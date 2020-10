Juhamatti Aaltonen, 35, on nyt työtön koti-isä – ”En todellakaan ajatellut olevani tässä tilanteessa”

Jääkiekkoilija Juhamatti Aaltosella on kova hinku pelaamaan, mutta sopimusta ei ole. Toisaalta hän on nyt ehtinyt viettää aikaa perheensä kanssa.

Juhamatti Aaltonen, 35, ei voi tällä hetkellä muuta kuin odottaa ja harjoitella. Maajoukkuekonkari on yksi monista työttömistä suomalaiskiekkoilijoista.

– Kiinnostuneita seuroja on ollut todella vähän siihen nähden, että minulla ei ole mikään huono kausi takana. Koronavirus on selvästi laittanut paletin sekaisin, 50 liigaottelussa 44 tehopistettä viime kaudella nakuttanut Aaltonen sanoo.

Työttömyyden kanssa painivat tällä hetkellä ne pelaajat, jotka eivät olleet solmineet sopimusta täksi kaudeksi ennen pandemian puhkeamista.

Kriisitilanteessa seurat ovat lyöneet rahahanat kiinni, eikä helpotusta ole näköpiirissä. Päinvastoin. Surkeiden yleisömäärien seurauksena ainakin SM-liigaseurat ovat taloudellisesti kuilun partaalla.

– Pelicansista lähdettyäni minulla oli paljon mahdollisuuksia ja suorastaan vaikeaa valita. Ajattelin pelaavani hyvät pudotuspelit, viettäväni aikaa perheen kanssa, treenaavani kesällä hyvin ja aktivoituvani syksyllä. En todellakaan ajatellut noin hyvän kauden jälkeen olevani tässä tilanteessa. On se kovasti lyönyt, Aaltonen myöntää.

Juhamatti Aaltonen viiletti viime kaudella Pelicansissa.­

Viisi kertaa viikossa jäätreenit ja oheiset päälle. Aaltonen on harjoitellut yhdessä muiden työttömien pelaajien kanssa. Hän vakuuttaa olevansa huippukunnossa.

– Todella kova hinku on päästä pelaamaan. Eikä minulla ole mitään rajoitteita, voin pelata Suomessa tai ulkomailla. Markkinoilla vain on nyt erittäin hiljaista, kun tilanne on yhä päällä.

Aaltosen kohdalla kriisissä on hopeinen reunus. Hänen perheeseensä syntyi keväällä lapsi, joka on nyt seitsemän kuukauden ikäinen.

– Olen saanut olla kotona apuna ja nähdä lapseni kasvavan. Tekeminen ei lopu kesken. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää.

Pitkän uran suurseuroissa ja -sarjoissa pelanneella taiturilla ei ole taloudellisestikaan niin akuutti tilanne kuin niillä kollegoillaan, jotka eivät ole ehtineet tai pystyneet säästämään rahaa uransa aikana.

– Täytyy kuitenkin muistaa, ettei jääkiekkoa voi pelata 65-vuotiaaksi saakka. Säästöjä kerätään uran jälkeistä elämää varten. Ei tässä viitsi mitään välivuotta pitää. Enkä todellakaan haluakaan.

Aaltonen on seurannut ristiriitaisin miettein lainapelaajien tulvaa liigaseuroissa.

– Onhan se raakaa, jos tarjotaan tonnia kuussa ja asunto päälle. Eihän sellainen meille sopimuksettomille pelaajille välttämättä kannata. Palkka ei kata elämisen kuluja, ja lisäksi on riski loukkaantua.

– Toisaalta jossain vaiheessa johonkin minunkin on mentävä pelaamaan. Jos kohdalleni tulee joku kuukauden–kahden pesti, niin miksi ei. On oltava ajan hermolla.

Keväällä Aaltonen siirtyi Kärppiin. Sen jälkeen hän on ollut ilman sopimusta.­

Kun pätkäsopimuslaiset ja lainapelaajat jossain vaiheessa (ehkä) lähtevät SM-liigasta takaisin maailmalle, voi osa liigaseuroista olla yhtäkkiä pelaajapulassa. Silloin sopimuksettomille pelaajille saattaa aueta työmahdollisuuksia.

Jos tilanne sen sijaan pitkittyy, työttömien pelaajien tilanne käy yhä tukalammaksi. Se tuskin tekee pitkällä aikajänteellä hyvää suomalaiselle jääkiekkoilulle.

– Monilla pelaajilla on jo vähän niin ja näin huippu-uran jatkumisen suhteen. Hade (Juha-Pekka Haataja) esimerkiksi pani jo pillit pussiin. Se ei tee liigalle hyvää, jos jossain vaiheessa joudutaan pelaamaan yhä enemmän juniorien voimin.

Aaltonen ei vielä aio seurata Haatajan jalanjälkiä.

– Lähtökohtaisesti pelaan vielä useamman vuoden. Jos jossain vaiheessa alkaa näyttää, ettei enää riitä huipputasolle, niin puhallan pelin poikki.

