

Tahmea alku on nostanut mediassa kovaa kritiikkiä ensimmäistä kauttaan ulkomailla valmentavaa Niemistä kohtaan.

Ruotsalaislehti Expressen kertoi viime viikolla tietoihinsa nojaten, että Niemisen puutteet englannin kielessä ovat aiheuttaneet vaikeuksia joukkueen sisällä. Samassa jutussa kritisoitiin myös Niemisen taktista osaamista.

– Viimeksi tänään naurettiin näille väitteille kapteeniston kanssa. Kyllä tässä on ihan muita ongelmia kuin mun englannin kielen taito, hymähti Nieminen.

Modo on Niemisen puheiden perusteella pelillisessä sekä henkisessä takalukossa tällä hetkellä.

– Meidän on tarkoitus pelata totaalilätkää, jossa karvataan kovaa ja lyhytsyöttöpeli korostuu, mutta toistaiseksi syöttöpeli on ollut ihan kauheaa. Sorrumme alkeellisiin virheisiin, mikä syö entisestään peliämme, näki Nieminen.

– Treenataan paljon pelillisiä juttuja ja arki on helvetin hyvää, mutta emme saa sitä siirrettyä peleihin. Voittojen kautta tätä solmua pitäisi saada auki, ja sitä kautta saada lisää kaivattua itseluottamusta.

Modo on perinteikäs seura, jolla on komeat perinteet. Useiden NHL-tähtien, kuten Peter Forsbergin, Sedinin kaksosten ja Victor Hedmanin kasvattajaseura tavoittelee paluuta SHL:ään, mutta tällä hetkellä nousuhaaveet näyttävät kaukaisilta.

– Odotusarvot ja realismi ovat jotain ihan muuta tällä hetkellä. Meillä ei ole kauhean nopea joukkue. Vähän sellainen välimallin joukkue, joka on nyt pahassa identiteettikriisissä. Siihen päälle vielä nämä kaikki paineet. Modo on iso seura, jota vastaan vastustajat lataavat aina kaiken peliin, Nieminen kertoi.

Modo on pelannut Allsvenskanissa kaudesta 2016–2017 lähtien. Viime kaudesta joukkueen kokoonpano on kokenut isoja muutoksia. Modo menetti yhdeksän viime kauden kymmenestä parhaasta pistemiehestään.

– Ydinryhmä on lähtenyt pois. Meillä on yhdeksän uutta hyökkääjää ja kuusi uutta pakkia. Sopeutumisvaikeuksia on ollut, emmekä ole pelanneet joukkueena riittävän hyvin, sanoi Nieminen.

– Olemme käyneet palavereissa syvällisestikin jääkiekon ydintä läpi. Palaveeraus on mennyt jo vähän ylikin. Nyt pitäisi voitoilla päästä takaisin pinnalle.

Modo solmi viime kesäkuussa Niemisen kanssa kaksivuotisen sopimuksen. Yhteinen taival on ollut harvinaisen kivikkoinen, mutta Nieminen ei lähde spekuloimaan asemansa puolesta tässä vaiheessa.

– Kyllä tässä on pitkät ja kovat talkoot edessä. Puheet on pidetty. Nyt on aika alkaa jyystää reisiluuta. Nyt on tekojen aika, Nieminen painotti.