– Luotan siihen, että jossain vaiheessa tämä tilanne ratkeaa ja joukkueet tarvitsevat pelureita. Sitäkin enemmän toivon, että tilanne normalisoituisi koko maailmassa. Muuten tulee rumaa jälkeä muuallakin kuin jääkiekossa.

Aikaa pohtia uran jälkeistä elämää

Kriisin keskellä Aaltonen on ehtinyt mietiskellä elämäänsä jääkiekkouran jälkeen.

– On tullut todella vahva fiilis siitä, että elämä tarvitsee arjen peliuran jälkeenkin. En pysty sellaiseen, että pelaisin pleikkaria ja makaisin kämpillä, vaikka nuorena niin ajattelinkin. Vanhemmiten ajatukset ovat muuttuneet.

Koronakriisin aikana Aaltosen ajatukset ovat kirkastuneet. Hän on varma, että haluaa löytää arkityön jääkiekon maailmasta.

– Haluan ehdottomasti olla mukana jääkiekossa. Uskon, että minulla on paljon annettavaa uran jälkeenkin. Olen pelannut pitkään huipputasolla, ja olen yhä todella kiinnostunut lajista.

Sitä Aaltonen ei vielä osaa sanoa, millainen hänen roolinsa voisi olla.

– Se on varmasti neuvottelukysymyskin ja valkenee uran viimeisten vuosien aikana. Koutsaaminen kiinnostaa, mutta niin kiinnostaa moni muukin asia. Sen olen ymmärtänyt, että uran viimeisen vuoden aikana täytyy jo alkaa valmistella uran jälkeistä elämää, ettei jää tyhjän päälle. Tämä on ollut sikäli opettavaista aikaa.

Juhamatti Aaltonen treenaa viisi kertaa viikossa jäällä ja oheistreenit päälle. Hän sanoo olevansa huippukunnossa.­

Aaltosta ei suoranaisesti ole tunnettu kollektiivin etua ajattelevana joukkuepelaajana. Siksi hänen innostuksensa valmentamiseen tulee pienenä yllätyksenä.

– Niinhän se on. Kun kerron jääkiekon kiinnostavan uran jälkeen, niin porukka naureskelee, että ”joojoo niin varmasti”. Mutta nyt minulle on tullut todella vahva tunne siitä, että haluan olla mukana lajissa vielä pitkään. Olen lätkämies henkeen ja vereen.

Teemu Ramstedt: ”Yleinen epävarmuus kasvanut”

Jääkiekon pelaajayhdistyksen puheenjohtajaksi maanantaina valitun Teemu Ramstedtin mukaan yhdistys pyrkii auttamaan parhaansa mukaan myös sopimuksettomia pelaajia. Ainakin yksi muutos on jo tehty: sopimuksettomilla eli työttömillä pelaajilla on nyt mahdollisuus liittyä pelaajayhdistyksen jäseneksi.

– Jäsenyys takaa pelaajille välttävän vakuutusturvan, jolloin pelaaja uskaltaa myös harjoitella (vaikkakin rajoitetusti), Ramstedt sanoo.

Ramstedt on itsekin vailla joukkuetta, mutta aikoo vielä pelata. Hän suhtautuu vakavasti työttömien pelaajien tilanteeseen.

– Paljon on puhuttu siitä, että sopimukselliset pelaajat ovat joutuneet leikkaamaan palkkojaan tai muuta vastaavaa. Näidenkin pelaajien tilanne on vaikea, mutta he kuitenkin saavat jotain palkkaa ja pääsevät pelaamaan sekä treenaamaan. Kaikista vaikein tilanne on sopimuksettomilla pelaajilla, Ramstedt sanoo.

– Moni työtön pelaaja joutuu harkitsemaan muihin töihin menemistä saadakseen edes jostain rahaa. Silloin on pakko tinkiä sataprosenttisesta urheilijan elämästä. Pelkällä Kelan peruspäivärahalla ei kuitenkaan tule toimeen, jos ei ole isoja säästöjä.

Ramstedt ennakoi, että vuodenvaihteen tienoilla useampi pelaaja voi tarvita pelaajayhdistyksen apua, jos tilanne ei helpota ja työpaikat ovat yhä kiven alla.

– Toistaiseksi massapaniikkiin ei ole ollut aihetta. On vasta lokakuu. Sarjat ovat juuri käynnistyneet tai vasta käynnistymässä.

Ramstedt ja koko pelaajayhdistys harmittelee monilta osin ammattiurheilijoiden heikkoa sosiaaliturvaa. Urheilijoilla ei nykyisessä lainsäädännössä ole edes oikeutta ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan.

– Keväällä eduskunta teki nopealla aikajänteellä päätöksen, että myös määräaikaiset työntekijät voidaan lomauttaa. Ymmärrän, että se piti tehdä. Miksi nyt ei voisi yhtä nopeasti muuttaa asioita niin, että urheilijatkin olisivat oikeutettuja ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan? Se olisi todella tärkeä muutos, jonka tekemiseen ei ole toistaiseksi ollut riittävästi halua, Ramstedt sanoo.

Teemu Ramstedt pelasi viime kaudella SaiPassa.­